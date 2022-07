Chef de Las Vegas critica las nuevas tarifas de estacionamiento de la ciudad: “¿Por qué hacemos esto?”

El chef de Las Vegas, James Trees, es entrevistado por el columnista del R-J, John Katsilometes, en la primera serie de comidas pop-up de Pine Dining en Mount Charleston Lodge, el domingo 24 de julio de 2022. (Eric Gladstone)

La primera serie de comidas pop-up de Pine Dining en Mount Charleston Lodge se muestra el domingo 24 de julio de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

En la cocina, en la montaña o en el centro de Las Vegas, James Trees sabe mezclar las cosas.

El gran chef fue el anfitrión de la primera serie de comidas al aire libre de Pine Dining el sábado y el domingo en Mount Charleston Lodge. Se trata de una serie de verano en la que un chef diferente de Las Vegas participa en cada evento, sirviendo desde el restaurante temporal ubicado a las afueras del Lodge.

El dominio culinario de Trees incluye Esther’s Kitchen, en Casino Center Boulveard, en el Arts District. Está planeando trasladar ese restaurante al espacio de la tienda de antigüedades Retro Vegas, mucho más grande, justo al final de la cuadra en Main Street.

El restaurante francés L’Aristrocrat de Trees se muda a Esther’s Kitchen.

Durante una pausa para servir los platillos de Esther’s, Trees dijo que está “algo sorprendido” por el auge del negocio en el Arts District. Luego añadió: “Estoy súper sorprendido de que la ciudad se haya lanzado tan rápido al pago por estacionamiento. Me pareció de muy mal gusto. Creo que va a asfixiar el Arts District”.

Este mes, la ciudad abrió varios estacionamientos de pago y en la calle en el Arts District. El precio es de uno a dos dólares por hora. Esto supone el fin del estacionamiento gratuito para muchos negocios, establecidos y nuevos, en el vecindario”.

“He estado hablando con la gente del ayuntamiento, encargada del estacionamiento, y no pudieron esperar a poner las líneas en Casino Center, hasta más allá de Utah”, dijo Trees, describiendo un tramo de varias cuadras del Arts District. “Me dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Dónde se estacionan mis empleados? ¿Qué estamos pensando aquí?”.

El nuevo Esther’s debería estar abierto en un año aproximadamente. La construcción comenzará en unos dos meses.

Trees dijo que creía que las nuevas tarifas ralentizarían el negocio en el vecindario, al menos a corto plazo.

“Cuando hay que caminar cuatro o cinco manzanas con un calor de 116° F para llegar al restaurante, no es bueno para el negocio”, dijo el chef.

Pero Trees se puso en contacto con el propietario de una parcela adyacente que iba a llegar a un acuerdo con la ciudad para crear otro estacionamiento de pago. Así que él mismo se ofreció a rentar el terreno.

“Le escribí y le dije: ‘¿Puedo rentarle el espacio y hacer de valet parking? “, dijo Trees. “Así que vamos a tener servicio de valet parking en Esther’s. Eso sirve a toda la California Street, a la Main Street, servirá a todos en el vecindario”.

Alojamientos futuros

Los pop-ups de Pine Dining son los primeros eventos en Mount Charleston Lodge desde el incendio de septiembre que casi acabó con la propiedad. La serie culminará a mediados de agosto con la presentación de las representaciones digitales del nuevo Lodge, que está siendo desarrollado por Steelman Partners de Las Vegas.

Estoy seguro de que los planes revelarán una marcada evolución para el Lodge, propiedad de la familia Ellis de Las Vegas, que también opera el hotel-casino Ellis Island, la cervecería y el emporio de karaoke.

Piensa en la expansión, la elevación y el marco A. Ah, y la vista. Grandes vistas, desde docenas de habitaciones.

Las experiencias de Pine Dining continúan con Justin Hall, de Main Street Provisions, este sábado y domingo; Colin Fukunaga, de Fuku Burger, y Dan Coughlin, de Le Thai, el 6 de agosto; y Nicole Brisson, de Brezza, Bar Zazu y Amari, el 13 y 14 de agosto. Cada experiencia beneficia a una organización benéfica que opera en Las Vegas.

La del pasado fin de semana fue para la ALS Foundation. The Cupcake Girls, Epicurean Charitable Foundation y The Anne Saxelby Legacy Fund son las organizaciones benéficas asociadas para las próximas semanas.

Es un evento genial. De verdad. Pude, pero no lo hice, haber empacado una sudadera con capucha, el domingo.

¿Franco? ¿Eres tú?

Volviendo al tema del Arts District, el famoso creador de shows Franco Dragone abrió una oficina satélite justo al lado del antiguo restaurante El Sombrero en Main Street. Antes había que cruzar el mundo para encontrar a Dragone en Bélgica o Macao. Ahora su operación está a la vuelta de la esquina.

Estas son buenas noticias a largo plazo para Las Vegas. La mudanza es el último indicio de que Dragone quiere ampliar su visión más allá de su asociación con Criss Angel en “Amystika” en Planet Hollywood.

A Dragone, creador de “O” y “Le Reve”, le gustan especialmente los efectos acuáticos y los artistas aéreos. También llevará el show al exterior.

El precio de Vincent

Pregúntale a Vincent John si está nervioso por su primer espectáculo en solitario y te dirá: “Más que eso”.

De hecho, ese sería un título adecuado para el espectáculo. Pero en lugar de eso, se trata de “Renaissance Man”, programado para el domingo a las 9 p.m., en Notoriety Live.

Vincent John es el antiguo Vin A., y actual Vinny Adinolfi III, que es miembro de Bronx Wanderers. Por primera vez, John (que es un pronombre un poco torpe) está tocando un espectáculo completo con material original.

“Renaissance Man” hace referencia a los numerosos instrumentos de John. Estará tocando al menos media docena, sobre todo guitarras, un piano… Quizá un oboe.

El objetivo de John el domingo es trabajar en canciones que él mismo ha compuesto.

“Este es un punto de partida para un espectáculo de rock totalmente eléctrico con vientos y cuerdas”, dijo Vincent John. “Esta es la prueba de fuego. Si a la gente le gusta la música, seguiremos adelante, tal vez rentando el Smith Center (Myron’s) y yendo por todo”.

John lleva seis años arrasando en Las Vegas con los chicos del Bronx. Sabe que no será fácil vender un espectáculo totalmente original en Las Vegas.

“La música original es difícil”, dijo John. “Esa es la razón por la que no se ve en todas partes”.

Grandes momentos en redes sociales

Flavor Flav y Cameo están en una situación de “colab”. Mira el Instagram de Flav, donde se le ve en la consola con el fundador de Cameo, Larry Blackmon. “¡Hora de trabajar!” publicó Flav (alerta de spoiler, el icónico accesorio de Flav dice 11:05).

Las X abundan

Un aplauso para Jen Romas, que hizo “Exxcite The Show” en colaboración con la empresa de entretenimiento Go Best de Jason Mohney. Romas dirigió “Sexxy” en Westgate Cabaret durante casi siete años que terminaron en octubre de 2021, subsistiendo solo a un puñado de shows tras la pausa de COVID.

Pero Romas, directora y coreógrafa de la producción, está usando el título de “Exxcite” para su gira de shows para adultos. La nueva versión del concepto de Romas se estrenó el jueves por la noche en Hustler Club de Larry Flynt.

Romas ha llevado el espectáculo a Hustler, en Nueva York, y tiene previsto realizar presentaciones en Hustlers de St. Louis y Detroit. El show se presentará como residencia en Las Vegas y Oklahoma City.

“Sexxy” sigue siendo un título actual en la empresa de entretenimiento de Romas. Pero esa producción tiene el reto de encontrar un salón libre en un hotel importante de Las Vegas. La mayoría ya están reservados, o la empresa del complejo turístico está asociada con un equipo de producción específico (los ejemplos son Stabile Productions y la serie “X” en Caesars Entertainment, Anita Mann y “Fantasy” en Luxor/MGM Resorts).

Pero “Exxcite” tiene vía libre en la cadena nacional Hustler. Al igual que el formato de “Sexxy”, el show es salvaje, divertido y funciona eficazmente en los numerosos escenarios del club. Romas, como siempre, sigue ganándose el apoyo de sus muchos amigos en la comunidad del entretenimiento de Las Vegas. Ambas partes dieron en el clavo con este espectáculo.