Las 10 mejores cosas que hacer en Las Vegas esta semana

CINE

‘Casino’

Hay muchas películas ambientadas en Las Vegas. Pero “Casino” es la película más conocida sobre Las Vegas. Aprovecha la oportunidad de ver en la gran pantalla este clásico, la historia apenas ficticia de Frank “Lefty” Rosenthal, su viejo amigo Anthony Spilotro y la mujer Geri McGee, que se interpuso entre ellos. Se proyecta a las 4 y a las 7:30 p.m. del 22 de agosto, con proyecciones adicionales el 25 y el 28 de agosto, como parte de la serie del Mes de la Mafia en The Beverly Theater. Las entradas cuestan 13 dólares; thebeverlytheater.com.

Christopher Lawrence

DEPORTES

Las Aces vuelven a la cancha

Un tercio del equipo de básquetbol femenil de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, volverá a su trabajo habitual: A’ja Wilson, Kelsey Plum, Chelsea Gray y Jackie Young lideran a las Aces contra las New York Liberty en su primer partido desde la pausa olímpica. El partido está programado para la 1 p.m. del sábado en el Michelob Ultra Arena. Las entradas están agotadas, pero se pueden adquirir en sitios de reventa.

Christopher Lawrence

TEATRO

‘Company’

“Company”, el clásico de Stephen Sondheim sobre el amor y las relaciones en Nueva York, fue nominado a nueve premios Tony en 2022 y ganó cinco, incluido el de mejor reposición de un musical. Ahora, es la próxima obra en la serie Broadway Las Vegas 2024-25 del Smith Center. Se podrá ver a las 7:30 a.m. desde el martes hasta el 22 de agosto, con funciones adicionales hasta el 25 de agosto, en Reynolds Hall. Entradas a partir de 35 dólares; thesmithcenter.com.

Christopher Lawrence

MÚSICA

Filter

Al igual que Nine Inch Nails, la banda de la que procede su líder, Filter llevó el rock industrial al gran público a mediados de los 90. Décadas después, Richard Patrick y compañía siguen combinando guitarras chirriantes con un trasfondo electrónico en su más reciente álbum, “The Algorithm”. Velos el viernes a las 7 p.m. en el Brooklyn Bowl del Linq Promenade. Las entradas cuestan 52.60 dólares; brooklynbowl.com.

Jason Bracelin

COMIDA

Día Nacional de la Bratwurst

Para celebrar el Día Nacional de la Bratwurst el viernes, Hofbräuhaus Las Vegas, 4510 Paradise Road, sirve su Gigantische Bratwurst, una salchicha de 2 pies y 16 onzas rellena de queso y encajada en una baguette, con ensalada de col verde y tocino y 2 libras de papas fritas. Cuesta 40 dólares; hofbrauhauslasvegas.com.

Johnathan L. Wright

DEPORTES

Pretemporada de los Raiders en casa

Los Raiders intentarán conseguir una victoria de pretemporada cuando los Dallas Cowboys lleguen a la ciudad. Mientras que el juego técnicamente no cuenta en la columna de victorias y derrotas, siempre es bueno enviar al “equipo de Estados Unidos” a casa con una L. El kickoff es a las 7 p.m. el sábado en el Allegiant Stadium. Las entradas de reventa están disponibles en ticketmaster.com.

Jason Bracelin

MÚSICA

Megadeth

Consejo profesional: Sería inteligente que invirtieras en una muñequera si planeas poner a prueba tu air guitar en el regreso de Megadeth a Las Vegas. Su líder, Dave Mustaine, sigue siendo uno de los mejores guitarristas de seis cuerdas de la historia del género. Velos con Mudvayne y All That Remains a las 6:30 p.m. del viernes en el PH Live del Planet Hollywood Resort. Entradas a partir de 69 dólares; ticketmaster.com.

Jason Bracelin

COMIDA Y BEBIDA

Golden Hour

De 4 a 6 p.m., de domingo a jueves, Nicco’s Prime Cuts & Fresh Fish, en el resort Durango, ofrece su servicio Golden Hour con cervezas a 5 dólares (tres opciones), vinos a 11 dólares (espumosos, blancos, tintos), highballs a 10 dólares (cuatro opciones), martinis de ginebra o vodka a 12 dólares (estilos pepino, cítrico o dirty), y bocadillos de bar de 8 a 15 dólares (siete opciones, entre ellas tempura de espárragos y poutine de costilla). Visita durangoresort.com.

Johnathan L. Wright

MÚSICA

Howard Jones, ABC, Haircut 100

El new wave vuelve a ser nuevo, ya que Howard Jones está de gira con ABC y Haircut 100. Este último, con su formación original intacta, no se presenta en Norteamérica desde 1982. Véalos a todos el sábado a las 7 p.m. en The Theater at Virgin Hotels Las Vegas. Entradas a partir de 59 dólares; axs.com.

Christopher Lawrence

COMIDA

Menú de verano a precio fijo

La Madre Canyon Grill, 4195 S. Grand Canyon Drive, Suite 101, ofrece un menú de verano de tres platos a elegir entre ensalada César con ajo asado, ensalada de remolacha asada o albóndigas de ternera como primer plato. Las seis opciones para el segundo plato van desde fish and chips, pollo y waffles y medio pollo asado hasta una hamburguesa After Dark, chuleta de cerdo Sakura y surf and turf. ¿Y de postre? Pay de crema de plátano y pay de galletas con chispas de chocolate. Cuesta 50 dólares; lamadrecanyongrill.com.

Johnathan L. Wright