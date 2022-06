Ex de Britney Spears intenta colarse en su boda

ARCHIVO - Britney Spears y Sam Asghari llegan al estreno en Los Ángeles de "Once Upon a Time in Hollywood", en el TCL Chinese Theatre, el lunes 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Después de todo, tenemos un ángulo de Las Vegas en la boda de Britney Spears y Sam Asgari. El hombre con el que Spears se casó en la infame boda de Las Vegas, que duró 55 horas, se presentó sin ser invitado.

Jason Alexander, técnicamente uno de los exesposos de Spears, intentó colarse en el evento en la casa de la pareja en Los Ángeles.

Alexander retransmitió en vivo la invasión en su página de Instagram (TMZ fue el primer medio de comunicación en publicar el intervalo). El intruso consiguió entrar en la propiedad, momento en el que se llamó a los agentes del departamento del alguacil del Condado Ventura para que se ocuparan del intruso.

Al parecer, Alexander se escabulló de la seguridad explicando que Spears era su primera (y hasta ahora, única) esposa. Se produjo una conmoción y el teléfono de Alexander se cortó. Al final fue retenido fuera de la casa. No se ha reportado que haya interrumpido la ceremonia ni que haya tenido contacto con la pareja de novios.

Alexander (que no es el actor que interpretó a George Costanza en “Seinfeld”) estuvo con Spears en la Nochevieja de Las Vegas, en enero de 2004, cuando ambos se casaron a la ligera tras una noche de fiesta en el Palms. La ceremonia se celebró a las 5 a.m. del 3 de enero en A Little White Chapel de Las Vegas. El matrimonio se anuló el 5 de enero.

Alexander también fue visto retransmitiendo en vivo (una práctica que parece traerle problemas) mientras irrumpía en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. También fue un defensor público del movimiento #FreeBritney, durante los esfuerzos de Spears por poner fin a su tutela, en la que triunfó.

Spears y Asgari han planeado una familia, y el 14 de mayo publicaron que habían “perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo”. Desde entonces, los dos han visitado Las Vegas, como invitados en Resorts World Las Vegas.