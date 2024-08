Urbanizador de Las Vegas con nexos con senadora consigue contrato público de 37 mdd

‘Más dudas sobre la transparencia’: Superintendente Jara cobró vacaciones no usadas

El edificio de oficinas del Community Development Programs Center of Nevada, el viernes 16 de agosto de 2024, en Las Vegas. La División de Vivienda de Nevada adjudicó a la empresa un contrato para construir un nuevo fraccionamiento para los residentes del vecindario Windsor Park en North Las Vegas. (Daniel Jacobi II/Las Vegas Review-Journal)

El entonces concejal de Las Vegas Frank Hawkins durante una entrevista el 25 de enero de 1994, afuera de un bar de su propiedad llamado Frank Hawkins Sports Lounge. La División de Vivienda de Nevada adjudicó a la empresa de Hawkins, Community Development Programs Center of Nevada, un contrato en 2024 para construir un nuevo fraccionamiento para los residentes del vecindario Windsor Park en North Las Vegas. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

Frank Hawkins, director ejecutivo del Community Development Programs Center of Nevada, habla de algunas de las comodidades en el Smith Williams Senior Apartment Complex ,el martes, 27 de septiembre 2011, en Henderson. La División de Vivienda de Nevada adjudicó a la empresa de Hawkins un contrato en 2024 para construir una nueva subdivisión para los residentes del vecindario Windsor Park en North Las Vegas. (Archivo de Las Vegas Review-Journal)

La senadora estatal Dina Neal se recusó de revisar las ofertas para un contrato estatal de 37 millones de dólares al que aspiraba un amigo de la familia, pero aun así presionó entre bastidores para que él obtuviera el contrato, según muestran correos electrónicos obtenidos por Las Vegas Review-Journal.

La División de Vivienda de Nevada adjudicó a principios de este año un contrato a la empresa del urbanizador Frank Hawkins para construir una nueva urbanización para los residentes de Windsor Park, un vecindario que se está hundiendo en el distrito de Neal. Hawkins, exconcejal de Las Vegas y jugador de los Raiders, conoce a la familia de Neal desde hace décadas, contribuyó durante años a sus campañas y previamente le dio empleo a ella.

El Estado le dijo que iba a conseguir el proyecto tres días antes de pedir a los miembros de un comité asesor que votaran si aprobaban la selección, según muestran los correos electrónicos.

Funcionarios de Nevada afirman que el comité no estaba obligado a votar sobre el acuerdo y que, de los dos solos licitadores para el proyecto, la empresa de viviendas asequibles sin ánimo de lucro de Hawkins se clasificó mejor.

Pero varios funcionarios involucrados en el proceso tenían preocupaciones con ambas ofertas y sugirieron liberar el contrato de nuevo para ver si participaban más urbanizadores, de acuerdo con los correos electrónicos obtenidos de la División de Vivienda a través de una solicitud de registros públicos.

Neal, demócrata de North Las Vegas, presentó el año pasado un proyecto de ley para financiar el proyecto. Estuvo involucrada en el proceso de contratación como miembro del Comité Asesor de Uplift Windsor Park, pero optó por no revisar las ofertas, citando la amistad de Hawkins con su difunto padre.

A pesar de ello, comunicó a funcionarios su preocupación con el otro licitador al menos dos veces, según se desprende de los correos electrónicos. También escribió en un correo electrónico que “hay que tomar una decisión para seguir adelante” y que escuchó que Hawkins quería el proyecto.

“Solo hay una persona clara que está dispuesta a hacer este trabajo, cualificada y que lo hará”, escribió Neal a los funcionarios de la División de Vivienda, añadiendo que “alargar más esto es un problema”.

‘Orgulloso de ser seleccionado por sus méritos’

Hawkins ha contribuido con miles de dólares a las campañas políticas de Neal, y Neal trabajó para su empresa, Community Development Programs Center of Nevada, hace más de una década, descubrió el Review-Journal.

El Review-Journal reportó en abril que el FBI estaba investigando si Neal usó su influencia para conseguir fondos federales para un amigo, una denuncia revelada por primera vez por el periódico. Esa investigación no estaba relacionada con Windsor Park o Hawkins.

Neal y Hawkins sostienen que no hubo irregularidades en el proceso de licitación del proyecto de North Las Vegas.

“Siempre nos hemos atenido a prácticas éticas y transparentes, y la sugerencia de que este proceso se vio influido por maniobras políticas inapropiadas es inexacta y decepcionante”, escribió Hawkins en una declaración al Review-Journal.

Hawkins, fundador y director ejecutivo de Community Development, dijo que su empresa ha construido numerosos proyectos de vivienda asequible en el sur de Nevada y estaba “orgulloso de ser seleccionado por los méritos de nuestra propuesta, nuestra experiencia y nuestro compromiso de proporcionar viviendas de calidad”.

Conoce a Neal y a su familia desde hace más de 30 años, y su “relación profesional siempre se ha centrado en atender las necesidades de las comunidades desfavorecidas”, dijo.

Neal, quien ganó las primarias para su reelección este año y se postula sin oposición a las elecciones generales, dijo en un comunicado que el proceso de contratación se había completado y que el comité había seleccionado al mejor candidato.

“Usted parece pensar que esto es una broma y que se están jugando juegos políticos con la vida de las personas”, escribió en un correo electrónico al Review-Journal.

La senadora formó parte del comité asesor que ayudó a poner en práctica su legislación y fue una “voz clave” para asegurarse de que el espíritu y la intención del proyecto de ley se llevara a cabo, dijo Teri Williams, portavoz del Departamento de Empresas e Industria de Nevada, que incluye a la División de Vivienda.

Neal no reveló a la división ningún otro vínculo con Hawkins más allá de la amistad familiar. Pero la senadora y el urbanizador son ambos “personajes prominentes y veteranos líderes en North Las Vegas”, por lo que funcionarios estatales “sabía que sin duda podía haber una conexión entre las dos personas”, dijo Williams.

‘Quiero a Frank Hawkins en ese grupo de trabajo’

Windsor Park se construyó en la década de 1960 sobre fallas geológicas, y sus viviendas, calles y servicios públicos empezaron a hundirse hace décadas, después de que se bombearan aguas subterráneas de un acuífero subterráneo. La legislación de Neal permite a los propietarios que quedan en esta comunidad históricamente afroamericana cambiar sus casas por otras de nueva construcción en las cercanías.

El proyecto de ley también exige que el Estado pague los costos de mudanza, indemnice con hasta 50 mil dólares y ayude a conseguir financiación para pagar las hipotecas existentes.

El gobernador Joe Lombardo firmó la medida, el Proyecto de Ley 450 del Senado, en junio de 2023. Neal no tardó en mencionar un nombre a funcionarios estatales.

En julio de 2023, Neal envió por correo electrónico varias preguntas sobre el proceso al entonces director del Departamento de Empresa e Industria, Terry Reynolds, y al administrador de la División de Vivienda, Steve Aichroth. Entre otras cosas, preguntaba qué discutiría un posible grupo de trabajo.

“Quiero a Frank Hawkins en ese grupo de trabajo, si se crea”, escribió Neal.

La División de Vivienda emitió una solicitud de propuestas en septiembre de 2023, diciendo que el urbanizador tendría que adquirir terrenos adyacentes a Windsor Park y construir 93 viviendas unifamiliares que fuera del mismo tamaño que las casas restantes de Windsor Park.

Neal fue uno de los varios miembros del comité Uplift Windsor Park, formado por la división para contribuir a la solicitud de propuestas y evaluar las ofertas de los urbanizadores. En diciembre pasado, dijo a los funcionarios que no tenía un conflicto de interés, pero que se mantendría alejada de la revisión de las propuestas por “exceso de precaución”.

Citó la amistad de Hawkins con su padre, Joe Neal, quien murió en 2020 a los 85 años y fue el primer senador estatal afroamericano de Nevada. Ella no mencionó sus otros vínculos con Hawkins.

En una declaración financiera de 2011, Neal citó a “Community Development Program Center of Nevada” como fuente de ingresos. Su perfil de LinkedIn dice que fue administradora de contratos allí de 2009 a 2011.

Hawkins ha contribuido a numerosos candidatos políticos en Nevada a lo largo de los años, con al menos 6 mil 700 dólares destinados a Neal desde 2009, incluyendo 2 mil dólares el pasado mes de abril, según muestran los registros financieros de la campaña.

Hawkins confirmó al Review-Journal que Neal supervisaba anteriormente las tareas administrativas de los proyectos de su empresa.

También dijo que apoya a los candidatos y funcionarios electos cuyos valores coinciden con los suyos, incluida Neal.

‘Una petición inaceptable a costa de los contribuyentes’

Las únicas empresas que enviaron ofertas para el contrato de Windsor Park fueron la empresa de Hawkins y Oikos Development Corp., según muestran los registros estatales.

Oikos, con sede en Kansas City, Missouri, propuso la construcción de viviendas energéticamente eficientes y dijo que su presupuesto total era de alrededor de 35.2 millones de dólares, incluyendo una cuota de aproximadamente 3.1 millones de dólares para el urbanizador. En ese momento, Oikos dijo que estaba trabajando para obtener una licencia comercial del Condado Clark.

Community Development, con sede en Las Vegas, propuso casas con diseños contemporáneos, elementos de ahorro energético, iluminación y armarios de diseño y escaleras de caracol que conducen a patios en la azotea con vistas al centro y al Strip.

También destacó al fundador de la empresa. Hawkins creció en Windsor Park, jugó al fútbol americano en la Universidad de Nevada en Reno, y fue fichado por los Oakland Raiders en 1981. Tras retirarse de la NFL, se convirtió en 1991 en el primer afroamericano elegido concejal de la ciudad de Las Vegas.

La Comisión de Ética de Nevada descubrió que no había declarado los préstamos de una empresa con negocios ante el concejo –los había obtenido antes de su elección– y que había ganado casi 20 mil dólares en un torneo de golf de celebridades de un día de duración que organizó en 1994 y que incluía patrocinadores con intereses comerciales en la ciudad. Hawkins perdió la reelección en 1995 y fundó su empresa urbanizadora en 1997.

Algunos constructores de viviendas externos revisaron las propuestas del Estado y encontraron defectos en ambas, por lo que afirmaron que ninguna de las dos “debería seguir adelante tal y como está”, según se desprende de los correos electrónicos.

Oikos no parecía estar familiarizada con el mercado local ni había presentado un plano del sitio, y su presupuesto “cuestionable” incluía estimaciones que parecían demasiado bajas, demasiado vagas o mucho más altas de lo habitual, según un correo electrónico del 3 de enero de Mina Maleki, directora de adquisición de terrenos y planificación prospectiva de Tri Pointe Homes, a Mae Worthey-Thomas, entonces administradora adjunta de la División de Vivienda.

Oikos no respondió a la solicitud de comentarios.

La empresa de Hawkins solicitó casi 6 millones de dólares más que el presupuesto aprobado por el Estado, “lo que creemos que no es una petición aceptable a expensas de los contribuyentes dados los detalles de la propuesta”, escribió Maleki en el correo electrónico.

Las complejas dimensiones de sus viviendas aumentarían los costos “innecesariamente”, los costos de pintura estaban “muy inflados” y los costos de electricidad parecían “drásticamente más altos” de lo normal, escribió Maleki.

‘No sé ni por qué están siendo considerados’

Dos miembros del comité asesor se ofrecieron voluntarios para calificar las propuestas y dieron una puntuación más alta a la de Hawkins, según consta en los registros estatales.

Aún así, Worthey-Thomas dijo a los miembros del comité en un correo electrónico el 5 de enero que la división estaba preocupada de que ninguna de las ofertas mostrara una capacidad para desarrollar el proyecto en el marco de la solicitud de propuesta.

El 12 de enero, Neal escribió a los funcionarios en un correo electrónico que Oikos no tenía una licencia de negocio, “así que no sé ni por qué están siendo considerados. No tienen un plan de sitio y varios otros asuntos son un problema”.

Horas más tarde, escribió administrador de la división Aichroth, Worthey-Thomas y otro funcionario en un correo electrónico que “debe tomarse una decisión para seguir adelante, se ha investigado y se ha hecho la debida diligencia”.

“Solo hay una persona clara que esté dispuesta a hacer este trabajo, cualificada y que lo hará. … Así que alargar más esto es un problema”, escribió Neal. “He escuchado a Frank decir que quiere hacerlo, que está eligiendo hacer este trabajo conociendo la cantidad limitada”.

También escribió que la otra empresa tenía experiencia limitada.

‘Si tuvieran que votar, sería por Frank’

En la mañana del 16 de enero, Worthey-Thomas dijo a funcionarios de la división que tres miembros del comité expresaron su preocupación por la capacidad de ambos solicitantes “para hacer el trabajo, pero si tuvieran que votar, sería por Frank”.

“Los tres preguntaron si volver a publicar la RFP [solicitud de propuesta] era una opción, ya que creen que sería bueno tratar de hacer llegar la RFP a más urbanizadores”, escribió Worthey-Thomas en un correo electrónico.

Pero dos de ellos se dieron cuenta de que el presupuesto no cambiaría, así que, en conjunto, consideraron que Hawkins “sería la mejor opción”, dado su entusiasmo, presentación y “conexión emocional con la comunidad”, añadió.

Aichroth replicó que esa opinión coincidía con la de todos. Ese mismo día, Worthey-Thomas comunicó a Hawkins que la división había seleccionado su propuesta.

También compartió la noticia con Neal. “Conozco a Frank. … No fracasará”, respondió Neal.

Tres días después, el 19 de enero, Worthey-Thomas envió un correo electrónico a los miembros del comité para preguntarles si “aprobaban que la División seleccionara” a la empresa de Hawkins.

Una semana después de que la División se pusiera en contacto con las referencias de Hawkins, Worthey-Thomas le envió el 29 de enero la carta de adjudicación por la que se concedía oficialmente el contrato a su empresa, y la División anunció la selección.

El comité Uplift Windsor Park tenía carácter consultivo y sus miembros no estaban obligados a votar, explicó Williams, del Departamento de Empresa e Industria.

A la empresa de Hawkins se le adjudicó el contrato por la solidez de su propuesta y su “capacidad para responder a las preocupaciones planteadas durante el proceso”, añadió.

El contrato se formalizó en mayo. El presupuesto de 37 millones de dólares establece 1.75 millones de dólares de utilidad para el urbanizador.

Hawkins dijo que esa cantidad se ajusta a los estándares del sector para proyectos de esta envergadura y que no hay garantía de que su empresa vaya a obtener utilidades.

La ciudad de North Las Vegas aún no ha recibido ningún plan o solicitud de proyecto para la nueva comunidad, según declaró el portavoz municipal Greg Bortolin a mediados de agosto.

Hawkins pretende adquirir terrenos baldíos justo al este de Windsor Park.

Jason Smith, un trabajador de mantenimiento que ha vivido en su casa de Windsor Park desde 2017, dijo que la casa se ha desplazado y que no se opondría a conseguir una nueva cerca.

Burgess Houston III, carpintero, dijo que su casa era de su abuelo y que los cimientos se agrietaron.

Aun así, se burló de la idea de trasladarse a una ubicación seleccionada por otra persona, y señaló que hay violencia en la zona.

“¿Creen que quiero estar en el gueto el resto de mi vida?”, preguntó Houston.

Annie Walker, residente de Windsor Park desde hace muchos años y cuyo nombre adorna un parque del vecindario, aprecia los esfuerzos de Neal. Pero Walker crió a sus hijos en Windsor Park y se siente cómoda en su casa.

“Que me hagan rebotar como una pelota de goma, no”, dijo.