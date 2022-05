Elvis se apodera de las capillas de bodas de Las Vegas

mayo 31, 2022 - 10:51 am

Después de 35 años juntos, Hugo y Sally Knight de Irlanda se besan durante su ceremonia de boda mientras el imitador de Elvis Presley, Brendan Paul, canta en la capilla de bodas de Graceland en Las Vegas, el jueves 14 de febrero de 2019. (Caroline Brehman/Las Vegas Review-Journal) @carolinebrehman

Garry Kim aplaude con su hija Lola durante su ceremonia con temática de Elvis para renovar sus votos matrimoniales en la Viva Las Vegas Wedding Chapel el sábado 3 de junio de 2017. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Ron Decar, propietario de Viva Las Vegas, hace su aparición como Elvis mientras presenta a Garry y Julie Kim para renovar sus votos matrimoniales en la capilla de bodas de Viva Las Vegas el sábado 3 de junio de 2017. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

Celine Zind, a la izquierda, y su novio Frederic Spenle escuchan a un imitador de Elvis mientras dirige una ceremonia con temática de Elvis en la Viva Las Vegas Wedding Chapel el Día de San Valentín de 2017, en Las Vegas. (Christian K. Lee/Las Vegas Review-Journal) @chrisklee_jpeg

Emily y Sheldon Smith cantan junto con el imitador de Elvis Jesse Garon durante su ceremonia de renovación de bodas en Little White Wedding Chapel el martes 12 de noviembre de 2013. La pareja de Montrose, Colorado, ha estado renovando sus votos en días especiales desde su matrimonio original el 1º de octubre de 2005. La pareja decidió hacer una "boda cursi de Elvis en Las Vegas" para conmemorar el día secuencial del 11-12-13. (David Becker/Las Vegas Review-Journal)

Elvis podría abandonar los edificios.

La empresa que se hace cargo de la imagen y semejanza del Rey está tomando medidas enérgicas contra las capillas de Las Vegas que reservan bodas con la temática de Elvis y que adoptan su persona. Authentic Brand Group (ABG), que tiene la licencia de los productos relacionados con Elvis Presley, envió una carta de cese y desistimiento con fecha del 19 de mayo a varias capillas de Las Vegas.

“Esto no podría llegar en peor momento. No es algo bueno”, dijo el lunes la secretaria del Condado Clark, Lynn Goya, que ha presidido la campaña de marketing de bodas de Las Vegas. “Podría destruir una parte de nuestro sector de las bodas. Varias personas podrían perder su medio de vida”.

ABG es una empresa de licencias que gestiona los patrimonios de Marilyn Monroe y Muhammad Ali, y sus participaciones incluyen unas 50 marcas de consumo (Shaquille O’Neal está entre sus principales inversores). En este caso, ABG pretende detener el uso no autorizado de (citando el documento de la empresa) “el nombre, el parecido, la imagen de la voz y otros elementos de la persona de Elvis Presley en anuncios, mercancías y otros”.

ABG especifica “Elvis, “Elvis Presley” y “El Rey del Rock and Roll” como sus marcas protegidas.

Los responsables de ABG no han respondido a un correo electrónico de respuesta o comentario.

Emitida y firmada por un abogado de ABG, la carta afirma que si una “capilla infractora” no cumple los términos del documento en el plazo de una semana, el abogado de la empresa aconsejaría emprender acciones legales. Esa fecha habría sido el 27 de mayo, es decir, el viernes pasado. Hasta el lunes, ninguna capilla ha reportado haber sido contactada por ABG.

Entre los negocios a los que se dirige la empresa se encuentran las capillas especializadas en ceremonias de Elvis, o que las ofrecen, o que tienen la imagen del Rey como parte de su nombre y logotipo. Viva Las Vegas/Vegas Weddings, Elvis Chapel, Elvis Weddings y Las Vegas Elvis Chapel son algunas de las que se confirmaron que fueron notificadas. Estas capillas de Las Vegas, y docenas más, acaban de empezar a recuperarse del cierre del COVID y de la pérdida de casi dos años de negocio.

Es concebible que una capilla y ABG puedan llegar a un acuerdo de licencia financiera para continuar con el negocio como de costumbre. El momento de la acción de ABG cae justo antes de que se estrene el 24 de junio la película biográfica de Baz Luhrmann “Elvis”, muy publicitada. Esa película seguramente regenerará el interés por la carrera de Presley, especialmente por la oportunidad de ser casado en Las Vegas por un imitador de Elvis.

El resultado de la advertencia de la ABG ha enviado una onda expansiva a la comunidad de capillas de Las Vegas. Estos negocios dependen en gran medida de las ceremonias que se presentan con imitadores de Elvis. Toda clase de turistas, desde parejas que vienen de pequeños pueblos de Montana hasta Travis Barker y Kourtney Kardashian, llaman al Rey para que se presente en las ceremonias. Esto es así tanto si las ceremonias son legalmente vinculantes como si no.

“Esto podría ser muy perjudicial para nuestro sector”, dijo el lunes Melody Willis-Williams, presidenta de Vegas Weddings y Viva Las Vegas Weddings. “La mayoría de nosotros somos pequeñas empresas, y nos enfrentamos a una superpotencia con mucho dinero. Luchar contra esto podría matarnos en honorarios de abogados”.

Williams estuvo de acuerdo con el sentimiento de muchos artistas de tributo a Elvis y propietarios de capillas que dicen que estas bodas son la imagen del Rey en el dominio público.

“Las bodas de Elvis son sinónimo de Las Vegas”, dijo Williams. “Mantenemos vivo a Elvis”.

Kent Ripley, de Elvis Weddings, está entre los operadores que se presentan como Presley y es también copropietario del negocio. Lleva 25 años en el negocio y nunca ha recibido tal advertencia.

“Recibimos reservas que llevan tres, cuatro o cinco años planeando una boda de Elvis”, dijo Ripley. “Quieren proteger la marca Elvis. ¿Pero qué están protegiendo al alejar a Elvis del público?”

Las capillas ya están eliminando a Elvis de sus sitios web y listas de ceremonias. Una pareja, el domingo, se sintió decepcionada tras encargar una ceremonia de Elvis hace varios meses, solo para que el imitador de Elvis se vistiera con una chaqueta de cuero, jeans y un sombrero de fieltro para una experiencia con temática de “rock ‘n’ roll”.

Las ceremonias con temática de Elvis son claramente una parte importante del pastel turístico del estado. El sector de las bodas produce dos mil millones de dólares al año. El Condado Clark ha redoblado sus esfuerzos para restablecer a Las Vegas como “Capital Mundial de las Bodas”, expidiendo en febrero su licencia de boda número cinco millones.

Los operadores subrayan que nada impide que una persona vestida de Elvis se presente a una ceremonia, por ejemplo, en la suite de Elvis en Westgate Las Vegas o en el cartel Welcome to Fabulous Las Vegas. Además, el derecho a usar la imagen de Elvis en shows escénicos (como “Legends in Concert” y “All Shook Up” en Las Vegas) está protegido por el estatuto de “derecho de publicidad” de Nevada que cubre los espectáculos de homenaje.

El abogado de Las Vegas Mark Tratos, que ayudó a redactar ese estatuto, explica la diferencia.

“Un show de Elvis es un artista que se dedica a entretener a otros recreando a esa persona en el escenario”, dijo Tratos el lunes. “La yuxtaposición sería, decidir ir a un mecánico, como Elvis. ¿Es realmente un animador, creando una historia? O simplemente usar el nombre de Elvis para atraer a un cliente que pueda decir: ‘Un tipo de Elvis me arregló el auto’. La cuestión es si lo está usando para llamar la atención, en lugar de para contar una historia”.

Pero actualmente no hay shows de Elvis con entrada en el Strip (“All Shook Up” se representa en el Alexis Park fuera del Strip), mientras que las bodas de Elvis siguen siendo enormemente populares. Las 55 capillas independientes de la ciudad tienen la opción de contratar a un artista de Elvis para una ceremonia, incluso sin “Elvis” en el título del negocio.

Williams dice que su negocio realiza “miles” de ceremonias de Elvis al año, y no hace pública la cifra porque el sector de las bodas en Las Vegas es conocido por ser hipercompetitivo. Pero el director general de la Graceland Wedding Chapel, Rod Musum, dice que su negocio se presenta a unas 6,400 bodas de Elvis al año. Musum dice que Graceland no ha recibido ninguna advertencia de ABG.

Pero Kayla Collins, de LasVegasElvisWeddingChapel.com y de la Little Chapel of Hearts, sí ha sido advertida. Está aguantando hasta que sus abogados resuelvan cómo puede continuar con el negocio ante este escrutinio.

“Somos un negocio familiar, y ahora estamos colgados con los perros grandes”, dijo Collins el lunes. “Mi esposo construyó el sitio web por sí solo. Es nuestro pan de cada día. No lo entiendo. Estábamos volviendo a dar un golpe de timón con el COVID, y luego ocurre esto. Intento no asustarme por ello”.