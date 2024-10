Halloween 2024 en Las Vegas: Una guía de fiestas, atracciones y eventos especiales

Sadie Swiger, a la izquierda, y Everly Accordino, ambos de 5 años de Henderson, revisan el stand de Life Realty durante el Halloween Ghost Walk en The District at Green Valley Ranch, en Henderson, el domingo 31 de octubre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Autumn Manosh, de 5 años, de Henderson, en el centro, durante la Halloween Ghost Walk at The District at Green Valley Ranch, en Henderson, el domingo 31 de octubre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Isaiah, de 11 años, a la izquierda, e Isaac Scott, de 10, de North Las Vegas, durante la Halloween Ghost Walk en The District at Green Valley Ranch, en Henderson, el domingo 31 de octubre de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

The Old Hag espera a sus próximas víctimas dentro del Aquelarre de 13 casas embrujadas durante la Freakling Bros. Trilogy of Terror, el lunes 21 de octubre de 2019, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El valle de Las Vegas está celebrando Halloween durante todo el mes de octubre. Se planean eventos y actividades en toda la ciudad, incluso en Opportunity Village, Downtown Summerlin, el District, Area15, centros comunitarios y otros lugares.

Casas embrujadas

Freakling Bros. Horror Shows

La 31ª temporada presenta tres experiencias (Castle Vampyre, Coven of 13 y Gates of Hell, con clasificación R), adivinos, camiones de comida y más, a partir de las 7 p.m. del 15 al 31 de octubre en Desert Breeze Park, 8275 Spring Mountain Road. Los boletos cuestan $50 ($60 los viernes y sábados, la Devil’s Night y Halloween). También están disponibles los pases “All You Can Scream”, las camisetas VIP de pase rápido y los pases del Cadaver Club. freaklingbros.com

Atracciones

HallOVeen at the Magical Forest

La recaudación de fondos de Opportunity Village incluye el tren Forest Express Passenger Train, el carrusel Cheyenne’s Enchanted, juegos a mitad de camino, minigolf, estaciones de truco o trato y más, a partir de las 5:30 p.m. del 18 al 31 de octubre en 6300 W. Oakey Blvd. Los boletos comienzan en $20, menores de 3 años entran gratis. opportunityvillage.org

Halloween Express

La recaudación de fondos de Friends of the Nevada Southern Railway ofrece un viaje en tren de 30 minutos con actividades a bordo, seguido de una fiesta de baile Monster Mash con un DJ, máquina de niebla, refrigerios para niños, juegos y un concurso de disfraces. El evento se ofrecerá a las 6 y 7 p.m. el 18 y el 25 de octubre, y a las 5 y 6 p.m. el 19 y el 26 de octubre en el Nevada State Railroad Museum, 601 Yucca St., Boulder City. Los boletos anticipados cuestan $25 para niños y $35 para adultos (los boletos estarán disponibles en el museo hasta agotar existencias). boulderrailroadmuseum.org/events

Halloween Town Pumpkin Patch

Abierto todos los días hasta el 31 de octubre y con atracciones, juegos, actividades y más, a partir de las 4 p.m. de lunes a viernes y a las 11 a.m. los sábados y domingos. La ubicación de Boca Park en 510 S. Rampart Blvd. está diseñada para niños de 2 a 10 años. La ubicación suroeste en 7455 S. Rainbow Blvd. para adolescentes y adultos jóvenes, incluye atracciones para todas las edades. La ubicación de Silverado Ranch en 71 E. Silverado Ranch cuenta con atracciones, juegos y atracciones para todas las edades. Para conocer los precios y obtener más información, visita lvpumpkinpatch.com.

Seasonal Adventures Pumpkin Patch

Con atracciones, casas inflables, carreras de obstáculos, un zoológico interactivo, calabazas y más. Abierto todos los días hasta el 31 de octubre, a partir de las 3 p.m. de lunes a viernes y a las 11 a.m. los sábados, domingos y el 25 de octubre en las siguientes ubicaciones: 8625 W. Centennial Parkway; 1001 New Beginnings Drive, Henderson; y 8206 W. Badura Ave. (esquina de Badura Avenue y Cimarron Road). La entrada es gratuita; Los boletos para las atracciones están disponibles para su compra. seasonaladventures.com/pumpkins

‘Eternity Jump Scare Experience’

Dreambox360 en Linq Promenade ofrece un viaje inquietante con proyecciones de 360 grados, sustos, niebla, láseres, viento y un espectáculo de luces LED. La entrada general comienza en $21; hay paquetes de boletos disponibles. dreambox360.com

Hallow-Reef

Shark Reef Aquarium en Mandalay Bay ofrecerá truco o trato para niños menores de 12 años y actividades con temática de Halloween de 10 a.m. a 8 p.m. del 25 al 27 de octubre. Los niños de 5 a 12 años disfrazados recibirán una entrada de $5 en la taquilla. Los precios de los boletos generales varían. Una campaña de donación de sangre de Vitalant será de 9 a.m. a 5 p.m. el 25 de octubre en el North Convention Center Ballroom y los donantes recibirán entrada y estacionamiento gratuitos a Shark Reef. Para obtener más información, visita mandalaybay.com/entertainment.

Halloween at Museum of Illusions

Los visitantes pueden experimentar el Vortex Tunnel, Head on a Platter e Infinity Room con las exhibiciones y los dulces del museo. Se anima a los asistentes a disfrazarse y los visitantes recibirán una sorpresa del 21 al 31 de octubre en 63 CityCenter, ubicado entre The Cosmopolitan of Las Vegas y Shops at Crystals. El horario es de 10 a.m. a 10 p.m. de domingo a jueves y de 10 a.m. a medianoche los viernes y sábados. Los precios de los boletos varían. moilasvegas.com

Eventos en el Día de Nevada

Dinoween

El evento del Día de Nevada del Las Vegas Natural History Museum para todas las edades presenta programación con temática de carnaval, juegos, vendedores, demostraciones de ciencias, artesanías y obsequios de dulces (hasta agotar existencias) de 10 a.m. a 3 p.m. el 25 de octubre en 900 Las Vegas Blvd. North. Los niños de 3 a 12 años entran gratis y se recomienda el uso de disfraces (no se permiten máscaras). Los boletos de admisión general cuestan $14 por adulto. lvnhm.org/calendar

Halloween Golf Cart Parade

Trunk-or-treating, juegos de carnaval, entretenimiento y más, de 4 a 10 p.m. el 25 de octubre en The Village at Lake Las Vegas. El desfile de carritos de golf comenzará a las 6 p.m. Se anima a los invitados a usar disfraces para los premios. lakelasvegas.com/events

Haunt the Wetlands

Con el Haunted Maze and the Creatures of the Night Walk, un Mad Scientist’s Lair, animales espeluznantes y más, de 4 a 8 p.m. el 25 de octubre en el Clark County Wetlands Park, en 7050 E. Wetlands Park Lane, $6 por adelantado ($10 el día del evento); los menores de 3 años entran gratis. 702-455-7522; clarkcountynv.gov/parks

Skellington’s Spooktacular

Con pintura facial, baúl o golosina presentado por De Castro Verde, una proyección de ” The Nightmare Before Christmas” y más, de 5:30 a 8 p.m. el 25 de octubre en Tivoli Village, en 400 S. Rampart Blvd. tivolivillagelv.com

Tricks and Treats at Area 15

Celebre el Día de Nevada con truco o trato, actuaciones y más, desde el mediodía hasta las 5 p.m. el 25 de octubre en todo Area15 en 3215 S. Rancho Drive. area15.com

Noche de Halloween

Halloween Family Spooktacular

Con la película “Hocus Pocus” a las 7:15 p.m. el 31 de octubre en Downtown Container Park, 707 Fremont St., entrada gratuita. downtowncontainerpark.com

Halloween Safe Night

Juegos de carnaval, casas inflables, baúles y más, de 5 a 8:30 p.m. el 31 de octubre en el Doolittle Community Center, en 1950 J St. clarkcountynv.gov/parks

Halloween Safe Night Carnival

Atracciones de carnaval, juegos, muro de escalada, pasillo embrujado, concurso de disfraces y más, de 5 a 8:30 p.m. 31 de octubre en el Doolittle Community Center, en 1950 N. J St. Gratis y abierto a todas las edades. 702-229-6374

Monster Mash on Main Street

Un concurso de disfraces con premios para menores de 10 años, truco o trato y más, de 4 a 7 p.m. el 31 de octubre en Main Street en The District, 2225 Village Walk Drive, Henderson, gratis. shopthedistrictgvr.com

‘The Rocky Horror Picture Show’

Una proyección de la película original sin editar con un elenco de sombras en vivo, participación del público y el “Columbia” original de Nell Campbell a las 5 p.m. el 31 de octubre en el Downtown Las Vegas Events Center, 200 S. 3rd St. Los boletos comienzan en $29. dlvec.com

‘The Rocky Horror Picture Show’

Area15 presenta la experiencia de visualización inmersiva con actuaciones en vivo a las 8 y 10 p.m. el 27 y 31 de octubre en The Portal. Los boletos comienzan en $35. area15.com

Stupak Trunk or Treat

Trunk-or-treating y un huerto de calabazas, de 5 a 7 p.m. 31 de octubre en el Stupak Community Center, 251 W. Boston Ave. Gratis y abierto para niños de 3 a 12 años. 702-229-2488

Tales from the Dales

Festividades de Halloween, dulces y más, de 5:30 a 8:30 p.m. el 31 de octubre en el Parkdale Community Center, 3200 Ferndale St. clarkcountynv.gov/parks

Town Scary

Truco o trato, actividades, juegos y música de KLUC-FM 98.5 de 4 a 7 p.m. el 31 de octubre en Town Square, 6605 Las Vegas Blvd. South. tslv.com/events

Trunk or Treat CRRP

En asociación con Viva Taco Fest, con dulces, juegos mecánicos, juegos, actividades y más, de 6 a 9 p.m. el 31 de octubre en el Craig Ranch Regional Ranch, 628 W. Craig Road, North Las Vegas; entrada gratuita. 702-633-2418; cityofnorthlasvegas.com

Otros eventos

‘Scream’d’

La exitosa comedia musical de Majestic Repertory Theatre “Scream’d: An Unauthorized Musical Parody” ha regresado para un bis hasta el 9 de noviembre en 1217 S. Main St. El espectáculo se presenta a las 8 p.m. el 17 y 19 de octubre, 24 y 26 de octubre, 27 y 28 de octubre, 30 de octubre al 2 de noviembre y 8 y 9 de noviembre, con espectáculos adicionales a las 5 p.m. el 19 de octubre, 26 de octubre y 2 de noviembre. Los boletos cuestan entre $49.95 y $59.95. majesticrepertory.com

‘Cabin of Wonders’

The Conjurors’ presentan una versión de Halloween de su espectáculo de magia a las 6 p.m. de jueves a martes en The Venue at The Orleans. Con la participación de los magos Matthew Pomeroy y Natasha Lamb. Los boletos comienzan en $29.95. orleans.boydgaming.com

‘Ghost Stories of The Golden Tiki’

El experto en lo paranormal Will Bradshow lleva a los asistentes en un viaje a través de la historia embrujada del bar con actuaciones de Cora Vette y cuatro cocteles artesanales a las 8 p.m. el 16 de octubre, el 23 de octubre y el 30 de octubre en 3939 Spring Mountain Road. Para boletos anticipados, visita thegoldentiki.com. Para obtener una lista de los eventos de la temporada de Halloween en el Golden Tiki, consulte la sección “Parties” de esta lista.

‘Abandon’

Vegas Theatre Company y Las Vegas Horror Show, LLC presentan un viaje a través de la vida y los escritos del Marqués de Sade durante sus años en un manicomio a las 7 p.m. 17, 24 y 28 de octubre; 10 p.m. 18 y 19 de octubre, 25 y 26 de octubre, 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre; y a las 8 p.m. el 20 de octubre, 27 de octubre y 3 de noviembre en 1025 S. First St., No. 110 en Las Vegas Arts District. Los boletos comienzan en $40. Para mayores de 18 años. abandonvegas.com

Películas de Halloween en The District

Películas familiares de Halloween se proyectarán a las 6 p.m. los sábados de octubre en The Green (ubicado al lado de Whole Foods) en The District en Henderson, gratis. Los asientos se asignan por orden de llegada. Cada noche de cine se asociará con una organización sin fines de lucro. Para conocer los horarios, visita shopthedistrictgvr.com.

Horror Brunch Show

La comediante Hailey Brooks es la anfitriona como la “Spirit-Guide” en esta experiencia de brunch con guiños a sus personajes espeluznantes favoritos y películas de terror. Las puertas abren a las 10 a.m. el 27 de octubre en House of Blues en el Mandalay Bay. Los boletos comienzan en $76. Este espectáculo contiene temas y elementos maduros. houseofblues.com/lasvegas

Cimarron Rose Halloween Spooktacular

Casas inflables, paseo de cupcakes, laberinto embrujado, música y más, de 6 a 8 p.m. el 23 de octubre en el Cimarron Rose Community Center, 5591 N. Cimarron Road. Los niños de hasta 13 años pueden disfrutar de juegos de truco o trato y carnaval. Gratuito y abierto a todas las edades. 702-229-1607

Festival de Otoño

El festival gratuito tendrá un huerto de calabazas, juegos, vendedores, ofertas de comida y más, de 5 a 8:30 p.m. el 24 de octubre en el East Las Vegas Community Center, 250 N. Eastern Ave. Los asistentes pueden vestirse con sus disfraces favoritos. Hay refrigerios disponibles para su compra. 702-229-1515

Mirabelli Trunk or Treat

Casas inflables, una carpa sensorial embrujada, paseo de cupcakes y baúl o golosina para niños de hasta 13 años, de 5 a 9 p.m. el 24 de octubre en Mirabelli Community Center & Park, 6200 Hargrove Ave. Gratis y abierto al público. 702-229-6359

Shreeek-Reeka Halloween

El evento anual de Eureka Casino Resort con estaciones de trunk or treat, juegos de carnaval y casas embrujadas elaboradas por organizaciones benéficas locales, de 6 a 9 p.m. el 24 de octubre en 275 Mesa Blvd., Mesquite. Entrada gratuita. eurekamesquite.com

Trunk or Treat

Golosinas, autos decorados, contenido de disfraces y actividades, horario de 4:30 a 6:30 p.m. o de 7 a 9 p.m. el 24 de octubre en Black Mountain Recreation Center, 599 Greenway Road, Henderson. Los boletos cuestan $3 por adelantado; $5 el día del evento; los menores de 3 años entran gratis. hendersonhappenings.com/halloween-happenings

Haunted Halloween Weddings

La Little Vegas Chapel, 1330 S. Third St., ofrecerá el paquete de bodas “Bonded by Blood” con una ceremonia realizada por Drácula, decoración temática, música y más el 31 de octubre. El paquete comienza en $466 y está sujeto a disponibilidad. Para hacer una reservación, llama al 702-385-5683.

The Undead Dinner Party

La aventura culinaria con temática de Halloween se presentará a las 7 p.m. del 25 al 27 de octubre y del 31 de octubre al 2 de noviembre en Electric Playhouse en el nivel de la terraza junto a Sushi Roku en Forum Shops at Caesars. Los boletos cuestan $125 y deben comprarse con anticipación. Se fomenta el uso de disfraces. electricplayhouse.com

Dive-In Movie Night

Con una película familiar, juegos, actividades y un chapuzón en la piscina, las puertas abren a las 4:30 p.m. el 26 de octubre en Pavilion Center Pool, 101 S. Pavilion Center Drive, $4. 702-229-1488

Wards 4 & 6 Movie in the Park

Con la película animada “Coco”, música de DJ y refrigerios ligeros a las 6 p.m. el 26 de octubre en Huckleberry Park, 10325 Farm Road. Gratuito y abierto al público.

Trunk or Treat

Casas inflables, juegos, dulces y más, de 6 a 8 p.m. el 30 de octubre en el Helen Meyer Community Center, 4525 New Forest Drive. 702-455-7723; clarkcountynv.gov/parks

Wicked Whitney

Trunk-or-treating, una película, juegos de carnaval y más, de 6 a 8 p.m. el 30 de octubre en Whitney Recreation Center, 5712 E. Missouri Ave., gratis. 702-455-7576; clarkcountynv.gov/parks

Trick-or-Treat Event

Los visitantes disfrazados en Adventuredome en Circus Circus el 2 de noviembre disfrutarán de truco o trato en las atracciones y recibirán un descuento del 50 % en pulseras de 10 a.m. a 2 p.m. circuscircus.com

Fiestas

Área15

Las puertas abren a las 8 p.m. el 31 de octubre para la noche de Halloween con Deathpact in the A-Lot; los boletos comienzan en $24.95 para mayores de 18 años. Slater entretiene en The Wall, las puertas abren a las 7 p.m. y los boletos comienzan en $19.95 para todas las edades. area15.com

Cortes de barbería y cocteles

The Barbershop, ubicada en The Cosmopolitan of Las Vegas, organiza una edición del concurso de disfraces de Halloween Faded Karaoke para premios en efectivo, a partir de las 11:15 p.m. el 29 de octubre. El evento contará con música de los Busker Kings y los invitados pueden inscribirse entre las 8 y las 11 p.m. En Halloween, el lugar rinde homenaje a las legendarias estrellas de rock que fallecieron a los 27 años de edad, con el concierto tributo “27 – A Musical Adventure” a las 11:30 p.m. el 31 de octubre. thebarbershoplv.com

‘A Bel-Aire Horror Story’

Halloween Ladies Night con los DJs Dmitri y Halftime Hooper, y un concurso de disfraces con $2,500 en premios para el disfraz más sexy, a partir de las 8 p.m. en Bel-Aire Lounge en Durango Resort. belaireloungelv.com

Commonwealth

Cervena Fox presenta una exhibición de burlesque y variedades de Cauldron Noir a las 7 y 9 p.m. el 31 de octubre en 525 E. Fremont St. Los boletos comienzan en $20. commonwealthlv.com

Drai’s Nightclub

Simp City organiza un Baile de Vampiros el 31 de octubre en The Cromwell. Las puertas abren a las 10:30 p.m. Los precios de los boletos varían. draisgroup.com/las-vegas

Freaks on Fremont East

Fiesta callejera de la noche de Halloween con Xuza Art Care, DJs, trunk-or-treat y más, a partir de las 8 p.m. el 31 de octubre. RSVP gratis para mayores de 18 años; los mayores de 21 años también pueden comprar un boleto de bebida por $10 en blockparty.vegas/halloween.

Gatsby’s Cocktail Lounge

Concurso de disfraces de Halloween para premios en efectivo a las 10 p.m. el 31 de octubre en Resorts World. gatsbysvegas.com

The Golden Tiki

Ofrece diversión de Halloween para mayores de 21 años durante todo el mes en 3939 Spring Mountain Road. “Joe Bob’s Drive-In Jamboree Kickoff Party and Shrunken Head Ceremony for Darcy” a las 9 p.m. el 3 de octubre. Noche llena de miedo de Bettie Page con artistas burlescos y música en vivo de Crown City Bombers a las 8 p.m. el 8 de octubre. “Enfrentamiento de superhéroes y villanos” con música en vivo de la Rayford Brothers Bat Band a las 8 p.m. el 18 de octubre. “Disco of the Dead” con los DJs Undead Tone Def, Pat y Skyler Villain a las 9 p.m. el 24 de octubre. Celebre la Devil’s Night con tragos de Red Devil y melodías de los DJ After School Special, Pat SL y Skyler Villain, a partir de las 9 p.m. el 30 de octubre. El concurso anual de disfraces de Halloween para premios en efectivo con sonidos de los DJs Tone Def, Pat SL y Skyler Villain, a partir de las 9 p.m. el 31 de octubre. No hay tarifas de admisión, pero se recomienda reservar. thegoldentiki.com

LIV Las Vegas

El cartel del fin de semana de Halloween incluye a Gorgon City el 25 de octubre, Cloonee el 27 de octubre y un invitado especial el 26 de octubre en Fontainebleau Las Vegas. Las puertas abren a las 10:30 p.m. Los precios de los boletos varían. livnightclub.com/las-vegas

Mob Museum

Fiesta de Halloween en el Underground con un concurso de disfraces, música de jazz en vivo, cocteles y más, de 8 p.m. a medianoche el 31 de octubre en 300 Stewart Ave. Entrada gratuita en la puerta lateral secreta con contraseña “Spells & Spirits”. themobmuseum.org/events

PT’s Taverns

PT’s Taverns organizará fiestas en lugares selectos desde el 18 de octubre hasta Halloween. Los eventos contarán con concursos de disfraces, karaoke, actuaciones de DJ, cocteles temáticos, buffets y premios. Para obtener una lista de las fiestas, visita ptstaverns.com.

Rock of Horror Halloween Bash

La celebración de Fremont Street Experience el 31 de octubre incluye un concurso de disfraces con premios en efectivo, fantasmas, flash mobs y entretenimiento. Wicked Dreams y Outlaw Mariachi con bailarines y acróbatas se presentan en el Third Street Stage. Alter Igor y Bling se apoderan del First Street Stage y las bandas tributo 80’s Station, 90’s Station y Spandex Nation actúan en el Main Street Stage. vegasexperience.com

Rouge Room

El salón de cocteles cuenta con Rouge Star Karaoke con un concurso de disfraces y $3,000 en premios a partir de las 9 p.m. el 31 de octubre en Red Rock Resort. rougeroomlv.com

ScArea15 Halloween Massive

Los asistentes están invitados a vestirse con sus mejores atuendos de circo para el evento de dos días en Area15 que ofrece entretenimiento, arte interactivo, artistas itinerantes, vendedores y más. Las puertas abren a las 9 p.m. el 25 de octubre para la experiencia “Goth and Glampire” de temática emo con actuaciones del Emo Night Tour. La entrada general comienza en $29.95 para el evento para mayores de 18 años. Los boletos VIP comienzan en $79.95. Las puertas abren a las 6:30 p.m. el 26 de octubre para un evento para todas las edades con entretenimiento de Baby Gravy (Yung Gravy & BBNO$). La entrada general comienza en $59.95 y los boletos VIP comienzan en $134.95. area15.com

Sin City Halloween Party

Para mayores de 21 años, con DJ, actuaciones teatrales y más, las puertas abren a las 9 p.m. el 26 de octubre en el Theater at Virgin Hotels Las Vegas. Los boletos comienzan en $90 ($72.50 para los lugareños). sincityhalloweenball.com

Todo Bien en UnCommons

Todo Bien se transforma en “La Isla de las Muñecas” (del 1 de octubre al 1 de noviembre) para una experiencia de Halloween con bebidas temáticas y organizará una fiesta de Halloween con un DJ el 31 de octubre en UnCommons, 6880 Helen Toland St. Sonidos de Todo Bien contará con DJ Tim Tones de 6 a 8 p.m. y DJs Marko de Khruangbin a las 8 p.m. el 26 de octubre en The Quad; gratis. uncommons.com/happenings

Zouk Nightclub

El club nocturno se transforma en 2099: Book II con actuaciones de DJ de James Hype, Slander y RL Grime del 31 de octubre al 2 de noviembre en Resorts World. Las puertas abren a las 10:30 p.m. Los precios de los boletos varían. zoukgrouplv.com/halloween-2099