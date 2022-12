Caesars, encantado con la oferta de Jay-Z para el casino de Times Square

diciembre 8, 2022 - 8:50 am

Jay-Z observa durante la primera mitad del Juego 5 de NBA Finals de básquetbol entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics en San Francisco, el lunes 13 de junio de 2022. (AP Photo/Jed Jacobsohn)

En esta foto de archivo del 23 de julio de 2019, Jay-Z hace un anuncio del lanzamiento del sello discográfico Dream Chasers en empresa conjunta con Roc Nation, en la sede de Roc Nation en Nueva York. (Foto de Greg Allen/Invision/AP, Archivo)

En esta foto de archivo del 26 de noviembre de 2017, Jay-Z se presenta en la gira 4:44 en Barclays Center de Nueva York. Jay-Z entró este año en la lista de miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia, que se celebrará en Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, será retransmitida simultáneamente por SiriusXM y emitida más tarde por HBO. (Foto de Scott Roth/Invision/AP, Archivo)

Jay-Z y Beyonce ven un partido de playoffs de la NBA entre Golden State y New Orleans Pelicans en Oakland, California, en abril de 2018. (AP Photo/Marcio José Sánchez)

El primer multimillonario del hip-hop se ha unido a la candidatura de Caesars Entertainment para gestionar un casino en Times Square.

Jay-Z se sumó a los planes de Caesars Palace Times Square, que ocuparía un espacio en el famoso destino turístico de Manhattan. Roc Nation, de Jay-Z, ha anunciado que planea gestionar el programa de entretenimiento del complejo.

La participación de Jay-Z en SL Green Realty y Caesars Entertainment se anunció formalmente el lunes.

Caesars Entertainment está haciendo un esfuerzo por adquirir una de las pocas licencias de casino disponibles en la Ciudad de Nueva York. SL Green anunció en octubre sus planes de convertir parte de su edificio de oficinas del 1515 de Broadway, en el corazón del distrito teatral de Broadway, en un casino.

Jay-Z, que fundó Roc Nation en 2008, dijo en un comunicado: “Nueva York es el epicentro de la cultura. Tenemos la oportunidad de crear un destino en el corazón de la auténtica zona de intercambio cultural del mundo. Mi asociación con SL Green y Caesars tiene toda la promesa y el compromiso de ofrecer oportunidades económicas, crecimiento y enriquecimiento a la comunidad y a todos los que visitan Empire State.”

La empresa de Jay-Z gestiona a varias estrellas, con Rihanna a la cabeza de la lista. En 2013 se amplió a la poderosa empresa de gestión atlética mundial Roc Nation Sports. Y, por supuesto, Jay-Z y su esposa, Beyonce, son una de las parejas más poderosas de la industria del entretenimiento.

El director ejecutivo de Caesars Entertainment, Tom Reeg, dijo sobre la nueva asociación: “Estamos encantados de que Roc Nation y Jay-Z se unan a nuestra asociación para llevar Caesars Palace a Times Square. Son uno de los grupos de entretenimiento pioneros del mundo, con Nueva York incrustado en su ADN”.

Reeg añadió: “Times Square ha sido el corazón del entretenimiento estadounidense durante más de un siglo. A través de nuestra visión compartida, construiremos un destino de categoría mundial diseñado específicamente para complementar y elevar la experiencia actual de Times Square, garantizando que siga siendo un imán para los visitantes y un centro de creatividad en el futuro”.

La Ciudad de Nueva York es un mercado tentador e inexplorado para los casinos, con un área metropolitana de unos 23 millones de habitantes. El Estado ha autorizado tres licencias de casino para la Ciudad de Nueva York, Long Island y el Condado Westchester. Según The New York Times, los reguladores estatales del juego han dicho que no se tomarán determinaciones “hasta algún momento a finales de 2023 como muy pronto”.

SL Green es el mayor dueño de inmuebles de oficinas de Nueva York. El presidente y director ejecutivo de la compañía, Marc Hollisay, dijo en un comunicado: “Juntos, traeremos a los casi 130 millones de peatones anuales un Times Square más fuerte y más emocionante para visitar, unificando el lazo en torno a un nuevo set de programación innovadora que atraerá a neoyorquinos y turistas”.

Holliday ha descrito Caesars Palace Times Square como un “hotel boutique”, con un piso de casino de 250 mil pies cuadrados. El proyecto ocuparía ocho pisos del edificio de 54 plantas de la sede central de Paramount Global. El resort incluiría restaurantes, locales de ocio y un hotel de 800 habitaciones.

A pesar del impresionante equipo de desarrollo, algunos operadores y representantes de teatros de Broadway se han quejado de la instalación de un casino en su vecindario. Caesars prevé que el complejo atraerá siete millones de nuevas visitas a Times Square cada año.

Según el New York Post, la Broadway League, que representa a dueños y productores de teatros, dijo que los planes son “perjudiciales” para la Ciudad de Nueva York y para Times Square. La presidenta de la Liga, Charlotte St. Martin, llamó al casino “un experimento peligroso y sin precedentes” en una carta dirigida a sus miembros el mes pasado. Gran parte de la preocupación radica en que el tránsito peatonal del casino añadiría congestión a una zona ya de por sí abarrotada.

Pero entidades de Broadway como Actors Equity y los dueños de afamados restaurantes como Carmine’s, Virgil’s y Junior’s Cheesecake están a favor.

El propio Caesars Palace Times Square servirá de vía de acceso a servicios al estilo de Broadway. La planta baja incluirá una entrada a Minskoff Theatre, que presenta ” The Lion King”. Como dijo Holliday al N.Y. Post, no se ofrecerá juego en la entrada de la calle, señalando: “Estamos poniendo el teatro a ras de suelo”.