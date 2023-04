Se retira el subgerente del condado que supervisó a Telles y a otros funcionarios conflictivos

Jeff Wells habla con la junta editorial del Review-Journal en 2015. (Las Vegas Review-Journal)

El controvertido subgerente del condado, Jeff Wells, envió una carta el lunes anunciando su retiro del Condado Clark, mencionando sus logros, pero también admitiendo errores.

Wells ha estado en licencia administrativa pagada desde enero después de que intervino en la sanción a su hijo, según Wells y un correo electrónico del administrador del Condado Kevin Schiller.

Wells dijo previamente a Las Vegas Review-Journal que había notificado a Schiller en diciembre que planeaba retirarse en abril. El largo correo electrónico que envió el lunes enumera sus logros durante 16 años, incluyendo la creación de la oficina del abogado designado y programas de redirección para los jóvenes con problemas, junto con su trabajo en respuesta a la Gran Recesión y el COVID-19.

Pero los departamentos supervisados por Wells han tenido problemas repetidos, muchos de ellos revelados por investigaciones del Review-Journal, que han suscitado dudas sobre su administración.

“Como todos nosotros, he cometido algunos errores en los últimos 16 años (¡aunque probablemente no tantos como aquellos por los que los medios de comunicación me han culpado!)”, escribió en el correo electrónico a los funcionarios del condado proporcionado por una fuente al Review-Journal. “Dejo el gobierno del condado sabiendo que este ha contado con toda mi energía y mi compromiso total durante todos estos años. Me siento orgulloso de lo que hemos sido capaces de lograr. Si me quedé corto en algún momento, nunca fue por falta de intentos o por falta de voluntad para asumir retos”.

Wells, su hijo y el personal del condado no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios el lunes.

Historial de problemas

El asunto más reciente llegó a un punto crítico alrededor de enero, cuando Wells admitió que se puso en contacto con una abogada del condado sobre la sanción que el condado impuso contra su hijo, Tom, quien fue contratado en 2012 por la oficina del defensor público que Jeff Wells supervisaba entonces. No se dio a conocer información sobre la naturaleza de la sanción de Tom Wells, quien dejó el empleo del condado el 21 de febrero.

“No tuve ninguna conversación con nadie antes de la emisión de esta sanción”, escribió Jeff Wells al Review-Journal en respuesta a una solicitud de comentarios para una historia del 9 de marzo. “Una semana después le pregunté a la fiscal del condado si podía hablar con ella sobre el caso, accedió y mantuvimos una breve conversación en su despacho. …Posteriormente, otros miembros principales de la dirección determinaron que esta conversación no debería haber ocurrido”.

La vocera del condado, Jennifer Cooper, declinó hacer comentarios para el reportaje de marzo y las posteriores peticiones de información sobre Wells.

“Sería inapropiado en este momento para el Condado Clark discutir las cuestiones que usted está planteando”, escribió. “Esperamos poder mantener conversaciones con usted en algún momento”.

El condado no ha respondido a una solicitud de registros abiertos presentada la semana pasada pidiendo cualquier pago, como indemnización o compensación por vacaciones no usadas o licencia por enfermedad, proporcionado a Wells.

Wells supervisó al menos cuatro departamentos que tenían corrupción significativa u otros problemas que fueron expuestos por investigaciones de Review-Journal.

En 2018, surgieron acusaciones de que Jeff Wells estaba protegiendo al entonces defensor público Phil Kohn, quien contrató a Tom Wells, de acusaciones de acoso sexual. El condado determinó que las acusaciones no estaban corroboradas.

Kohn le dijo al Review-Journal en febrero que no fue acusado de acoso, pero los funcionarios del condado en 2018 lo contradijeron. También dijo que no sintió presión para contratar a Tom Wells, a pesar de que Jeff Wells era su jefe.

Ese mismo año, el Review-Journal descubrió que el entonces alguacil de Henderson, Earl Mitchell, usaba fondos del condado para apostar y viajar para ver a familiares. Jeff Wells supervisaba a Mitchell e inicialmente defendió sus gastos. Mitchell fue acusado después de la historia y se declaró culpable de un delito menor grave, y devolvió más de 80 mil dólares que robó.

La oficina forense del condado estuvo bajo las órdenes de Wells durante gran parte del tiempo en que el entonces forense John Fudenberg daba discursos pagados en tiempo del condado mientras alardeaba títulos falsos, no gestionaba los problemas de acoso sexual y acreditación en la oficina y cobraba las vacaciones que se había tomado, según descubrió una serie de investigaciones del Review-Journal. Wells declaró al Review-Journal que desconocía muchos de los problemas, y el condado concedió repetidamente aumentos y primas a Fudenberg a pesar de los problemas.

Y el año pasado, Wells solo pidió supervisión en la problemática oficina del administrador público después de que una investigación del Review-Journal sacara a la luz un ambiente de trabajo abusivo. Los trabajadores habían acudido a los funcionarios del condado durante dos años antes, pero se les dijo que no se podía hacer nada porque el administrador público, Robert Telles, era un funcionario electo. Telles fue acusado de apuñalar mortalmente al reportero de investigación del Review-Journal Jeff German en represalia por los reportajes.

Jeff Wells, de 74 años, ganaba 325 mil dólares anuales entre sueldo y prestaciones, según datos recientes del condado.

Anteriormente fue miembro del Senado estatal de Colorado y director del Departamento de Trabajo y del Departamento de Personal y Administración de Colorado.