¿Se acerca una recesión en Estados Unidos?

Las personas usan cubrebocas mientras compran en el Nordstrom Local DTLA en el centro de Los Ángeles ,el martes 15 de marzo de 2022. La inflación está en su punto más alto en 40 años. Los precios de las acciones se están hundiendo. La Reserva Federal está haciendo que los préstamos sean mucho más costosos. Las ventas de viviendas han bajado y las tasas hipotecarias han subido. Y la economía en realidad se contrajo en los primeros tres meses de este año. ¿Estados Unidos corre el riesgo de sufrir otra recesión, apenas dos años después de salir de la última? Por ahora, incluso los economistas más pesimistas no prevén una recesión inminente, al menos no antes del próximo año. [Foto Damián Dovarganes / AP]

El senador Rick Scott durante una video-llamada con Las Vegas Review-Journal en Español, el lunes 23 de mayo de 2022. [Captura de video]

El analista económico, Guillermo Retis, durante una video-llamada con Las Vegas Review-Journal en Español, el martes 24 de mayo de 2022. [Captura de video]

En los últimos meses el costo de los productos básicos ha aumentado considerablemente en Estados Unidos, y es algo que está afectando los presupuestos de las familias latinas. Ahora, muchos se preguntan si el país está al borde de una recesión.

Para analizar el tema desde el punto de vista político y económico, Las Vegas Review-Journal en Español entrevistó a dos especialistas de sus respectivas áreas: El exgobernador de Florida y actual senador de EE.UU., Rick Scott, y el analista económico Guillermo Retis. Ambas conversaciones se realizaron en español.

“Primero, la inflación es el alza sostenida y persistente del nivel general de precios. La segunda definición, es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda. Y la tercera es, un fenómeno monetario. Esas tres definiciones engloban el verdadero significado de la inflación”, explicó Retis.

El analista informó que la inflación no es un resultado, sino una causa de distintas acciones gubernamentales en materia económica. Esto puede ocurrir por factores como la demanda, emisión y costos.

“Estados Unidos vive en una economía de libre mercado, pero ya no es económicamente tan inmune como era en el pasado. Otros países tienen efecto directo en nuestra economía y son factores que no podemos controlar, por más que tengamos a la mejor administración en el poder. Hay cosas que ya no podemos manejar como antes”, dijo Retis.

Por su parte, el senador Scott, quien actualmente es uno de los legisladores republicanos más influyentes a nivel federal, consideró que “la inflación es terrible para todas las familias en nuestro país. Joe Biden no tiene un plan para detener la inflación. Los precios de la gasolina, alimentos, carros, casas, están subiendo, todo está subiendo y es terrible para las familias”.

De acuerdo con Retis, el costo de la gasolina se suscitó debido a que los países exportadores de petróleo subieron los precios a su libre albedrio. Además de que hay factores inmanejables que tienen efectos en las transacciones globales financieras, una de ellas es la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Nuestro gobierno apuesta a emitir dinero, sabiendo que cuando ocurra la inflación habrá otras medidas que se pueden tomar, por ejemplo, de política fiscal, para contrabalancear el efecto de la inflación y evitar la recesión. Pero esas medidas ya no son tan eficaces como eran antes”, mencionó Retis.

Una recesión se define como la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región, la cual se mide por medio del descenso en la tasa interanual y afectaciones al producto interno bruto de un país.

Entonces, la pregunta central para los dos entrevistados fue: ¿Estados Unidos está cerca de entrar en una recesión económica?

El senador Scott respondió que “desafortunadamente sí, eso está claro. El gasto imprudente del gobierno causa esto, el presupuesto de la administración Biden es terrible, solo quieren aumentar los impuestos, acabar con los empleos y gastar a costa del sufrimiento de los estadounidenses”.

Al respecto, Retis consideró que “no podemos predecir lo que va a pasar de aquí a 10 años, pero sí podemos decir que mañana no habrá diferencia con hoy. Sí podemos decir que, de aquí a seis meses, en la situación numéricamente vamos a ver recesión, porque no será una tasa de crecimiento positiva, será negativa, de decrecimiento. Ese es el resultado necesario que se buscó al momento de subir la tasa de interés para enfriar la economía”.

Dicho esto, queda claro que la definición técnica de recisión se cumplirá a mediano plazo, pero: ¿Qué tanto afectará a la economía de las familias? ¿Las personas podrían perder sus casas como ocurrió hace más de 10 años?

Retis respondió que “el problema sería el desempleo. Si hay desempleo, entonces no podemos pagar nuestras casas. En Estados Unidos, la tasa de desempleo se encuentra en sus mínimos normales de los últimos 50 años, estamos con una tasa de 3.6% a nivel nacional, muy bajo. Aquí en Nevada las empresas están solicitando personal, hay puestos de empleos”.

El analista agregó que en Nevada se verían afectaciones en caso de que los turistas dejen de venir, sin embargo, advirtió que en otros estados sí podrían aumentar los niveles de desempleo. “Sí, está bajando el producto. Pero va a bajar 0.3%, el próximo mes va a bajar 0.5% (hipotéticamente). Entonces, ¿Es recesión? Técnicamente sí, pero no es un ‘incendio’. Son consecuencias de las políticas adoptadas”, aseveró Retis.

Otra pregunta realizada a los especialistas fue: ¿Considera usted que las acciones del gobierno del presidente Joe Biden han sido las correctas?

Retis fue claro al responder que “no… creo que estamos reaccionando a los problemas y no estamos siendo proactivos a los problemas predecibles. La recesión es predecible”.

Por otro lado, el senador Scott, quien ha sido muy crítico con la administración actual, opinó que “lo mejor que Joe Biden puede hacer para solucionar la crisis de inflación que él creó, es renunciar. Biden es el problema, sacarlo de la oficina es una solución rápida y fácil. Fui gobernador de Florida por ocho años y generamos 1.7 millones de puestos de trabajo, pagamos billones en la deuda del estado y lo hicimos todo sin aumentar los impuestos, ni una sola vez”.

Finalmente, el senador Scott recordó parte de su infancia, dijo que creció en una familia pobre que salió adelante gracias al trabajo de su madre, por lo que reiteró que la situación económica actual es un problema e hizo un llamado a todos los candidatos para acercarse y atender las necesidades reales de las distintas comunidades en toda la nación.

“Los votantes hispanos son muy importantes para ganar las elecciones. Es importante que los candidatos hablen con los hispanos y pidan su participación en las elecciones”, concluyó Scott.

Por medio de un correo electrónico, Las Vegas Review-Journal en Español solicitó alguna declaración de la Casa Blanca sobre este tema. Sin embargo, al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.