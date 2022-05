Batiste gana el premio principal; Silk Sonic y Lady Gaga arrasan en los Grammys de Las Vegas

La alfombra roja está repleta antes del comienzo de los Premios Grammy 2022, el domingo 3 de abril de 2022, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

BTS sacudió el lugar, Bruno Mars y Anderson .Paak de Silk Sonic se vistieron con trajes de Elvis, Lady Gaga disfrazada rindió homenaje a Tony Bennett (tras una presentación a distancia del propio Bennett) y el popular Jon Batiste se llevó el premio más importante de la noche.

Estos fueron solo algunos de los números de la lista de éxitos de la 64ª edición de los Premios Grammy del domingo. El espectáculo de la industria discográfica arrasó en el MGM Grand Garden, en la primera transmisión del show desde Las Vegas.

Para darle un toque adicional a Las Vegas, el joven rapero Baby Keem ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Rap. Esa victoria fue por “Family Ties”, la colaboración de Keem con su primo Kendrick Lamar.

Silk Sonic, que está destrozando el Dolby Live con su residencia, ganó Disco del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación de R&B y Mejor Canción de R&B por “Leave The Door Open”. Incluso al aceptar el premio, el dúo se movió en tándem, levantándose dramáticamente de sus asientos.

“Nos esforzamos mucho por seguir siendo humildes en este momento”, dijo .Paak. “Pero en la industria, a esto lo llamamos una barrida limpia”. Como era de esperar, Silk Sonic abrió con un homenaje a Las Vegas “777”, del álbum “An Evening With Silk Sonic”. Ambas estrellas se pusieron trajes al estilo Elvis, gritando “Barra llena de licor, dinero para strippers, esta noche se va a poner rara, así que nada de fotos”. El dúo no permite usar teléfonos móviles dentro de Dolby Live.

“Aunque no tengas novia, te la acaban de robar”, dijo el presentador Trevor Noah al terminar la canción.

El MGM Grand Garden se diseñó como estadio y como club musical. El nivel inferior super-VIP estaba lleno de nominados sentados en mesas de coctel, con una sensación de lounge de gran tamaño. Esto permitió a Noah aventurarse con las figuras famosas de la multitud. Entre las pepitas que descubrió, “Lil Nas X es en realidad más alto que Nas”.

Batiste, el multiinstrumentista director de la banda de “The Late Show With Steven Colbert” se ganó una estruendosa ovación por haber ganado el premio al Álbum del Año por “We Are”.

“Lo creo con todo. No existe el mejor músico, el mejor artista, el mejor bailarín o el mejor actor”, dijo Batiste cuando se calmó el estruendo. “Las artes creativas son subjetivas, y llegan a la gente en un momento de su vida en el que más lo necesitan”. Batiste también ganó por “Cry”, el video de “Freedom” y su colaboración con Trent Reznor y Atticus Ross en la banda sonora de “Soul”.

En cuanto a la comunidad country, Chris Stapleton ganó su tercer Grammy a la mejor interpretación country en solitario por “You Should Probably Leave”. La cabeza de cartel del Theatre at Resorts World, Carrie Underwood, se presentó con una potente versión de su single “Ghost Nota”. La inquietante canción trata sobre la persecución de un ex amante.

Noah, de “The Daily Show” y frecuente cabeza de cartel del Strip, fue el anfitrión. Le dio una bofetada temprana (por así decirlo) a Will Smith. “Vamos a escuchar algo de música, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a mantener los nombres de la gente fuera de nuestra boca, y vamos a dar premios…” Los Grammys fueron la primera gran gala de premios desde la retransmisión de los Oscar del 27 de marzo.

BTS, que se presentará con las entradas agotadas en Allegiant Stadium el viernes y el sábado, y de nuevo el 15 y el 16 de abril, se presentó con una magnífica interpretación de “Butter” al principio del espectáculo. En este número, producido por expertos, los miembros de la banda llevaban trajes y gafas de sol al estilo Bond, subían sigilosamente por la escalera de color fucsia del escenario y esquivaban los láseres que cruzaban el escenario. La coreografía fue muy ajustada y la energía extrema.

Después, Noah gritó: “¿Estás bromeando? ¿Qué fue eso?” Más tarde, Noah se sentó con la banda y soltó una verborrea en lo que parecía coreano. “¿Cómo es eso? ¿Me servirá para pasar por el aeropuerto?”.

Gaga estuvo respaldada por el titular de la NoMad Library, Brian Newman, y la sección de vientos de Santa Fe & The Fat City Horns. Bennett la llevó al escenario a través de un video grabado para un popurrí de “Love for Sale” y “Do I Love You”. La producción fue una muestra de su producción Dolby Live, “Jazz + Piano”.

La noche contó con un largo homenaje al difunto baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Los Foo Fighters, que ganaron tres premios, estaban programados originalmente para presentarse durante la transmisión. Billie Eilish se presentó con una actuación adormecedora de “Happier Than Ever”, en un set con agua hasta los tobillos en la habitación, mientras llevaba una camiseta con el retrato de Hawkins en la parte delantera.

Los Grammy también dedicaron tiempo al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Su actualización desde el país devastado por la guerra: “Nuestros músicos llevan chaleco antibalas en lugar de esmoquin. Estamos luchando contra Rusia, que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio muerto. Llenen el silencio con su música. Cuenten la verdad sobre la guerra en sus redes sociales, en la televisión. Apóyenos de cualquier manera que puedan, pero no con el silencio. Y entonces la paz llegará a todas nuestras ciudades”.

La ceremonia se trasladó del Crypto.com Arena de Los Ángeles a Las Vegas debido al aumento de los casos de COVID-19 de la variante ómicron en enero. La incertidumbre de la pandemia obligó a cambiar la fecha. Tras la transmisión del domingo, el espectáculo firmó para dos años más en Los Ángeles.