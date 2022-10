El Jimmy Kimmel’s Comedy Club reabrirá con Brillon y Luenell

ARCHIVO - Jimmy Kimmel aparece en la gran inauguración del Jimmy Kimmel's Comedy Club en Linq Promenade el viernes 14 de junio de 2019. (Kabik Photo Group)

Jimmy Kimmel y su hermana comediante, Jill Kimmel, aparecen en la gran inauguración del Jimmy Kimmel's Comedy Club en Linq Promenade el viernes 14 de junio de 2019. (Kabik Photo Group)

Jimmy Kimmel muestra su réplica del anillo del Campeonato de la NCAA de los UNLV Runnin' Rebels de 1990 en la inauguración del Jimmy Kimmel's Comedy Club en Linq Promenade el viernes 14 de junio de 2019. (Kabik Photo Group)

Una marioneta de "Crank Yankers" en el Jimmy Kimmel's Comedy Club. John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal @JohnnyKats

El interior del Jimmy Kimmel's Comedy Club. John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal @JohnnyKats

La carta de cocteles del Jimmy Kimmel's Comedy Club. John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal @JohnnyKats

Jimmy Kimmel está listo para salir en vivo, una vez más, en el Strip.

Hablamos del Jimmy Kimmel’s Comedy Club, que reabre el 3 de noviembre en el Linq Promenade. La finalista de “America’s Got Talent”, Gina Brillon, es la cabeza de cartel del relanzamiento y se presentará hasta el 6 de noviembre. La veterana Luenell está en el escenario para el espectáculo tardío de las 9:30 p.m., también el 6 de noviembre.

Ha pasado mucho tiempo entre las actuaciones en el Kimmel Club, que cerró en marzo de 2020 y ha acogido solo eventos privados y corporativos desde su reapertura. Pero ahora, el exejecutivo de Caesars Entertainment y South Point, Damian Costa, y el empresario de Las Vegas, Nick Cordaro, están gestionando conjuntamente el local.

El cumpleaños de Kimmel es el 13 de noviembre. Puede que por fin lo veamos de nuevo en el local.

“Las Vegas es mi ciudad natal y el entretenimiento en vivo se ha visto más afectado aquí que en ningún otro lugar. Es hora de dejar de inhalar y volver a reír”, dijo Kimmel en un comunicado de prensa emitido el martes, después de que el domingo se informara en este espacio de la reapertura. “Tenemos una gran alineación de comediantes que están más que preparados para volver a hacer lo que les gusta en la ciudad que amamos”.

La sala, de ocho mil pies cuadrados, tiene capacidad para 300 personas. JKCC, su práctico acrónimo, se presentará los martes a las 7 p.m., 8 p.m. y 10 p.m., de jueves a domingo, y los sábados a medianoche. Entra en kimmelscomedyclub.com para ver los boletos y obtener más información.

Cordaro participará activamente en la reserva del club durante su relanzamiento.

“Jimmy Kimmel es una leyenda de Las Vegas que puede atraer a los mejores comediantes del sector. Ofrecemos a los asistentes al espectáculo una noche inolvidable de risas”, dijo el ejecutivo del club.

Costa añadió: “La comida, las bebidas y la comedia: todo está aquí y se ofrece en un escenario clásico de Las Vegas. Queremos que nuestro público se ría y recuerde nuestros espectáculos como la mejor parada en sus aventuras en Las Vegas”.

El plan de promoción cruzada consiste en “lanzar” de “Jimmy Kimmel Live!” al club para determinados titulares. Este sistema se empleó en el club unas cuantas veces antes del cierre del COVID. La sala permite las retransmisiones por TV/livestream. Por eso el techo es comparativamente alto para una sala de comedia.

Y, como dice Costa, el concepto original era crear más un ambiente de sala de espectáculos que un club de comedia tradicional (olvida que “Club de Comedia” está en el título).

Entre las salas de comedia de Las Vegas que operaban antes del COVID, el club de Kimmel es el último en reabrir. Llevamos unos tres años husmeando en busca de cualquier noticia positiva (o cualquier información, en absoluto) sobre el relanzamiento del club. Es hora de pedir un Cousin Sal, nuestro mocktail favorito del JKCC, y brindar por lo divertido.

Río en activación

Los Chi-Lites con Marshall Thompson han iniciado su compromiso ampliado de actuaciones los domingos por la tarde en The Duomo at the Río, también una empresa de Pompey Entertainment. Los espectáculos de Chi-Lites se prolongan hasta las 2 p.m. del domingo y también hasta el 6 de noviembre.

Thompson, el fundador del grupo, sigue dirigiendo el grupo.

Los Chi-Lites llegaron a las listas de éxitos con “Have You Seen Her” en 1971, versionada nada menos que por M.C. Hammer en su álbum revelación de 1990, “Please Hammer Don’t Hurt Me”. Beyonce ha sacado mucho partido a su muestra de “Are You My Woman (Tell Me So?”)” en su éxito “Crazy In Love”. Jay-Z apareció en “Crazy In Love” y también ha sampleado el éxito de The Chi-Lites “That’s How Long” en su “December 4th”.

“Me preguntaron si me gustaba el rap, y dije: ‘Nooooo’”, dice Thompson. “Pero el cartero vino con un cheque con un montón de ceros. Ahora me preguntan: ‘¿Te gusta el rap? Y yo dije: ‘¡Yeeeesssss!

Los Chi-Lites son un fichaje único en una sala aún en flor. Asaltando la Bóveda del Rock, una banda que encarna el grito de guerra de Ozzy Osbourne, “¡No puedes matar al rock and roll!”, se ha extendido hasta 2023. Los Docksiders acaban de pasar a los jueves-viernes. Esto es un claro indicio de que los rockeros del yate están intentando dirigirse a un público.

Y el motor que impulsa toda la propiedad de Río, Penn & Teller, sigue esperando reiniciarse a finales de noviembre o principios de diciembre, mientras Teller se recupera de una operación de cuádruple bypass. Dentro de una semana debería haber una actualización sobre los planes del espectáculo. Mientras está en rehabilitación, Teller ha estado trabajando en trucos de cartas con una nueva compañera, Moxie Jillette, la hija de Penn. Por ahora, son Mox y Teller.

RWLV se enamora de Hart

Anticipamos que Kevin Hart frecuentará el Teatro de Resorts World en 2023. Hay múltiples fechas en el horizonte. Y en este contexto, “múltiples” supera las 20. El hotel ha anunciado sus apariciones en Año Nuevo.

Garth a la carta

Estamos pensando en que Garth Brooks se presente en el Colosseum del Caesars Palace en un concierto de larga duración, a partir de finales de marzo o principios de abril. La venta se realizará justo después del Día de Acción de Gracias, y los espectáculos comenzarán después de que Adele se haya ido. Es seguro que Brooks contará con la participación de Trisha Yearwood, dadas sus declaraciones anteriores de que una residencia Garth-Trisha en Las Vegas es “una obviedad”.

Reunión de D&M, más o menos

Donny Osmond se ausentó a última hora de su espectáculo en el Harrah’s el sábado por la noche. Osmond publicó en redes sociales que se perdería el espectáculo tras sufrir lo que denominó “una lesión leve” esa mañana durante la Carrera de los Campeones por la Vida y la Carrera del Listón en Town Square. Osmond se sometió a una cirugía menor en su hombro derecho en enero de 2019, tras sufrir una lesión en el escenario.

¿Y sabes cuándo una operación es menor? Cuando es la cirugía de otra persona.

En cualquier caso, Osmond debería volver el 1º de noviembre. Y justo cuando Donny estaba publicando sobre su lesión, Marie Osmond anunció en su página de TikTok que está eligiendo una fecha para visitar el espectáculo de su hermano en Harrah’s. “Vamos a darle una gran venta cuando vuelva a trabajar”. Así que espera que visite el espectáculo la primera semana de noviembre. Y no, aún no ha visto el espectáculo en solitario de Donny, que es fantástico. Es el momento de darle una oportunidad a Marie, que dice: “¿Qué te parece si te digo la fecha en la que voy, y si quieres, te unes a nosotros y le damos un gran sold out cuando vuelva al trabajo?”.

Lo que funciona en Las Vegas

Espectáculo “Atomic Saloon” en Grand Canal Shoppes en The Venetian. El espectáculo celebró el número mil el 8 de octubre. Un momento justo en la era de la apertura de la pandemia. Al elenco y al equipo les digo que siempre nos quedará Edimburgo, donde todo empezó.