John Leguizamo usa su voz para compartir la ‘historia no contada de latinos’

John Leguizamo se niega a quedarse mudo.

“Durante años, no me quejé de los papeles limitados que le ofrecían a mi gente”, dice el actor y activista de 64 años. “Éramos el sexpot picante, el latin lover, la criada, el pandillero. Resulta que no quejarse no cambia nada en la vida”.

Leguizamo nunca ha sido acusado de quedarse callado. Ha interpretado a una gran cantidad de personajes francos, incluido el mecánico de desguace Aurelio en “John Wick” y Sid the Sloth en la franquicia “Ice Age”. También es conocido por prestar su voz al favorito de los fanáticos Bruno en “Encanto” y por obras de teatro de un solo hombre como “Mambo Mouth”.

“Todos en esta Tierra necesitan ser vistos y sentir el poder de sus contribuciones para sentirnos más dentro de nosotros mismos, más dentro de nuestros cuerpos y más dentro de nuestra cultura”, insiste Leguizamo, quien nació en Colombia y emigró a la Ciudad de Nueva York con su familia cuando tenía tres años.

“Ser escuchado te hace sentir liberado, validado. Empiezas a creer en lo que es posible”.

Con ese fin, Leguizamo conduce una nueva docuserie de tres episodios en PBS llamada “American Historia: The Untold Story of Latinos”. En la serie, académicos y profesores, entre otros, discuten las contribuciones de las voces latinas y el peligro de omitir el pasado. Abarca la historia que se remonta a los incas, los aztecas y los pueblos indígenas del Caribe, entre otros hitos históricos.

Leguizamo y su esposa desde hace 30 años, Justine Maurer, viven en Nueva York. Son padres de Allegra, actriz y directora, y de Lucas, que trabaja en finanzas.

Sus consejos para la buena vida:

Celebra tu identidad

“Somos el único grupo étnico que luchó en todas las guerras que ha tenido Estados Unidos: 500,000 de nosotros combatimos en la Segunda Guerra Mundial”, dice Leguizamo sobre los latinos. Tenemos más de 60 ganadores de la Medalla de Honor, la mayor cantidad de cualquier grupo étnico. Nuestras contribuciones son infinitas. Estoy muy orgulloso, y quería compartir ese orgullo”, dice sobre la nueva serie de PBS.

Conoce tu valor

“Durante años, he sido uno de los contratados por DEI de Hollywood”, dice. “D es de diligencia. E es de excelencia. I es por imaginación”, dice. “Nunca descartes tu valor”.

Involúcrate

Leguizamo dice que su madre le enseñó la importancia de hacer oír su voz. “Cuando mi mamá vivía en Queens, se enteró de que las escuelas allí, especialmente en la comunidad latina, no recibían ningún financiamiento”, comparte. “Se convirtió en activista y trabajó con senadores y legisladores para conseguir fondos. Ella vio el problema, se involucró y lo logró”.

Retribuye

Una vez descrito como “un niño problemático”, Leguizamo dice que el amor y el apoyo de personas clave en su vida marcaron “toda la diferencia”. “Cuando eres del barrio y vienes de circunstancias difíciles, anhelas que alguien te ponga la mano en el hombro y te diga: ‘Vales. Puedes. Tienes mucho valor para darle al mundo’”, dice. Cualquiera puede ser esa persona para otra persona. Todos tenemos que retribuir. … Tuve un maestro de Matemáticas en particular. Y mis padres realmente lucharon por mí, brindándome el respaldo, emocionalmente, para que tuviera éxito”.

Empieza temprano

Leguizamo comenzó a escribir obras de teatro cuando estaba en la preparatoria en Queens, y se lo tomaba muy en serio. “En mi escuela había muchos payasos del grupo, y yo quería ser el mejor. Así que escribía mis chistes el día anterior, para poder estar en la cima. Guardaba archivos cuando era niño: chistes sobre zapatos, chistes sobre el cabello, chistes sobre padres, chistes sobre el mundo. Yo era el mejor payaso del grupo “, recuerda Leguizamo, votado como el “Más Hablador” por sus compañeros.

Arriésgate

“Siempre he tenido que romper las reglas, porque he estado lidiando con Hollywood toda mi vida. No voy a dejar que me encasillen”, dice. “Siempre he escuchado: ‘Si rompes las reglas, no te ofrecerán nada. Tienes que jugar el juego’… Es un juego confuso. También me dijeron que, si hago demasiada comedia, no me dejarán hacer drama. Pero luego, si hago demasiados dramas, ya no me incluirán en comedias. Las reglas mantienen el statu quo. La vida se trata de romper las reglas y arriesgarse”.

Ponte manos a la obra

Los padres de Leguizamo se divorciaron cuando él tenía 13 años y se mudó bastante por Queens. Cuando era adolescente, se metió en problemas varias veces por cosas insignificantes como saltar un torniquete del metro o ausentismo escolar. Se le dio una opción: ir a terapia o enfrentar la expulsión de la preparatoria. “La terapia me salvó la vida”, dice el actor. “Ahora, pienso en ello como ir al gimnasio. Tienes que trabajar en ti mismo”.

Encuentra tu ‘oasis’

Leguizamo conoció a Maurer, una vestuarista, en el set de “Carlito’s Way” de 1993. “Entré en este hermoso día soleado con mi perro Luigi. Conocí a esta hermosa mujer que era simplemente cautivadora”, recuerda. Ambos estaban en otras relaciones y se hicieron amigos hasta que llegó el mejor momento. Las largas caminatas dominicales se convirtieron en un romance. Se casaron en el 2003. “Esta relación es un oasis. Ella es una fuerza sanadora en mi vida”, añade.

Mantén a la familia unida

“Mi familia se necesita mutuamente. Los 30 estamos juntos en todo. Mantenemos a la familia unida. No hay mayor alegría que ver esos rostros alrededor de la mesa”, dice Leguizamo. “Es muy divertido cocinar juntos y simplemente estar juntos. Inyección instantánea de felicidad”.

Baila hasta el final

Cuando está particularmente estresado, Leguizamo baila en su casa o incluso en su remolque. “Un baile rápido y tu mente se va a un lugar más feliz y mejor”, dice. “No importa qué tipo de música. Solo muévete. … Entrégate a ello. Encuentra la alegría. Tu cuerpo simplemente se hará cargo y, de repente, el estrés se atenuará”.