De “Miss Atomic Bomb” a Ali: Las 75 mejores fotos presentadas de Las Vegas

La nube de hongo atómico de la Prueba Priscilla, parte de la Operación Plumbbob, se elevó sobre Fremont Street el 24 de junio de 1957. El fotógrafo de la Oficina de Noticias de Las Vegas, Don English, captó accidentalmente esta imagen icónica cuando se quedó dormido y tuvo que ir corriendo al centro para captar la explosión encima de la farmacia. English recuerda que miró hacia arriba, "y por Dios, de repente, estaba la nube de hongo justo entre Vegas Vic y el Pioneer Club, perfectamente en el centro". Esta famosa imagen se publicó en todo el mundo y ganó la "foto de la semana" de la revista Life.

Ringo Starr, John Lennon, George Harrison y Paul McCartney llegaron al aeropuerto McCarran el 20 de agosto de 1964. Se presentaron en el Las Vegas Convention Center en dos conciertos con todas las entradas agotadas ante 17 mil fans.

El casino Binion's Horseshoe era conocido por su exhibición del millón de dólares. En la foto, Benny Binion, el fundador original del casino, y su hija Becky Binion posan junto a la atracción el 4 de junio de 1969.

La Junta de Ferias y Actividades Recreativas del Condado Clark se creó en 1955 para desarrollar un plan que atrajera visitantes a Las Vegas durante los periodos lentos de la semana. Los dirigentes de la ciudad y del turismo estaban convencidos de que el negocio de las convenciones era crucial para el crecimiento del valle, y presionaron a la Legislatura del Estado de Nevada para que lo financiara. Ese mismo año, la Legislatura acordó financiar la construcción del Las Vegas Convention Center mediante un impuesto sobre las habitaciones que se aplicó a los hoteles y moteles del Condado Clark. El recién construido Las Vegas Convention Center aparece aquí el 29 de junio de 1959.

La marquesina del Hilton de Las Vegas con Elvis Presley como cabeza de cartel el 26 de enero de 1972. Elvis reavivó su carrera con su compromiso en Las Vegas. El hermanastro de Elvis, Billy Stanley, recuerda en su autobiografía que "estábamos viendo una faceta totalmente nueva de Elvis .... Más de una década se borró en la presentación de una noche; el "rey rebelde" estaba de nuevo en la cima de su profesión y en la cima del mundo".

Liberace colgado sobre su pastel de cumpleaños frente al Sahara el 16 de mayo de 1967. La foto publicitaria fue captada por Las Vegas News Bureau y compartida en publicaciones de todo el país. Su pastel de cumpleaños era tan grande que tuvo que colgarse por encima de él para poder cortarlo, que fue compartido con los turistas que pasaban por allí.

El 24 de mayo de 1957, el Las Vegas News Bureau captó la famosa foto de "Miss Atomic Bomb" coincidiendo con la Operación Plumbbob en el Sitio de Pruebas de Nevada. El fotógrafo del News Bureau, Don English, tomó la famosa foto de la corista del Sands Copa, que se cree que es Lee Merlin. La foto publicitaria es la más publicada de la colección del News Bureau de Las Vegas y ha aparecido y sigue apareciendo en cientos de publicaciones de todo el mundo.

Wayne Newton en el Flamingo el 5 de noviembre de 1965. Newton empezó a presentarse en Las Vegas en el Fremont Hotel cuando solo tenía 16 años, en 1959. Llegó a ser conocido como "Mr. Las Vegas", y sus imágenes han sido utilizadas por la agencia de noticias para promocionar Las Vegas como "Capital Mundial del Entretenimiento".

El show del volcán cautivó a los turistas en el exterior del Mirage el 3 de enero de 1995. En la década de 1990, el marketing dirigido a las familias era la forma más novedosa de promocionar Las Vegas, y los espectáculos gratuitos como el del volcán en erupción abrieron el camino a esos esfuerzos.

Muhammad Ali en su pesaje en el Caesars Palace el 14 de febrero de 1973, antes de su combate contra Joe Bugner. Gene Kilroy, el director comercial de Ali, declaró: "Él siempre amó Las Vegas, y Las Vegas siempre lo amó a él... Eran la pareja perfecta. Le encantaba entretener, y Las Vegas es la capital mundial del entretenimiento".

Perdonen a la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) por el acaparamiento. Han guardado las fotos de la historia de nuestra ciudad.

Frank “Lefty” Rosenthal dando la mano a Frank Sinatra en el programa de entrevistas de Rosenthal en el Stardust en agosto de 1977.

Los Jackson 5 encabezando la cartelera del antiguo MGM Grand, hoy Bally’s, en agosto de 1974.

Muhammad Ali en el pesaje para su combate contra Joe Bugner en el Caesars Palace el día de San Valentín de 1973.

Elvis en la marquesina del Hilton de Las Vegas (con Kenny Rogers y The Sweet First Edition en el salón) en enero de 1972. Louis Armstrong con Marlene Dietrich en el Riviera en febrero de 1962.

Un hongo atómico en la distancia, con el Las Vegas Club y el Pioneer Club en primer plano, en junio de 1957. Y una foto de “Miss Bomba Atómica” del 24 de mayo de 1957, la foto más publicada de Las Vegas News Bureau.

Estas son solo una muestra de las fotos del Las Vegas News Bureau del pasado de Las Vegas, recolectadas e indexadas por la LVCVA. Este año el archivo de la LVCVA celebra su 75º aniversario. Las 75 mejores fotos que datan de 1947 están disponibles en una galería en línea, que acaba de ponerse a disposición del público. Visita lvcva.com/who-we-are/75th-anniversary/ para hojear el álbum de imágenes de la ciudad.

Las fotos fueron seleccionadas entre las más solicitadas para su publicación.

“Si no fuera por el Las Vegas New Bureau, elementos esenciales de la historia visual de Las Vegas a partir de finales de la década de 1940 no se habrían registrado y, lo que es igual de importante, conservado”, dice Bob Stoldal, ejecutivo de noticias de televisión retirado e historiador de Las Vegas. “La historia cobra vida gracias al Las Vegas New Bureau”.

La primera foto de la serie es una instantánea de Helldorado Days del 15 de mayo de 1947. Casi todas las fotos son en el clásico blanco y negro. La serie continuará en los próximos meses. Las galerías tituladas Celebridades, Entretenimiento, Centro de la ciudad, Entonces y Ahora, Deportes y (naturalmente) Implosiones están entre las colecciones temáticas que se están planeando.

También se ha reclutado a una mesa redonda de historiadores de Las Vegas para que hablen de la colección y de la historia de la ciudad, probablemente en noviembre. Hay mucho que discutir. En total, la colección abarca más de 7 millones de imágenes, 11,000 piezas de película y video, y 1,300 pies lineales de manuscritos y artefactos.

El archivo es la mayor colección individual de imágenes posteriores a la Segunda Guerra Mundial del mundo. Como dice el director general de LVCVA, Steve Hill: “Estamos encantados de mostrar las imágenes icónicas que se han convertido en sinónimo de Las Vegas”.

Con llave

La alcaldesa de Las Vegas , Carolyn Goodman, concedió a la superestrella Barry Manilow una Llave de la Ciudad de Las Vegas y una proclamación por la que se celebra el 10 de junio el Día de Barry Manilow, durante el show de Manilow’s en Westgate Las Vegas el viernes por la noche. Fue una entrega realizada detrás de escenas.

Se dice que Manilow es demasiado humilde para dar importancia a su premio clave ante su público del International Theater.

La Llave de la Ciudad de Las Vegas es diferente de la Llave del Strip de Las Vegas, otorgada por la Comisión del Condado de Clark (el Strip está en realidad en el Condado de Clark, no lo olviden). Katy Perry recibió una llave del Strip y una proclamación el miércoles en Resorts World.

El viernes, el público de Manilow, repleto de Fanilows, se regocijó con “Copacabana”, el montaje de Donna Summer de “Could It Be Magic” y, sí, la interpretación de Manilow del jingle de State Farm Insurance, “And like a good neighbor, State Farm is theeeere!”.

“¡Mi mayor éxito!” lo llama.

La alcaldesa y Óscar Goodman asistieron al show. “Sigue cantando con el corazón en alto ante multitudes de pie tras más de 40 años presentándose en Las Vegas”, escribió la alcaldesa en un texto.

Manilow iba a cerrar su carrera el sábado y volvería del 16 al 18 de septiembre. Su cumpleaños 79 es el viernes.

Ayuda de superestrellas

David Foster y Katharine McPhee fueron añadidos a la recaudación de fondos “Up Close and Personal With Andrea Bocelli and Friends” Keep Memory Alive en Spago, en Beverly Hills. El evento tendrá lugar el viernes a las 6 p.m. El dinero recaudado en el evento, de 10 mil dólares por invitado, se destina a KMA, la organización benéfica del Lou Ruvo Center for Brain Health de la Cleveland Clinic, al Women’s Alzheimer’s Movement, dirigido por Maria Shriver, y a la Fundación Andrea Bocelli. Visita keepmemoryalive.org para obtener información y apoyar. Los cofundadores de Cleveland Clinic, Larry y Camille Ruvo, son los coanfitriones del evento. Wolfgang Puck, antiguo partidario de la Cleveland Clinic (y chef de Spago), dirige la cocina.