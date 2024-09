Espectáculo de concierto de U2 en la Sphere juega con la mente

Una escena de ‘V U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas’ en la Sphere, el jueves 5 de septiembre de 2024. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal)

Al principio del concierto de U2 en la Sphere, Bono grita: “¡Es sábado por la noche!”

Incluso un jueves por la noche, tiene razón.

Incluso como imagen proyectada, el legendario rockero controla el continuo espacio-tiempo en “V U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas”. La aventurera película concierto se proyecta varios días y noches a la semana.

Pero en esta experiencia, siempre es sábado por la noche. La Sphere está abarrotada, y el espectáculo de rock en la maravilla esférica vive para siempre.

“V-U2” está diseñado de forma aventurera por The Edge y su esposa, Morleigh Steinberg. El espectáculo es alucinante en el contexto más elogioso, un viaje en el tiempo ambientado con clásicos de U2.

“V U2” es un viaje al futuro, la primera película de un concierto filmada con el sistema de cámaras de alta resolución Big Sky de la Sphere, su sistema de sonido inmersivo Holopolot y los asientos hápticos que te sacuden el trasero durante “Mysterious Ways”.

Es una visita al pasado reciente, a la serie “U2: UV”, que entre septiembre de 2023 y el pasado mes de marzo reunió a 700 mil fans en 40 conciertos con todas las entradas agotadas. Pero el espectáculo consigue mantenerte en el aquí y ahora, tan íntimamente cerca de las leyendas del rock que te olvidas de que no los estás viendo en vivo.

El rostro de Bono se muestra tan imponente durante “One” que juras que puedes sentir su aliento.

Es la primera sensación en este espectáculo, las figuras parecen físicamente más grandes que durante la actuación en vivo. En “U2: UV” (y en espectáculos posteriores de Phish y Dead & Company), los músicos se ven a menudo superados por la pura enormidad de la producción. Pero al controlar las dimensiones, “V-U2” ha conseguido que U2 parezca aún más grande que la vida.

El aforo del espectáculo es similar al reducido de “Postcard From Earth”, con un máximo de 5 mil fans. Ese diseño deja desocupada la sección del piso de acceso general de la Sphere. Pero en la nueva película, esa misma sección se proyecta llena de fans. No solo se presenta la actuación en la plataforma giratoria diseñada por Brian Eno. Estás observando a los fans de GA volviéndose locos justo delante del escenario, pero desde hace varios meses.

También se escucha el clamor del concierto original. Los vítores en cascada son una mezcla de “U2: UV” y del nuevo espectáculo teatral. Reconoces esta cualidad cuando “Vertigo” y “With Or Without You” suenan con fuerza, pero los que te rodean solo sonríen y miran alrededor de la burbuja.

Cuando Bono agita los brazos, el público del espectáculo original hace lo mismo. Pero no todo el mundo que ve la versión filmada participa en el saludo con los brazos; más bien, está bien contemplar esa acción como parte de la experiencia.

Es una cualidad compartida en cualquier espectáculo que reproduzca una actuación en vivo, especialmente con superestrellas. ¿Gritamos a una imagen en video de Bono del mismo modo que lo haríamos a la superestrella real? Quizá no. Pero “V-U2” sigue siendo un espectáculo de rock satisfactorio aunque no te pongas de pie, saludes, cantes, grites o incluso hagas crowd-surfing.

El punto fuerte del espectáculo, por supuesto, son las canciones emblemáticas, aderezadas con una tecnología que no verás en ningún otro sitio.

Regresa a la Sphere la bandera blanca y humeante de “Where The Streets Have No Name”, mientras el paisaje desértico se llena gradualmente de agua, dejando un brillante orbe azul flotando en el agua, que da paso a un montaje de especies en peligro de extinción para “With Or Without You”. En esa escena suceden tantas cosas que pudiera ser la base de una producción derivada.

El montaje descendente de imágenes de Las Vegas durante “Even Better Than the Real Thing” es tan impactante en “V-U2” como lo fue durante el espectáculo en vivo. Aun así, sentí que podría inclinarme hacia delante, incluso sentado en mi silla que vibraba.

Bono recorre el sombrío y potente tramo de “My Way”, entrando en el tributo a Las Vegas, “Atomic City”. Imágenes antiguas de la boda de Elvis y Priscilla Presley, y un escaneo del actual horizonte del Strip son algunos de los muchos momentos legendarios de Las Vegas revividos y desenrollados en la nueva producción.

El espectáculo en vivo de U2, y ahora la experiencia teatral, son únicos en Las Vegas. U2 ha rendido homenaje a nuestra historia, al tiempo que ha hecho rodar la Sphere con confianza hacia el futuro.

Drones como titulares de cartel

El equipo creativo de la Sphere marcó el estreno de la película del concierto con un espectáculo de drones que acompañó las nuevas imágenes de la Exosphere.

Cientos de drones mostraron el logotipo V-U2 con el horizonte de Las Vegas de fondo. La escena estuvo acompañada por “Zoo Station” de U2, parte de la nueva función “XO Audio” de la Sphere en el exterior del recinto.

La lista de experiencias

Una vez vistos todos los espectáculos y eventos de la Sphere: Lo primero es ver “Postcard from Earth”. La película recurre a toda la tecnología personalizada de la sala. Después, la película del concierto de U2. Después, cualquier espectáculo en vivo (el de los Eagles) y, por último, el espectáculo “The End of Genesys” de la estrella de EDM Anyma, Afterlife, el fin de semana de Año Nuevo. Hay un gran abismo entre “Postcard” y Afterlife. Ah, y también UFC 306, que probablemente sea un evento de una sola vez, pero que debería sacudir el lugar, desde todos los asientos.

