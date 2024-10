¿Qué están ocultando?: Universidad comunitaria oculta registros de asesino convicto

El College of Southern Nevada se niega a revelar el historial laboral de un exempleado que apuñaló fatalmente al reportero del Review-Journal Jeff German.

Robert Telles reacciona en la sala del tribunal a su sentencia en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el 16 de octubre de 2024. Telles, un ex administrador público del Condado Clark, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 28 años por la muerte a puñaladas del periodista de investigación de Las Vegas Review-Journal Jeff German. Su exempleador está reteniendo sus registros personales a pesar de la condena. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

octubre 28, 2024 - 11:13 am

El College of Southern Nevada (CSN) está citando los derechos de privacidad de un asesino convicto al negarse a divulgar su historial laboral al público, según muestran registros.

Las Vegas Review-Journal ha estado tratando durante dos años de obtener los registros personales del entonces administrador público del Condado Clark Robert Telles de la escuela. En la respuesta más reciente de la escuela, el personal escribió que los empleados actuales y anteriores tienen un “interés de privacidad no trivial para evitar una invasión injustificada de la privacidad”.

Telles, quien fue especialista en HVAC en la escuela entre 2008 y 2015, fue arrestado en 2022 como sospechoso del asesinato del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal Jeff German.

Después del arresto, CSN rechazó la solicitud de registros, escribiendo que el código del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE) impide la publicación de quejas y medidas disciplinarias de los empleados si existían. Eso fue a pesar de que los contribuyentes le pagaron a Telles más de $70,000 al año en salario y beneficios durante la mayoría de los años que trabajó en la escuela. En 2009, los contribuyentes le pagaron $88,000, según muestra TransparentNevada.

El periódico volvió a presentar la solicitud el 16 de octubre después de que Telles fuera condenado en agosto y sentenciado el mes pasado a cadena perpetua por el asesinato. Una vez más –a excepción de proporcionar las fechas de empleo de Telles– la escuela se negó a divulgar cualquier disciplina , evaluaciones de desempeño o registros de quejas sobre Telles.

El editor ejecutivo del Review-Journal, Glenn Cook, dijo que la escuela está del lado de un asesino en lugar del derecho del público a saber.

“Contrariamente a lo que afirman casi todas las dependencias gubernamentales de Nevada, y a la cantidad de leyes, códigos y fallos judiciales que tergiversan cínica y deliberadamente, los registros personales de los empleados públicos no son confidenciales”, dijo. “El College of Southern Nevada puede publicar los registros de empleo de Robert Telles. La universidad simplemente está eligiendo no hacerlo, valorando la ‘privacidad’ de un asesino convicto por encima del interés público”.

En la negativa de la semana pasada, el CSN volvió a citar el código NSHE y una serie de fallos que, según dijo, proporcionan a los empleados “derechos constitucionales a la privacidad”.

El código administrativo no puede eludir la Ley de Registros Públicos de Nevada, que no tiene una exención que permita a los gobiernos retener registros de personal. Los salarios y pensiones de los empleados se pagan con el dinero de los contribuyentes, por lo que, según los activistas de la transparencia, el público tiene derecho a saber qué están haciendo las personas a las que pagan.

‘No hay confidencialidad categórica’

El director legal del Review-Journal, Ben Lipman, dijo que la escuela está haciendo un mal uso de los fallos judiciales para retener indebidamente la información pública.

“Toman casos en los que la Corte Suprema de Nevada ha dicho que puede haber cierta información limitada en los registros de personal que puede ser tachada, dejando en claro que no hay confidencialidad categórica para los registros de personal y han afirmado erróneamente que los casos establecen una confidencialidad categórica para los registros de personal simplemente porque puede haber alguna información limitada que puede ser tachada”, dijo. “También se niegan a considerar la importancia pública de la información, que por ley siempre debe sopesarse con cualquier reclamo de confidencialidad y, si es lo suficientemente importante, supera la confidencialidad legítima, que no está presente en este caso en ningún caso”.

Si bien muchos gobiernos, como el Departamento de Policía Metropolitana, la UNLV y el Distrito Escolar del Condado Clark, se han negado a proporcionar información clave sobre sus empleados, algunas dependencias han puesto a disposición registros laborales y disciplinarios.

En 2020, la policía de Henderson publicó los registros de asuntos internos de los agentes con repetidas quejas. Los documentos mostraron que a algunos agentes de patrulla y supervisores se les permitió continuar trabajando o incluso ascendieron a pesar de las graves acusaciones de mala conducta.

El año pasado, el Condado Clark decidió publicar investigaciones internas de personal sobre el personal superior, diciendo que los gerentes deberían estar sujetos a un estándar más alto. El condado aún se negó a proporcionar documentación sobre acusaciones de mala conducta contra empleados de nivel inferior.

El portavoz del CSN, Richard Lake, no respondió a las solicitudes de una entrevista ni proporcionó un miembro del personal del CSN para explicar la decisión de retener los registros de empleo de Telles.

La columna “¿Qué están ocultando?” fue creada para educar a los nevadenses sobre las leyes de transparencia, informar a los lectores sobre la cobertura del Review-Journal que se ve obstaculizada por las burocracias y avergonzar a los funcionarios públicos para que sean abiertos con las personas trabajadoras que pagan todas las facturas del gobierno. ¿Se te negó injustamente el acceso a registros públicos? Comparte tu historia con nosotros en whataretheyhiding@reviewjournal.com.