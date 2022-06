Impresionistas de Elvis temen perder su trabajo por una disputa legal

El artista tributo a Elvis Jesse Garon posa con su Cadillac de 1960 fuera de la Little Chapel of Hearts el martes 31 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El artista tributo a Elvis Jesse Garon posa con su Cadillac de 1960 fuera de la Little Chapel of Hearts el martes 31 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Amanda Anderson y Alan Anderson renuevan sus votos con un imitador de Elvis en el letrero "Welcome to Fabulous Las Vegas", iluminado en verde por el Día de San Patricio, en marzo de 2021 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Jesse Garon es el imitador más típico de Elvis en la ciudad de Las Vegas.

En sus 35 años de carrera, ha aparecido en numerosos actos públicos con los dos alcaldes Goodman, incluido el antiguo “Helldorado Days Parade” y la “Great Santa Run” en Fremont Street.

Pero la principal fuente de ingresos de Garon es presentar ceremonias de boda como el Rey. Garon se ha presentado a 650 ceremonias de boda al año con su traje de Elvis, sus lentes de sol y su Cadillac rosa convertible de 1955.

Ahora todo eso está en peligro debido a un esfuerzo del Grupo Authentic Brands para impedir que las capillas de Las Vegas usen el nombre y la imagen del Rey para impulsar su negocio y ofrecer ceremonias de boda.

“Me devastaría que esto se detuviera”, dijo Garon el martes por la tarde. “No sabría qué hacer si no pudiera presentarme como Elvis para estas parejas. Al menos el 80 por ciento de mi negocio es como Elvis.

La empresa, que autoriza el nombre y la imagen de Elvis Presley, ha perseguido a varias capillas de Las Vegas en los últimos días, incluso emitiendo órdenes de cese y desistimiento. La advertencia les llama a prescindir de Elvis (y del apelativo “El Rey del Rock and Roll”) en el marketing y los servicios.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, criticó a ABG por amenazar con “un acto devastador para la industria”.

“Nuestra industria de las bodas ha estado luchando contra la pandemia y la devastación económica que ha provocado”, escribió Goodman el martes por la noche. “Es evidente que no se trata de personas ni de una empresa a la que le importen esta comunidad o su gente”.

El abogado de ABG ha amenazado con emprender acciones legales a quienes no cumplan.

“Seguir adelante con nuestro negocio”

Garon no está cumpliendo, como tampoco lo está haciendo Kayla Collins, de LasVegasElvisWeddingChapel.com y de Little Chapel of Hearts. Garon dijo que se presentaron cuatro ceremonias el lunes y otra el martes por la mañana en Little Chapel of Hearts. Está ocupado reservando bodas esta semana en la capilla, así como en el letrero Welcome to Fabulous Las Vegas.

Collins dirige el negocio con su esposo, Chad Collins, un conocido imitador de Elvis. “Seguimos adelante con nuestro negocio. Tenemos una familia que depende de las bodas de Elvis”.

Pete Starzyk dijo que su negocio, Elegant Vegas Weddings, trabaja con tres ministros de Elvis: uno joven y delgado, otro mayor y más pesado y una persona pequeña. Pero evita comercializar un paquete epónimo, y en su lugar lo llama opción “el Rey”. Dice que espera que eso sea suficiente para eludir cualquier problema de parecido.

“Hay formas de sobrepasar esto, ¿verdad? Simplemente le llamas el rey”, dijo Starzyk. “Ahora bien, cuando canta canciones protegidas por derechos de autor, ese es otro aspecto cuestionable. (Haremos todo lo que podamos) dentro de la legalidad. No quiero que me demanden”.

Los propietarios de las capillas individuales no son los únicos que sienten la presión de la empresa de licencias.

“Legends in Concert” está planeando un show de Elvis a gran escala que se estrenará la primera semana de noviembre, después de que termine el espectáculo de superestrellas femeninas “Legendary Divas”. Pero la empresa no se acerca al nombre de Elvis en el título de ese espectáculo.

Las actuaciones en el escenario están protegidas por el estatuto estatal de “derecho a la publicidad” que cubre los espectáculos de homenaje. Pero la empresa “Legends” no tiene un acuerdo de licencia para usar el nombre y la imagen de Elvis en la publicidad. Esa relación terminó hace años después de que “Legends” produjera “Elvis Live!” junto a Elvis Presley Enterprises (EPE), que entonces tenía los derechos de licencia del Rey.

En 2005, EPE, dirigida por Priscilla Presley, se vendió a Robert F.X. Sillerman y a la empresa de entretenimiento CKX. En 2013, ABG compró la participación mayoritaria en la empresa.

“A la gente le encanta casarse con Elvis presente”

Harry Shahoian es un antiguo miembro del elenco de “Legends” Elvis, que sentirá una crisis financiera si las capillas se alejan de los artistas especializados en Elvis.

“Lo que hay que tener en cuenta es que las capillas de bodas están los 365 días del año, porque a la gente le encanta casarse con Elvis presente”, dijo Shahoian, que ocupa el espacio nupcial de los domingos en la capilla de bodas de Graceland, en el centro de Las Vegas. “Estuve ocupado todo el domingo, tuve 22 ceremonias. He hecho más de 30 en un día, 100 en una semana, todas ellas con temática de Elvis”.

Shahoian sustituye los domingos al impresionista de Elvis a tiempo completo y copropietario de Graceland, Brendan Paul. Shahoian también se alterna con Travis Allen, otro demandado oficiante de bodas de Elvis, en “All Shook Up” en Alexis Park. Ese show es otro ejemplo de uno de Elvis que pone en escena a un artista de tributo con la música de Presley, pero que no usa “Elvis” en el título.

El abogado de Las Vegas Ben Lehavi representa a la Fremont Wedding Chapel en Neonopolis, a la Little Neon Chapel en Fremont Street Vegas y a la Chapel of Crystals en Westgate.

Lehavi dijo que se puso en contacto con el representante legal de ABG y escuchó su respuesta, pero sigue sin saber qué pide la empresa.

“Por fin me contestaron (el martes), después de que nos pusiéramos en contacto con ellos desde que recibimos la carta el 20 de mayo. Dijeron que alguien se pondría en contacto”, dijo Lehavi. “Tengo un montón de refutaciones, que ‘Elvis’ está con términos genéricos como ‘aspirina’, ‘escalera mecánica’, ‘celofán’, ‘hielo seco’, que son términos genéricos que solían ser marcas registradas. Pero aún no sabemos qué quiere conseguir ABG al final de este proceso”.

El impacto de Elvis en la cultura de Las Vegas es difícil de medir. Los miembros de la comunidad de artistas de tributo a Elvis calculan que unos 150 artistas se ganan la vida, al menos a medio tiempo, representando al Rey (contando a los músicos callejeros con trajes que posan para las fotos en el Strip o en la Fremont Street Experience).

Se desconoce el número exacto de bodas con temática de Elvis que se presentan en Las Vegas, ya que los tipos no suelen reportarse en un censo anual. Pero la Cámara de Bodas de Las Vegas calcula que si siete mil de las 77 mil bodas anuales se presentan con el Rey, el impacto financiero podría acercarse a los 150 millones de dólares de un sector de 2,100 millones de dólares.

El presidente de la Cámara, Jason Whaley, expresó su preocupación el martes.

“Elvis Presley llamó durante mucho tiempo a Las Vegas su hogar y su nombre se ha convertido en sinónimo de las bodas de Las Vegas”, dijo en un comunicado. “La Cámara de Bodas de Las Vegas comparte la preocupación de que el medio de vida de muchas de nuestras capillas e imitadores esté en el punto de mira, sobre todo porque muchos todavía están tratando de recuperarse económicamente de los obstáculos que todos soportamos con el cierre del COVID”.

“Seguiremos observando la situación y esperamos una resolución que no afecte negativamente a la economía de las bodas de Las Vegas ni a la experiencia de las bodas de Elvis de la que tantas parejas viajan a Las Vegas para formar parte”, dijo Whaley.

Garon se toma el asunto muy en serio.

“Tengo el mejor trabajo del mundo. Estamos tratando con gente en el día más feliz de su vida. Estás haciendo algo que nunca olvidarán”, dijo el imitador de Elvis. “No puedes estar enfermo. No puedes no aparecer. Tienes que estar ahí para que la gente recuerde ese día el resto de su vida. Tengo el mejor trabajo del mundo. No quiero perderlo”.