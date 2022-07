Elton John añade el Allegiant Stadium a la gira ‘Farewell’

Elton John saluda al público durante su último concierto de "The Red Piano" en The Colosseum, dentro del hotel-casino Caesars Palace, el miércoles 22 de abril de 2009, en Las Vegas. (Duane Prokop/Las Vegas Review-Journal)

ARCHIVO DEL RJ*** DUANE PROKOP/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL. Elton John saluda al público durante su último concierto de "The Red Piano" en The Colosseum, dentro del hotel-casino Caesars Palace, el miércoles 22 de abril de 2009, en Las Vegas. John se ha presentado en 241 espectáculos de The Red Piano en el Caesars durante los últimos cinco años.