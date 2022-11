El artista y diseñador gráfico, Jorge Betancourt-Polanco, posa junto a un grupo de niños participantes del taller creativo "Catrinas y Calaveras", quienes muestran -orgullosos- sus trabajos. El sábado 5 de noviembre de 2022 en el Springs Preserve. [Foto Las Vegas Review-Journal en Español]

El taller creativo "Catrinas y Calaveras" contó con una gran cantidad de niños, que pudieron dar pauta a su creatividad con la guía del artista y diseñador gráfico, Jorge Betancourt-Polanco. El sábado 5 de noviembre de 2022 en el Springs Preserve. [Foto Las Vegas Review-Journal en Español]

Ana Quiquivix, especialista en operaciones del Departamento de Marketing de Las Vegas Review-Journal, aparece en la foto junto a una de las pequeñas que asistieron al taller creativo "Catrinas y Calaveras". El sábado 5 de noviembre de 2022 en el Springs Preserve. [Foto Las Vegas Review-Journal en Español]

La tradicional celebración del Día de Muertos aconteció del viernes 4 al domingo 6 de noviembre de 5 a 9 pm en el Springs Preserve. Los boletos de admisión fueron agotados con días de anticipación.

La popularidad del evento se ha ido acrecentando con el paso de los años, en esta ocasión se registró un aforo limitado a poco más de nueve mil personas, ya que una ventaja de ofrecer los boletos en línea, permitió a los organizadores tener controlado el número de personas que visitó el Springs Preserve durante los tres días que duró el festival.

“Nosotros tuvimos un aforo de más de tres mil personas en el taller, porque además de los niños muchos padres se dieron la oportunidad de explorar el espíritu infantil que muchos tenemos”, externó Jorge Betancourt-Polanco, artista que coordinó el área auspiciada por Las Vegas Review-Journal en Español (antes El Tiempo), donde muchos niños dieron rienda suelta a la creatividad para adornar sus catrinas y calaveras diseñadas por el artista.

El también director de arte y diseño de LVRJ en Español, destacó “el acercamiento familiar que permitió el ensamblaje de las figuras; porque además de colorear e ilustrar se hizo necesario que el padre ayudara al niño para doblar y cortar. En resumen fue una experiencia de acercamiento familiar muy gratificante y enriquecedora”.

Betancourt –Polanco agradeció al colectivo, pero en particular “a la disposición que tiene LVRJ en Español para acercarse a la comunidad con este tipo de actividades; hay un compromiso de muchos para patrocinar actividades artísticas y actividades infantiles que nos permiten seguir siendo el mejor punto de enlace con la comunidad”, dijo.

Año tras año, la celebración del ya tradicional Día de Muertos en las instalaciones del Springs Preserve, convoca a miles de personas de todos los orígenes étnicos, quienes se han integrado a la festividad de manera espontánea.

“De alguna manera he estado participando de la celebración desde sus inicios; algunas veces incluso me tocó ser jurado en el concurso de altares. La relevancia del Día de Muertos en Estados Unidos ha crecido; a nivel local, como artista ha sido una experiencia enriquecedora, pero también he tenido la dicha de ver cómo crece el festejo”, externó Betancourt-Polanco, agregando que “incluso El Tiempo (como era en sus inicios LVRJ en Español) regularmente teníamos espacios para estimular el arte y la creatividad, sobre todo infantil. Las ‘catrinas’ se tomaban fotos con la gente, así como de los altares y no solo en el Springs Preserve, sino en el Centro Cultural Winchester”.

Este año se impulsó un colectivo, con Experiencia de Arte Internacional para ñiños (IChAE, por sus siglas en inglés), LVRJ en Español y Newspaper in Education, para un tallercreativo infantil, elaborando catrinas y calaveras, lo que permite explorar la cultura y tradiciones, como en alguna ocasión las “calaveritas” de azúcar. “La experiencia como artista ha permitido desarrollar diferentes habilidades, porque al abrir la convocatoria se abre también el abanico de posibilidades”, dijo Betancourt-Polanco.

El artista, de origen mexicano siempre se ha mostrado orgulloso de sus tradiciones, el estilo que lo define es agradable para chicos y grandes; sin embargo, se ha inclinado mucho por la niñez, “tengo un vínculo con el público infantil y también con los adultos que tienen alma de niño. Una de las vertientes de mi estilo se nutre del ‘comic’, porque me dirijo a un público que encuentra agradable mi trabajo, visualmente lo respaldan”, aseveró, citando que en alguna ocasión una persona que lo vio trabajando en el proyecto de embellecimiento de cajas (de electricidad) le comentó que al ver su trabajo le sacaba una sonrisa, eso genera una conexión muy especial entre el artista y su obra.

Afortunadamente, de acuerdo con Betancourt-Polanco, el trabajo y las manualidades artísticas permiten fomentar un desarrollo creativo que puede ejecutarse sin conexión WiFi. “La capacidad artística por medio de crayolas, de marcadores, con papel es posible dar vida a figuras, eso es muy gratificante”, apuntó.

Por otro lado, hay también una realidad que hace memorias, es importante fomentar la dinámica familiar y evitar en lo posible que los niños tomen caminos equivocados.

“En muchas ocasiones he dicho que hay que dejar que los niños tomen lápices de colores, marcadores y pinceles, para evitar que estos, de jóvenes, tomen armas”, destacó.

Sobre la asimilación de la tradición de Día de Muertos “ha sido natural, pero han ayudado factores como la película Coco o El libro de la vida, de Jorge R. Gutiérrez, han permeado bastante la cultura. Ya es muy claro que Halloween y Día de Muertos no es lo mismo, en el Springs Preserve Hubo muchos niños. El mosaico cultural se consolida en el valle”, destacó.

En la actualidad Jorge Betancourt-Polanco prepara una nueva publicación. Hasta este momento tiene publicados dos libros -en uno de ellos como ilustrador- y asume con seriedad la responsabilidad que le implica navegar entre los medios de comunicación impresos y la creación artística.

“Tengo el interés de poder publicar de manera física, no solo digital, pero la corriente multidisciplinaria fluye y sigo trabajando con mucha responsabilidad en los proyectos que se presenten”, finalizó.

“Es nuestro décimo cuarto evento, son 14 años celebrando esta tradición del Día de Muertos. Es una cultura que es muy colorida, estamos celebrando la vida de nuestros seres queridos, es algo que la gente aprecia mucho y otras culturas que no son mexicanas también quieren aprender de eso”, comentó por su parte la coordinadora de información pública de Springs Preserve, Diana Díaz, quien proporcionó el aforo, los resultados de los altares y premios.

Tradicional

Primer lugar: Miquizilhuitl #23 -$1,000

Segundo lugar: Isaac #9 – $600

Elección de la gente

Ganador: Benny y La Familia #16 – $500

Organización no lucrativa

Ganador: Surrendered #15 – $800

Artístico

Primer lugar: Benny y La Familia #16 – $1,000

Segundo lugar: Paplotl #8 – $600

Tercer lugar: Chilangolandia #24 – $400