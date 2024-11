Exhibición de fantasía invernal y espectáculo de láseres en casino fuera del Strip

La exhibición de fantasía invernal de Mystic Falls Park regresará esta temporada navideña al casino-hotel Sam’s Town, anunció el establecimiento.

La popular atracción en el resort local, que cuenta con un espectáculo de luces láser navideñas de nueve minutos, comienza al atardecer del 27 de noviembre y continúa todos los días hasta el 1 de enero. La atracción navideña ha sido una tradición en Sam’s Town desde 1994 y cuenta con las figuras animatrónicas del parque adornadas con gorros de Santa Claus. La exhibición invernal también incluye un árbol de Navidad de 18 pies, farolas envueltas en guirnaldas, serpentinas, linternas y coronas en el atrio.

El espectáculo de luces láser navideñas de nueve minutos, que es la pieza central de la exhibición, presenta una variedad de canciones navideñas clásicas, incluidas “It’s the Most Wonderful Time of the Year”, “Let It Snow”, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” y “Frosty the Snowman”. Las funciones se realizan cada hora, entre las 4 p.m. y las 10 p.m.

Santa Claus participará en las festividades visitando el mirador de Mystic Falls Park del 29 de noviembre al 22 de diciembre. Santa estará disponible de 4 p.m. a 8 p.m. los viernes y de 11 a.m. a 7 p.m. los sábados y domingos, excepto de 3 p.m. a 4 p.m.

La empresa matriz de Sam’s Town, Boyd Gaming, también planea otorgar casi $70,000 a las organizaciones sin fines de lucro que participen en su competencia anual Wreaths of Hope. Del 25 de noviembre al 11 de diciembre, los huéspedes mayores de 18 años que visiten Sam’s Town pueden votar por sus coronas decoradas favoritas para tener la oportunidad de ganar el primer premio en la propiedad. Las coronas se ubicarán en los pilares que dan al casino, junto a las escaleras eléctricas de la recepción cerca de Mystic Falls Park.

Cada uno de los ocho establecimientos de Boyd en Las Vegas reconocerá a las tres organizaciones benéficas con los resultados más altos con un gran premio, lo que garantiza que cada organización participante reciba un mínimo de $1,000, dijo la compañía.