Es oficial: Adele reabrirá su residencia en el Strip el 18 de noviembre en Caesars Palace

Adele se presenta en el escenario de los Brit Awards 2022 en Londres el martes 8 de febrero de 2022. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

La lista completa de las fechas de Adele en el Colosseum en Caesars Palace. (BTRPR)

Tras suspender con lágrimas su producción en Las Vegas en enero, Adele dice que despedirá el año con una nota alta.

La serie de titulares de la superestrella del pop se reajusta para el 18 de noviembre en el Colosseum del Caesars Palace. Su actuación inicial se prolonga hasta diciembre, con una pausa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Se reanuda el 20 de enero y se termina el 24 de marzo.

“No hay palabras para expresar lo emocionada que estoy de poder anunciar por fin estos conciertos reprogramados”, publicó Adele en redes sociales el lunes por la mañana. “Realmente me rompió el corazón tener que cancelarlos”.

Se añadieron ocho fechas al conjunto original de 24 de Adele. Los conciertos son a las 8 p.m. los viernes y sábados.

Adele continuó, en sus mensajes en redes sociales: “Pero después de lo que se siente como una eternidad de tratar de acomodar la logística para el show que realmente quiero entregar, y sabiendo que puede suceder, ¡estoy más emocionada que nunca! Sé que para algunos de ustedes fue una decisión horrible de mi parte, y siempre lo lamentaré.

Pero les prometo que fue la correcta. Estar con ustedes en un espacio tan íntimo cada semana ha sido lo que más me ha motivado y voy a darles lo mejor de mí.

Gracias por su paciencia, los amo ♥️ Adele”.

Un número selecto de boletos estará disponible en los 32 conciertos. Según un comunicado de prensa en el que se anuncia la serie, habrá dos oportunidades para adquirir entradas para estos conciertos. El acceso será limitado y se dará prioridad a los fans que tengan boletos para las fechas de los conciertos originales o que se hayan registrado previamente y estén en lista de espera para la preventa de fans verificados de “Weekends With Adele”.

Los fans que cumplan los requisitos recibirán una invitación por correo electrónico de Ticketmaster el 3 de agosto. La preventa general para fans verificados será el 11 de agosto y estará disponible para aquellos que se hayan registrado y estén en lista de espera para la preventa verificada para fans de Adele. Para más información, visita blog.ticketmaster.com/adele-vegas.

Se recomienda a los titulares de boletos que reservaron a través de intermediarios del mercado secundario que se pongan en contacto con esas empresas.

La serie está presentada por el promotor Live Nation y Caesars Entertainment, propietario del Colosseum.

El 20 de enero, un día antes de su estreno, la artista de 34 años anunció que su espectáculo no estaba listo para el escenario el 20 de enero. En ese momento, dijo que los obstáculos operativos creados por los casos de COVID dentro de su equipo de producción forzaron la pausa. “Estoy destrozada”, dijo. La vocalista dijo que algunas de las piezas del set no habrían llegado hasta el día del espectáculo.

Adele estaba especialmente disgustada con un lago artificial que se estaba construyendo para el escenario, al que llamó “estanque viejo y holgado”. Ella sería elevada sobre ese efecto en un arnés aéreo, cantando “Skyfall” con un coro de 60 miembros reforzado por 20 músicos. Se trajeron camiones con agua al muelle de carga del Colosseum para completar el set.

Según se informa, también se planeó un efecto de tormenta, una gran escalera, una nueva configuración de audio y paneles de video (aunque el Colosseum actualizó ambos sistemas hace tres años), y gradas para todos esos músicos.

Una fuente familiarizada con los detalles del diseño dijo que el espectáculo era como “el Cirque con esteroides”. Pero, como dijo Adele al presentador británico Graham Norton, la reducción de todo el espectáculo no era una opción. Había un segmento en la producción original en el que iba a cantar solo con un acompañamiento de piano.

Pero, como dijo la estrella al entrevistador, simplificar el espectáculo no era una opción. “La gente me vería directamente en el escenario y pensaría que no quería hacerlo. Nunca he hecho algo así en mi vida y no voy a empezar ahora”.

Toda la producción fue desmontada y retirada en una semana. Según se informa, Adele se deshizo de todo su equipo creativo de Las Vegas, despidiendo a la aclamada escenógrafa Es Devlin, que había trabajado con ella en su gira mundial de 2016-2017.

Adele contrató a Kim Gavin y a los diseñadores de producción Stufish, responsables de la gira del 60 aniversario de los Rolling Stones. El Telegraph de Londres reportó que Gavin y los representantes de Stufish “cuidarán y crearán un nuevo espectáculo ya que todo el espectáculo de Es fue desechado”.

También se dice que Adele está produciendo un documental sobre el retraso del desarrollo del espectáculo y su relación con el agente deportivo estrella Rich Paul. Ha dicho que quiere formar una familia con Paul el año próximo, presumiblemente en primavera, cuando haya terminado su trabajo en Caesars.

En medio de la especulación internacional e incluso del melodrama, los fans y los ejecutivos del mundo del espectáculo esperaron los siete meses en los que Adele decidió cuándo y cómo volver. Ni Caesars Entertainment ni Live Nation emitieron declaraciones públicas sobre la serie durante los seis meses posteriores al aplazamiento de Adele.

El artista titular residente en Colosseum, Keith Urban, pudo ocupar varias fechas que quedaron libres por la pausa de Adele. La superestrella del country habló de haber recibido una llamada “de pánico” de los ejecutivos del Caesars en febrero para tomar esas fechas que se habían cancelado.

Pero Colosseum no tiene actualmente ningún espectáculo reservado hasta el regreso de Rod Stewart el 23 de septiembre. Mientras el lugar se quedaba a oscuras, se comunicó a casi una docena de miembros de International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) Local 720 que serían despedidos durante el verano. El periodo de despido comenzó el 9 de julio, al final del espectáculo “Viva Moz Vegas” de Morrissey, y se prolongará hasta los preparativos del regreso de Rod Stewart el 23 de septiembre.

Este mes, antes de sus dos espectáculos en Hyde Park los días 2 y 3 de julio, Adele declaró a la radio de la BBC que “definitivamente sentía la decepción de todo el mundo” tras el aplazamiento de la serie. La artista de 34 años describió sus sentimientos como “devastados”.

“Tenía miedo de defraudarlos y creía que podría lograrlo y hacerlo funcionar, y no pude”, dijo. “Me mantengo en esa decisión. No creo que ningún otro artista hubiera hecho lo que yo hice, y creo que por eso fue una historia tan masiva y multitudinaria”.