Elton John brilla en su espectáculo ‘final’ en Las Vegas – FOTOS

Elton John agradece a la multitud durante su ''Farewell Yellow Brick Road'', última gira en Allegiant Stadium, el martes 1° de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La historia de Elton John en Las Vegas ha marcado el resort con una réplica de Yellow Brick Road.

Fue en MGM Grand, con sus efectos de Ciudad Esmeralda, donde John y Billy Joel actuaron conjuntamente en 1995 y de nuevo en 2003. El martes por la noche, John le dio la vuelta al calendario y amplió su Land of Oz en Las Vegas. La leyenda de los caballeros ofreció su primer y (según el título de la gira) único concierto en Allegiant Stadium, dentro de su gira “Farewell Yellow Brick Road”.

El recinto, con un aforo de 65 mil personas para el fútbol americano, tuvo capacidad para unas 35 mil para el concierto de John. Parecía lleno. Muchos de los que nos calificamos como grupo de muestra para Just For Men estábamos en el lugar.

John apareció con un esmoquin negro, con el saco de cola salpicado de pedrería multicolor. Luego con un traje rosa salmón con solapas turquesas. Como es habitual, su vestuario aludía a la grandeza de Liberace, otra faceta de la carrera de John que se apodera del linaje de Las Vegas.

How we close it. “Fantastic,” as the captain’s jacket says. @eltonofficial says goodbye to #Vegas. Fantastic to be in his presence and a fabulous show. #RJNow @reviewjournal pic.twitter.com/cBALFv2Vnv — John Katsilometes (@johnnykats) November 2, 2022

El artista de 75 años abrió con una explosión con “Bennie and the Jets” y “Philadelphia Freedom” lanzando la presentación. “I Guess That’s Why They Call It the Blues” le siguió, con el tributo de John a Aretha Franklin, “Border Song”, en la primera tanda.

Decimos que fue la aparición “final” de John en Las Vegas con un calificativo, ya que todo es posible incluso cuando las superestrellas prometen la finalidad. John ha insistido en que esto es todo, diciendo que quería tomarse un tiempo “para pasar con mi joven familia”.

Pero un músico del calibre de John está siempre muy solicitado. No nos sorprendería verlo volver a residir aquí en 2024, si está dispuesto a ello. Tal vez no con su banda completa, pero un espectáculo de Elton al piano sería muy bueno en este momento de su carrera.

Otros han encontrado el jalón del escenario demasiado fuerte para resistirse. Cher ha protagonizado dos producciones de residencia en Las Vegas y ha encabezado dos giras norteamericanas desde su gira de “despedida” de 2003-05. Los Eagles llevan un cuarto de siglo de campaña de despedida. Kiss, Motley Crue, los Doobie Brothers y The Who se han despedido de alguna manera. Todos siguen tocando hoy en día, incluyendo actuaciones en Las Vegas. The Who está en el Dolby Live este fin de semana.

John está muy familiarizado con la cultura de las residencias en Las Vegas, ya que ha organizado dos series en Colosseum de Caesars Palace. Se presentó en “The Red Piano” de 2004 a 2009, y en “Million Dollar Piano” en Caesars Palace del 2011 al 18. En total, Sir Elton dio 444 conciertos en esas dos residencias. En total, ha dado 469 conciertos en Las Vegas desde el primero, en 1971, en Las Vegas Convention Center.

Esos espectáculos en el Caesars solían durar 90 minutos. “Farewell Yellow Brick Road” duró dos horas y media. La lista de canciones estaba repleta de los clásicos esperados: “Your Song”, “Daniel”, “Crocodile Rock”, “Rocket Man”, “The Bitch is Back” y “Saturday Night’s Alright for Fighting”.

Esta última canción se salió del carril, uno de los pocos errores de la noche. Por lo demás, el espectáculo estuvo muy bien. John se levantó con energía del banco del piano para hacer una reverencia y oír rugir al público, y se aventuró a las alas del escenario para disfrutar de la adulación. El sonido del estadio estaba bien equilibrado. En una escala de Garth Brooks a los Rolling Stones, fue Metallica. Las imágenes de la multitud se mezclaron con frecuentes momentos de espectáculos de décadas pasadas.

La banda de acompañamiento de John elevó el ambiente vintage. El martes subieron al escenario John Mahon y Nigel Olsson (ambos a la batería y los coros), el siempre legendario Ray Cooper (percusión), el gran guitarrista Davey Johnstone (guitarra, coros), Matt Bissonette (bajo y voz) y Kim Bullard (teclados). Olsson, Cooper y Johnstone han estado con John durante unos 50 años.

(Una anécdota muy de Las Vegas sobre Cooper, hace una década nos sentamos en mesas contiguas para un espectáculo de Santa Fe & The Fat City Horns en Lounge del Palms. Cooper asistió a todo el espectáculo con la cabeza agachada y los ojos cerrados. Después le pregunté por ello. “Solo quiero escucharlos”, dijo).

El dúo “Cold Heart” de John con Dua Lipa, y una referencia a su versión de “Hold Me Closer” con Britney Spears se guardaron para las canciones extras (aunque esa canción no se interpretó). “Goodbye Yellow Brick Road”, respaldada por los videos más destacados de la increíble carrera de John, lo cerró. Con su llamativo saco “Fantastic”, la estrella se inclinó y saludó mientras era trasladado en una plataforma automática.

Una noche llena de música, baile y gran energía. Tal vez hayamos visto lo último de Sir Elton por este lugar. Solo el Rocket Man lo sabe. Pero le dejaremos el camino libre, por si quiere volver.

Claves para una reunión

Sir Elton cumplió su promesa de conectar con la leyenda del instrumento Hammond B3, Ronnie Foster, en Las Vegas. Los dos virtuosos del teclado se reunieron y charlaron antes del espectáculo del martes. Foster publicó en las redes sociales: “Este hombre realmente ama la música y sabe lo que hace… Un tipo hermoso y un gran artista”.

John también llamó a Foster desde el escenario en sus dedicatorias al final del espectáculo. Sir Elton había buscado inicialmente a Foster para el podcast “Rocket Hour” de John, que se emitió en junio. Los dos charlaron largo y tendido sobre la carrera de Foster y su dominio del instrumento. John le dijo a Foster que nunca había sido capaz de tocar el Hammond a su nivel.

John se mostró especialmente interesado en el regreso de Foster a Blue Note Records, el sello en el que comenzó su carrera discográfica hace 50 años. El emblemático sello reeditó en vinilo el álbum de debut de Foster, “Two Headed Freap”, en Blue Note Classic Vinyl Reissue Series.

Alerta de salida genial

En el tema de los que saben de espectáculos, el gran artista de Las Vegas, Ronnie Rose, toca de 7 p.m. a 10 p.m. el lunes en Maxan Jazz Sushi & Jazz en 4130 South Decatur Blvd. El teclista David K. Matthews de la banda de Carlos Santana (entre muchos artistas icónicos, como Etta James, Tower of Power y Boz Scaggs) es el invitado especial. Wayne de Silva (saxofón) Chris Gordan (bajo) y Pepe Jimenez (batería) en esta banda. Gran talento. No hay pago por entrada. Alimentos y bebidas por un mínimo de 40 dólares por cliente. Visita maxanjazz.com para reservar.