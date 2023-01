Ethel M Chocolates vuelve a presentar su exposición anual de San Valentín

A partir del 3 de febrero, la exhibición anual “Lights of Love” de Ethel M volverá al Jardín de Cactus, con medio millón de luces rojas, rosas, moradas y blancas para que la gente disfrute con sus seres queridos.

Los asistentes a la tercera edición anual de "Lights of Love" contemplan las decoraciones temáticas de San Valentín en la Fábrica de Chocolate y Jardín de Cactus Ethel M el lunes 13 de febrero de 2017, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Liam y Paisley Quertin corren por los jardines durante el tercer evento anual "Lights of Love" en la Fábrica de Chocolate Ethel M el lunes 13 de febrero de 2017, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Bill y Jane Schulz disfrutan del tercer evento anual "Lights of Love" en la Fábrica de Chocolate y Jardín de Cactus Ethel M el lunes 13 de febrero de 2017, en Henderson. "Es una gran celebración", dijo Jane Schulz. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Los asistentes a la tercera edición anual de "Lights of Love" contemplan las decoraciones temáticas de San Valentín en la Fábrica de Chocolate y Jardín de Cactus Ethel M el lunes 13 de febrero de 2017, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

¿Extrañas las festivas luces navideñas del Jardín de Cactus de Ethel M Chocolates?

A partir del 3 de febrero, la exhibición anual “Lights of Love” de Ethel M volverá al Jardín de Cactus, con medio millón de luces rojas, rosas, moradas y blancas para que la gente disfrute con sus seres queridos.

La exposición permanecerá abierta hasta el día de San Valentín, de 5 a 10 p.m. todas las noches. Se requiere un donativo de un dólar por persona para entrar, que se introdujo durante la exhibición navideña del año pasado. Los donativos se destinarán a Help of Southern Nevada y Three Square Food Bank.

La Fábrica de Chocolates Ethel M, 2 Cactus Garden Drive en Henderson, también presenta dos nuevos dulces justo a tiempo para las fiestas de los enamorados. Una es la Crema Satinada de Chocolate Negro y Blood Orange, hecha con jugo de naranja sanguina 100 por ciento mezclado con un centro cremoso y envuelto en una cáscara de chocolate; la segunda es la Trufa Foster de Plátano y Chocolate con Leche, hecha con una ganache de plátano y chocolate blanco con capas de caramelo mantecoso al ron y envuelta en una trufa de chocolate con leche.

La tienda Ethel M Chocolates estará abierta todos los días de 10 a.m. a 10 p.m.