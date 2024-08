Piscina de Las Vegas permite a perros darse un chapuzón durante evento anual

Varios perros juegan durante el evento Dog Daze of Summer, en el que los perros nadan en la piscina antes de que cierre por la temporada en Desert Breeze Aquatic Facility, el sábado 10 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La lluvia no puede detener el evento Dog Daze of Summer, en el que los perros nadan en la piscina antes de que cierre por la temporada en Desert Breeze Aquatic Facility, el sábado 10 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Un perro recupera un juguete durante el evento Dog Daze of Summer, en el que los perros nadan en la piscina antes de que cierre por la temporada en Desert Breeze Aquatic Facility, el sábado 10 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El perro Jinx salta al agua para recuperar un juguete durante el evento Dog Daze of Summer, en el que los perros nadan en la piscina antes de que cierre por la temporada en Desert Breeze Aquatic Facility, el sábado 10 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Una piscina comunitaria de Las Vegas pronto permitirá que los perros se den un chapuzón en el agua fresca durante un evento especial.

Según un comunicado de prensa, Desert Breeze Aquatic Facility, en 8275 W. Spring Mountain Road, organizará su evento anual Dog Daze of Summer el sábado 7 de septiembre de 7 a 11 a.m.

Como parte del evento, se permitirá la entrada a la piscina a perros pequeños, de menos de 30 libras, de 7 a 8 a.m.; a perros medianos, de 30 a 65 libras, de 8:30 a 9:30 a.m., y a perros grandes, de más de 65 libras, de 10 a 11 a.m.

Los organizadores dicen que se requiere inscripción previa, y el costo es de 7 dólares por perro. Según el comunicado, no habrá inscripciones el día del evento.

El evento está limitado a 100 perros por sesión, dijeron las autoridades. La inscripción puede hacerse en Desert Breeze Aquatic Facility o en línea en www.ClarkCountyNV.gov/ParksRegistration.

Solo se permitirá la entrada de perros a la piscina durante el evento, y los organizadores dicen que las festividades incluirán natación libre y rifas para los perros en el parque acuático al aire libre.

Según el Condado Clark, los dueños deben mostrar prueba de las vacunas de sus perros antes de ser admitidos en el evento. Las pruebas de vacunación y las exenciones de responsabilidad pueden enviarse por correo electrónico a DesertBreezeAquatics@ClarkCountyNV.gov antes del día del evento para obtener una entrada más rápida.