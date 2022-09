El nuevo residente de Las Vegas, Mark Wahlberg, promete ‘Hollywood 2.0’

septiembre 8, 2022 - 9:43 am

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, lee una proclama que llama al 28 de marzo "Wahlburgers Day" mientras Mark Wahlberg la sostiene durante un evento VIP en Wahlburgers Las Vegas, en las tiendas Grand Bazaar de Bally's, el martes 28 de marzo de 2017. (Sam Morris/Las Vegas News Bureau)

Mark Wahlberg saluda a sus fans mientras llega a un evento VIP en Wahlburgers Las Vegas en las tiendas del Gran Bazar de Bally's el martes 28 de marzo de 2017. (Sam Morris/Las Vegas News Bureau)

Mark Wahlberg no se va a mudar a Las Vegas.

Ya lo hizo.

Tenemos que pasar al tiempo presente cuando nos referimos a los planes en Las Vegas de la estrella de Hollywood, que compró una finca de dos pisos en el Summit Club por 14.5 millones de dólares.

“Mi ciudad natal”, así es como Wahlberg se refirió a Las Vegas en el último episodio del programa “Lights, Camera, Vegas” de BeondTV, presentado por Rachel Smith. “Vivo en Nevada. Pienso hacer, con suerte, un estudio de cine, y queremos construir una fábrica de zapatos en Nevada.

“Queremos crear muchos puestos de trabajo y mucha emoción. Hollywood 2.0”.

Wahlberg ha invertido en el mercado de reventa de tenis StockX. También es inversionista de la franquicia de fitness F45.

Wahlberg estaba sentado con Kevin Hart, su coprotagonista en la comedia de amigos “Me Time”, estrenada en Netflix el 26 de agosto. Hart lanzó un: “Hombre inteligente”, cuando Wahlberg declaró su nueva residencia en Las Vegas.

Al parecer, los hijos de Wahlberg asisten a Bishop Gorman High School, por lo que gritó: “¡Bishop Gorman!” durante la charla.

“Ya fui a su primer partido”, aparentemente una referencia al cacareado equipo de fútbol americano de los Gaels. Wahlberg y su esposa, la modelo Rhea Durham, tienen cuatro hijos.

Wahlberg ya tiene una participación en Las Vegas, en el Wahlburger’s de Grand Bazaar Shops, frente a Bally’s en el Strip. El restaurante es una asociación entre Wahlberg y su hermano Paul Wahlberg.

En la inauguración del restaurante, en marzo de 2017, dijo: “Las Vegas es la meca del entretenimiento del mundo y sigue creciendo. Este es un lugar en el que siempre hemos querido estar, desde el principio… Es nuestra familia llegando a su familia”.

Nuevo Franco en enero

Mat Franco y su esposa, Tianna, anunciaron la semana pasada que están esperando su primer hijo. Será un niño, que nacerá la primera semana de enero. Los padres han reducido significativamente el campo para su nombre.

“Nos quedamos con dos. Creo que nos decantaremos por… bueno, aún no lo sabemos”, dijo Franco en una charla telefónica el jueves. “En realidad no estoy seguro de cómo vamos a decidir. No sé si queremos comprometernos con el nombre incluso antes de ver al bebé. ¿Y si ves al bebé y dices: ‘No estoy seguro de que ese nombre funcione’”.

Franco dice que tiene un nombre favorito, y Tianna también tiene un nombre favorito. Uno de los nombres es aleatorio. El otro está sacado de una de las familias de la pareja.

“Nos inclinamos por el de la familia”, dijo Franco. “Alguien de nuestra familia tiene un nombre muy genial”.

Empresa de relaciones públicas abandona a Aldean

A un mes del quinto aniversario del tiroteo del 1º de octubre en Route 91 Harvest, en el Strip, su equipo de relaciones públicas ha dejado de lado al artista que estuvo en el escenario durante la tragedia.

The GreenRoom, una de las principales empresas de relaciones públicas de la música country, anunció que se separaba de la superestrella Jason Aldean después de que su esposa, Brittany Aldean, influencer en redes sociales, hiciera comentarios que muchos seguidores consideraron transfóbicos.

La copropietaria de GreenRoom, Tyne Parrish, dijo en un comunicado emitido el jueves: “La música siempre ha sido y sigue siendo el objetivo principal de The GreenRoom, por lo que hemos tenido que tomar la difícil decisión de dejar de representar a Jason después de 17 años. Ya no somos las personas más adecuadas para el trabajo, pero siempre seremos grandes fans de su música: es uno de los mejores artistas en vivo de la música country”.

El 23 de agosto, Brittany Aldean publicó un video del antes y el después del maquillaje en su cuenta de Instagram, que ha acumulado 2.2 millones de seguidores. Escribió: “Me gustaría dar las gracias a mis padres por no haberme cambiado de género cuando pasé por mi fase de marimacho. Me encanta esta vida de chica”.

Jason Aldean publicó “Lmao!! Me alegro de que no lo hicieran, porque tú y yo no habríamos funcionado”. Incluyó un emoji de risa.

Tres días después, Brittany Aldean continuó: “Abogar por la mutilación genital de los niños bajo el disfraz del amor y llamarlo ‘cuidado de afirmación de género’ es uno de los peores males… El amor es proteger a tu hijo hasta que sea lo suficientemente maduro como adulto para tomar sus propias decisiones vitales”.

La publicación provocó la reacción de varios artistas de country, y Maren Morris publicó: “¿Es tan fácil no ser una escoria humana? Vende tus clip-ins y cierra la boca, Barbie Insurrección”.

El 31 de agosto, Brittany Aldean publicó que sus comentarios se habían sacado de contexto. A continuación, dio a conocer una colección “inspirada en Barbie” de mercancía conservadora inspirada en el lema de la bandera de Gadsden, “Don’t Tread On Me”, con “Don’t Tread On Our Kids” impreso en camisetas y sudaderas.

La gira “Rock N’ Roll Cowboy” de Jason Aldean durará hasta el 2 de noviembre, pero no tiene prevista ninguna parada en Las Vegas. De hecho, tocará en Savannah, Georgia, el 1º de octubre.

Grandes momentos en redes sociales

Se avecinan cambios en el antiguo bar clandestino Hard Hat Lounge, ubicado en 1675 S. Industrial Road. Se han llevado a cabo extensas obras en el interior del local desde su fiesta de “cierre” el 26 de agosto.

El único post de Instagram del negocio es un casco cubierto de calcomanías como Exxon, Welex y Eastman Whipstock, con los mensajes “REABRIMOS PRONTO” y “¡Sigue nuestra Historia para ver lo que viene!”

El Hard Hat Lounge mantendrá el nombre que ha tenido desde 1958, y el nuevo local será genial.