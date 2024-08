El futuro llegó: la experiencia de conciertos de U2 en el Sphere inicia en septiembre

‘V-U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas’ captura la residencia de la banda de septiembre a marzo en el exclusivo recinto de Las Vegas

Dive In Movies vuelve a la piscina del resort del Strip de Las Vegas

Daniel Platzman de Imagine Dragons se presenta durante la octava gala anual Rise Up de la Fundación Tyler Robinson en Resorts World Las Vegas, el 23 de septiembre de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Foto por Jesse Grant/Getty Images para la Fundación Tyler Robinson)

Dan Reynolds, (de izquierda a derecha) Daniel Platzman, Wayne Sermon y Ben McKee de Imagine Dragons asisten a la octava gala anual Rise Up de la Fundación Tyler Robinson en Resorts World Las Vegas, el 23 de septiembre de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Foto por Jesse Grant/Getty Images para la Fundación Tyler Robinson)

Bono se dirigió a las cámaras enfocadas en el evento de clausura de U2: UV Achtung Baby en el Sphere en marzo y dijo: “Saluden al futuro”.

El futuro se acerca rápidamente. V-U2 An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas se estrena el 5 de septiembre. El último esfuerzo de la serie de producciones Sphere Experience, V-U2, captura el show U2: UV que se realizó de septiembre a marzo. Es la primera película filmada con la tecnología Big Sky, el sistema de cámaras de ultra alta resolución único desarrollado por Sphere Entertainment.

Las entradas para el público en general salen a la venta el viernes a las 10 a.m. La información sobre la preventa está disponible en thesphere.com/inner-circle. El calendario completo de funciones aún no ha sido anunciado. Postcard From Earth de Darren Aronofsky sigue presentándose varias veces al día en el programa de Sphere Experience.

La compañía enfatiza en su anuncio del proyecto que V-U2 no solo captura la épica residencia de U2 en el Sphere, sino que permite a las audiencias sentir que están en los conciertos en vivo.

The Edge y su esposa, Morleigh Steinberg, dirigieron la experiencia.

“El objetivo era ofrecer a los espectadores inmersivos una experiencia lo más cercana posible a los conciertos en vivo de U2:UV, y más que eso. Nunca había visto un show de U2. me siento muy bien de haber presenciado uno genial”, dijo The Edge en un comunicado.

Desde Steinberg: “Conocíamos todas las tremendas capacidades de la tecnología, pero no sabíamos qué esperar del proceso de hacer esta película. El trabajo se convirtió en una verdadera colaboración entre la banda, los artistas, los productores y los equipos de tecnología. El resultado final es una experiencia cinematográfica que transporta a los espectadores a la energía y la belleza del show en vivo”.

Según las estadísticas de Sphere, más de 700 mil fanáticos de más de 100 países agotaron 40 fechas durante la primera serie extendida de presentaciones en vivo en el Sphere.

Según informes publicados, el show generó más de 244.5 millones de dólares en ventas de boletos, con un promedio de 6.5 millones de dólares y 16 mil 500 boletos por show. El precio promedio de los boletos en todos los shows superó los 390 dólares.

Tomados en conjunto, la serie de U2 se sitúa como la tercera residencia más exitosa en la historia de Las Vegas, solo superada por las dos producciones de Céline Dion en el Coliseo.

Platzman se retira

Confirmando lo que había sido evidente durante unos 17 meses, el fabuloso baterista Daniel Platzman ha dejado Imagine Dragons.

En una publicación del miércoles al mediodía, Platzman dijo: “Después de un increíble viaje de más de una década, me despediré de la increíble banda que es Imagine Dragons”. Expresó su “más profundo agradecimiento a los fanáticos de la banda”.

Platzman dijo que se enfocará en la composición y en crear bandas sonoras para películas. Un representante de la banda no ofreció comentarios adicionales. Platzman no fue acreditado en el último lanzamiento de Imagine Dragons, Loom, que salió el mes pasado. El vocalista Dan Reynolds, el guitarrista Wayne Sermon y el bajista Ben McKee son los músicos acreditados.

Platzman había estado en un receso de Imagine Dragons desde al menos marzo de 2023. Su ausencia fue notada durante la gala anual benéfica Rise Up de la Fundación Tyler Robinson ese mes en Resorts World.

Desde entonces, “Platz”, como es conocido, ha publicado una serie de videoclips bajo el título Platz Cats. Su versión disco del tema de The Godfather, que lanzó en junio, es especialmente inventiva.

Los Maloof son serios sobre la serie

La familia Maloof ha respondido al llamado del equipo Paseo Verde para el Torneo Mundial de Ligas Pequeñas. George Maloof confirmó el miércoles que los Maloof donaron mil dólares para ayudar al equipo a cubrir los costos de viaje al torneo en Williamsport, Pensilvania.

Conexión de ‘Company’ en Las Vegas

CJ Greer, quien apareció en The Composers Showcase como cantante de las composiciones de Keith Thompson, está en el elenco de la obra Company en el Smith Center.

Greer es una suplente fuera del escenario, cubriendo los papeles de los personajes principales Joanne, Susan y Sarah.

Greer también es la “doble de Bobbie” en la ilusión donde el personaje central Bobbie aparece en el escenario en dos lugares al mismo tiempo.

Greer estableció el programa de teatro musical en la Universidad de Nevada-Reno hace cuatro años. Ella dice que no es una fanática de Stephen Sondheim, pero le encanta el desafío de asumir esta producción icónica.

“Lo que realmente aprecio de su trabajo, específicamente, es lo desafiante que resulta interpretarlo”, dice Greer. “Realmente me impresiona, siendo profesora de voz en una universidad, estoy constantemente ayudando a mis cantantes a aprender a cantar de manera más fluida y expresiva. Y luego entro en esta producción, y me dicen: deja de hacer eso. Necesito que solo hables cantando. Todo se trata de ser un cantante preciso”.

Alerta de ambiente cool

El músico de gira Ted Seblay, acompañante de The Killers durante la impresionante residencia de la banda en Colosseum, encabeza su propio espectáculo a las 8 p.m. los jueves en Easy’s Cocktail Lounge en el Aria. Este show probablemente estará lleno, lo que hace que el acceso sea incierto. Pero apoyamos que haya este tipo de combinaciones.