El problema más reciente de MSG Sphere: Vistas bloqueadas para los espectáculos de U2

Varios asientos para “U2 UV: Achtung Baby” en MSG Sphere de The Venetian obstruyen la visión de las pantallas de video del recinto. Se les ha informado a cientos de poseedores de boletos de la sección superior de la planta baja que sus asientos no ofrecen una visión clara de las pantallas de video del recinto.

mayo 18, 2023 - 11:29 am

MSG Sphere en marzo de 2023 en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

Bono de U2 se presenta en T-Mobile Arena en Las Vegas el viernes 11 de mayo de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Bono de U2 se presenta en T-Mobile Arena de Las Vegas el viernes 11 de mayo de 2018. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

MSG Sphere en The Venetian se ve en marzo de 2023 en Las Vegas. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal)

Considera esta como una alerta de salida no tan genial.

El problema no radica en las filas de visión directa del grupo sobre el escenario. Sin embargo, los asientos del primer nivel bloquean parcialmente la visión de las pantallas de video.

Los asientos obstruidos se encuentran en la sección 100, la más baja detrás de la zona de admisión general. Los asientos que bloquean la visión es la plataforma del nivel inmediatamente superior, la sección 200. Si estás sentado en un asiento de la sección 100, la vista detrás de ti podría estar parcialmente obstruida.

Al parecer, el problema se descubrió durante una revisión de The Sphere por parte de los responsables del recinto antes de que se pusieran a la venta las primeras fechas de U2 en abril. La visión de unos 800 asientos por espectáculo en el recinto de 17,500 localidades podría verse afectada. (Aquí es donde decimos que este problema operativo es totalmente ajeno a la participación de U2 en la producción, así que no culpen a Bono).

The Sphere está ofreciendo a los titulares de entradas en esas secciones reembolsos, o la oportunidad de cambiar su compra a asientos en una sección diferente en una fecha diferente.

En un comunicado, un funcionario de The Sphere dijo: “Nuestros fans y su experiencia son siempre nuestra máxima prioridad. En cuanto nos dimos cuenta de que había un problema, trabajamos en estrecha colaboración con los organizadores del evento para llegar a los dueños de boletos afectados con varias opciones de compensación. Esperamos con impaciencia el estreno de Sphere con U2 y la increíble serie de espectáculos que tienen preparados para los fans este otoño”.

Live Nation es socio productor de la serie de U2 en The Sphere. Ticketmaster es la plataforma oficial de venta de boletos. El recinto es una asociación entre Sphere Entertainment Co., de Madison Square Garden Entertainment, y el dueño de The Venetian.

Los costos de construcción de The Sphere ascienden actualmente a 2,300 millones de dólares. Las secciones 100 y 200 se consideran posiciones preferentes para ver el espectáculo. El miércoles por la tarde, las entradas de la sección 100 costaban entre 2,600 y 4,200 dólares en el sitio secundario LasVegasTickets.com. Las entradas de la sección 200 costaban entre 1,700 y 3,100 dólares.

Esos precios han reflejado la alta demanda para ver a U2 presentarse en vivo por primera vez desde diciembre de 2019, y también la calidad general de producción del espectáculo.

El espectáculo previsto de U2 se ha anunciado como una experiencia de entretenimiento innovadora, en gran parte debido a la tecnología de video inmersiva y al avanzado sistema de audio. Dicen que aquí se puede sentir el viento y escuchar hasta un susurro. Se dice que la pantalla LED envolvente es la de mayor resolución del mundo.

Por supuesto, los fans que tuvieron la suerte de acceder a los boletos registrándose a través de la preventa Verified Fan de Ticketmaster seguramente reservaron habitaciones y vuelos para viajar a Las Vegas. La semana pasada se añadieron un total de ocho fechas en diciembre, con lo que el número total asciende a 25.

Es posible que la banda continúe su serie de presentaciones en salas hasta 2024. Para entonces, los fans sabrán cuáles son los mejores asientos, y a mejor precio, para ver este espectáculo.

En el Mix

El pionero del hip-hop Mix Master Mike, de los Beastie Boys, se ha incorporado a “Fabulous Commercial Center Block Party” del jueves por la noche en Historic Commercial Center. El famoso tornamesista se presentará en la plataforma Forest House de Deadmau5, con sus árboles iluminados y un sistema de sonido de 60 mil watts.

El lunes por la mañana se otorgaron un total de 12 mil boletos gratuitos en tres horas y media. Las puertas se abren a las 6 p.m. con Bella Strings de Nina DiGregorio. Mix Master Mike se presentará a las 7 p.m., Franky Perez Band a las 8 p.m. y Deadmau5 a las 9 p.m.

La presentación de Deadmau5 terminará a las 10 p.m., al igual que todo el festival.

Lo que funciona en Las Vegas

David Perrico en Smith Center. El líder de la Pop Strings Orchestra de Raiders House Band ha agotado los boletos para el concierto del sábado por la noche en Myron’s. La orquesta sinfónica pop de 68 piezas de Perrico debuta el 14 de julio en Reynolds Hall. Ocho vocalistas, 32 Raiderettes, y al menos un columnista diario de entretenimiento en la mezcla.

Alerta de Salida Genial

La banda predominante de la ciudad, paródica, con sabor alemán, vestida de piel, teñida de sadomasoquismo y cubierta de rock sigue dándolo todo en Harrah’s Carnaval Court. Hablamos de The Whip Su, empuñando micrófonos, guitarras y también fustas, tocan de 2 p.m. a 7 p.m. los jueves, viernes y sábados. Musicalmente superiores. Divertidos. E incluso un poco inquietantes. No hay que pagar entrada; siente el ambiente con este veterano grupo.