Disney Studios trae una nueva experiencia al Strip

Un vistazo a la pantalla de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience de "Frozen". La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugurará en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Un vistazo a la pantalla de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience de "Big Hero" La "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugura en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Un vistazo a la pantalla de "Aladdin" de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience. La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugurará en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Un vistazo a la pantalla de "Moana" de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience. La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugura en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Los personajes de Judy Hopps y Nick Wilde posan en el estreno de "Zootopia" en el teatro El Capitán en Hollywood, California 17 de febrero de 2016. (Mario Anzuoni/Archivo, Reuters)

Esta imagen publicada por Disney muestra a los personajes Anna, a la que da voz Kristen Bell, y Olaf, al que pone voz Josh Gad, en una escena de "Frozen 2". (Disney vía AP)

Esta imagen difundida por Disney muestra a Mirabel, a la que da voz Stephanie Beatriz, en una escena de la película de animación "Encanto". (Disney vía AP)

Un vistazo a la muestra de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience de "The Lion King". La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugura en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Un vistazo a la pantalla de "Encanto" de Disney Animation/Lighthouse Immersive Experience. La exposición "Disney Animation: Immersive Experience" se inaugura en el primer cuatrimestre en The Shops at Crystals en el Strip. (Lighthouse Immersive Experience)

Tenemos las orejas de ratón puestas en el Strip.

Walt Disney Animation Studios y Lighthouse Immersive Studios, creadores de “Immersive Van Gogh” en The Shops at Crystals, se asocian en “Disney Animation: Immersive Experience”. La nueva atracción multimedia se estrenará en Toronto en diciembre.

La experiencia Disney tiene previsto abrir en Las Vegas -y en otros mercados de Estados Unidos- a finales de abril. Las fechas están por anunciarse.

Se exhibirá la música y el arte de las películas de Disney. Películas actuales y modernas como “Encanto”, “Zootopia” y “Frozen” se unirán a las clásicas “The Lion King”, “Peter Pan” y “Pinocchio”.

Además de en Las Vegas, la atracción de Disney operará en Cleveland, Nashville, Detroit, Denver, Boston, San Antonio, Minneapolis y Columbus, Ohio. Se están programando otras ciudades. Disney también abrirá sedes en Tokio y Tel Aviv, probablemente en la segunda mitad de 2024.

El presidente de Walt Disney Animation Studios, Clark Spencer, ha ganado un par de Oscars, por “Encanto’ y “Zootopia”. Dice que esta es una aventura poco común para su compañía.

“La colaboración con Lighthouse Immersive es una primicia para Disney Animation”, dijo Spencer en un comunicado. “Es un sueño reunir lo mejor de la narración animada con los mejores expertos en la experiencia artística inmersiva. No podemos esperar a que el público de todo el mundo, de todas las edades, experimente los grandes momentos de nuestro legado de largometrajes de esta increíble manera”.

Corey Ross, fundador de Lighthouse Immersive, está ansioso por ampliar el alcance de su empresa.

“Como muchos de nosotros, tengo un amor de toda la vida por las películas de Disney”, dijo. “Crecí con ellas desde la infancia y mi familia también. La obra se presta brillantemente a la experiencia inmersiva y estoy seguro de que este programa le dará a nuestros huéspedes la oportunidad de verse envueltos en el mundo de Disney, haciéndoles sentir que están junto a sus personajes favoritos y viendo el mundo a través de sus ojos”.