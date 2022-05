Oficina del condado en caos por un video secreto y denuncias de acoso y hostilidad

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, en la sede de la oficina del condado el 11 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Administradora Pública Adjunta Rita Reid (Cortesía de Rita Reid).

La oficina de Administración Pública del Condado Clark ha estado sumida en la confusión y la disensión interna durante los dos últimos años, con acusaciones de estrés emocional, acoso y favoritismo que han llevado a grabar en secreto al jefe y a una compañera de trabajo fuera de la oficina.

Media docena de empleados actuales y antiguos entrevistados por el Review-Journal alegan que el ambiente de trabajo hostil fue alimentado por el administrador electo de la oficina, Robert Telles, que mantenía una “relación inapropiada” con una empleada que ha perjudicado la capacidad de la oficina para tratar con el público en la supervisión de las herencias de los fallecidos.

La empleada, Roberta Lee-Kennett, de 45 años, ha actuado en algunos casos como supervisora de la oficina más allá de sus funciones asignadas como una de las varias coordinadoras de herencias debido a su condición de favorita de Telles, dijeron los empleados.

Debido a la animosidad que se está gestando, la principal supervisora de Telles, Rita Reid, decidió postularse contra él en las primarias demócratas de este año. Y varios empleados se atrevieron a grabar en secreto a Telles y Lee-Kennett reuniéndose en el asiento trasero del auto de ella en un estacionamiento, para demostrar la constancia de la relación. Un empleado presentó una denuncia por represalias ante el condado contra Telles el 9 de mayo, según los registros.

Tanto Lee-Kennett como Telles, de 45 años y abogado, negaron rotundamente tener cualquier tipo de relación impropia, pero reconocieron que se han hecho amigos. Telles dijo que ha contado con el apoyo de Lee-Kennett a la hora de realizar mejoras en la oficina a las que se resistían los empleados de la administración anterior. Ambos están casados.

Telles culpa a “un puñado de veteranos” de exagerar el alcance de la relación y de afirmar falsamente que los ha maltratado. Dijo que en el pasado habían presentado quejas contra él ante el condado que no se sustanciaron, y cuestionó el momento de las más recientes acusaciones mientras busca un segundo mandato.

“Están descontentos con la forma en que la oficina ha quedado fuera de su control”, dijo Telles. “Todos mis nuevos empleados están súper contentos y todos son productivos y lo hacen bien. Casi hemos duplicado la productividad en la oficina”.

La tensión en la oficina se dejó sentir durante una reciente visita, ya que los empleados leales a Telles explicaron que hay dos facciones: un grupo de trabajadores, en su mayoría nuevos, contratados por Telles, y otro grupo vinculado al antiguo administrador público John Cahill, que se retiró en enero de 2019 tras 12 años.

Cahill, que apoyó a Telles en 2018, apoya ahora a Reid y expresa su preocupación por el bienestar de los trabajadores.

La oficina tiene ocho empleados a tiempo completo, tres empleados de apoyo a medio tiempo y unos 15 investigadores a medio tiempo que pasan la mayor parte de sus días sobre el campo. Cuando alguien fallece y no hay familiares directos que se ocupen de la herencia, la oficina toma posesión de los bienes y los investigadores intentan localizar a los familiares para que se les entreguen los bienes.

Reclamos por estrés emocional

Los miembros de las facciones enfrentadas de la oficina dicen haber sufrido estrés emocional, que en algunos casos ha perjudicado su salud física.

La administradora pública adjunta Reid se incluye a sí misma entre los afectados por la agitación.

Reid, que lleva 15 años trabajando en la oficina, dijo que se lanzó a la carrera sabiendo que se enfrenta a una dura batalla en las primarias con Telles el 14 de junio. Su oficina está justo al lado de la de él en el edificio en 515 de Shadow Lane.

“Llegué a esta decisión no muy fácilmente porque afecta a mi vida de forma dramática”, dijo Reid. “Pero quiero hacer todo lo posible para que los votantes sepan que este no es el hombre adecuado para estar al frente de ningún departamento”.

“Siempre estamos en guardia, y siempre estamos bajo tensión. Toda la gente de esta oficina merece ser tratada con respeto y dignidad, y la gente a la que servimos merece ser tratada con respeto y dignidad”.

Los empleados de Holdover dijeron que grabaron en secreto a Telles y a Lee-Kennett después del trabajo, metiéndose varias veces en el asiento trasero de su Nissan Rogue a principios de este año, a la sombra del estacionamiento de un centro comercial de gran altura.

Los empleados dijeron que grabaron los encuentros clandestinos para ofrecer constancia a los funcionarios del condado de la relación de reparto de cargos. El Review-Journal ha obtenido y visto videos de las reuniones.

“Se trata de un comportamiento inaceptable y repugnante para un funcionario público”, dijo la coordinadora de patrimonio Aleisha Goodwin en la denuncia confidencial por represalias.

“El contacto físico con una subordinada en un lugar público y el hecho de dejar que esa subordinada use el favoritismo que está obteniendo de estas reuniones inapropiadas para asegurar poder y privilegios por encima de otros en la oficina está afectando a la mayoría del personal de forma extremadamente negativa”.

Telles respondió que Lee-Kennett, que también trabajaba a las órdenes de Cahill, es simplemente una de las personas en las que “podía apoyarse” mientras intentaba cambiar el ambiente de la oficina. Dijo que había sorprendido a Reid espiándolo en el pasado, acusación que ella negó.

Tanto Telles como Lee-Kennett reconocieron haber conducido por separado hasta el estacionamiento del centro comercial North Las Vegas Premium Outlets varias veces a principios de este año y haber entrado en el asiento trasero del auto de ella. Dijeron que solo hablaban de los problemas de la oficina y que solo se abrazaban.

Se niega una “relación inapropiada”

“Me parece horrible que hayan grabado esto y que intenten destruir mi vida y mi matrimonio, cuando en realidad estoy infinitamente enamorado de mi esposa”, dijo Telles. “Solo intentaba desahogarme con alguien que me entendiera, y ahora lo enmarcan como si estuviera engañando a mi esposa”.

Lee-Kennett añadió: “No he tenido una relación inapropiada con él. No sería amiga de un hombre que cree que va a tener una relación inapropiada conmigo”.

Cuando se le preguntó por qué el dúo no iba a comer, o a otro lugar menos secreto, para hablar en privado sobre el trabajo, Lee-Kennett dijo que no podían hacerlo sin que alguien de la oficina “hiciera suposiciones” sobre ellos.

Dijo que sugirió el asiento trasero del auto porque quería asegurarse de que Telles escucharía sus preocupaciones cara a cara. Telles dijo que el lugar de la reunión, ubicado frente al Centro Gubernamental del Condado Clark, en South Grand Central Parkway, probablemente se eligió por “paranoia” debido a la discordia existente en la oficina.

Goodwin no quiso hacer comentarios sobre las denuncias de acoso y favoritismo. Pero en su queja de 19 páginas presentada ante la Oficina de Diversidad del Condado Clark, dio detalles de la relación de Telles con Lee-Kennett, de las grabaciones y de su supuesta microgestión de los trabajadores de tiempo completo.

“El condado no ha protegido a los empleados de una situación mental y emocionalmente abusiva que ha continuado ya durante más de dos años, y las ramificaciones de salud mental y física las han sufrido la mayoría de los empleados a tiempo completo de este departamento de solo ocho empleados a tiempo completo”, escribió Goodwin.

Goodwin, que lleva unos cinco años en la oficina, también alega en la denuncia que Telles la discrimina por ser mormona y que ha tomado represalias contra ella desde que presentó una denuncia por discriminación ante el condado en 2020. Telles niega esas acusaciones.

Según su nueva denuncia, los empleados vieron por primera vez a Telles y a Lee-Kennett acercándose el uno al otro en 2020, durante la pandemia de COVID-19. Él se instaló en un cubículo contiguo al de ella. Luego empezaron a dar paseos y a almorzar juntos. También se observó a Lee-Kennett manteniendo numerosas reuniones a puerta cerrada con Telles, en las que se les escuchaba reírse. No se permitía a ningún otro empleado entrar en su despacho, que solo tiene ventanas con vistas al exterior del edificio, dice la denuncia.

“Lee-Kennett ha actuado desde entonces con una autoridad, un poder y unos privilegios asumidos desde que ambos comenzaron su relación personal”, escribió Goodwin en su denuncia. “Su comportamiento ha afectado muy negativamente a la mayoría (de los) demás en nuestro departamento”.

Un portavoz del condado se negó a comentar la denuncia, diciendo que era un asunto de personal, y el subdirector del condado, Jeff Wells, que supervisa la oficina del administrador público, no estuvo disponible para una entrevista. Como Telles es un funcionario electo, el condado no tiene autoridad para disciplinarlo, pero sí monitorea el trato a los empleados.

Se cuestiona la salud de los empleados

El ex jefe Cahill dijo que le preocupa el impacto que el supuesto acoso está teniendo en la salud de los empleados y en su trato con el público.

“Estos empleados hablan a diario con personas que han perdido a un ser querido en sus familias”, dijo. “Es un trabajo emocional y estresante, y añadirle un ambiente de trabajo hostil es inaceptable”.

Cahill también criticó que el condado no haya puesto fin a los supuestos abusos.

“Están siendo acosados y al condado no parece importarle”, dijo. “Y creo que eso no tiene sentido. Estos empleados siguen siendo empleados del condado que tienen los derechos de los empleados del condado. No son sus empleados privados”.

Algunos de los empleados retenidos entrevistados por el Review-Journal lloraron al compartir los detalles de su problemático ambiente de trabajo. Algunos pidieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

Según los trabajadores Telles tiene mal genio y degrada a los empleados relegados. Les asigna trabajos innecesarios, les fija objetivos de rendimiento poco realistas, no responde a las preguntas que le hacen sobre el cambio de sus funciones y trata de sacar historiales negativos. También les prohíbe usar teléfonos en el trabajo y les disuade de socializar y hablar en privado en la oficina.

Cualquiera que cuestione su autoridad es reprendido, dicen los trabajadores.

Los empleados afirman que están constantemente preocupados por no seguir correctamente sus directivas, a veces confusas, y que podrían ser reprendidos o maltratados verbalmente. Una trabajadora dijo que come todos los días una bolsa de almuerzo en su auto porque no quiere que la vean socializando con empleados que no están entre los favoritos de Telles.

Janelle Lea, investigadora a medio tiempo, dijo que el ambiente de la oficina es uno de los peores que ha visto. Lea tiene su propia empresa de eventos en vivo y ha pasado años organizando eventos de entretenimiento en el Strip.

“Trabaja literalmente para crear división en la oficina”, dijo. “Es vengativo y horrible”.

“Todos parecen estar en una situación de CYA todo el tiempo. La gente está deprimida, está físicamente enferma. Una empleada me dijo: ‘Prefiero hacerme una colonoscopia todos los días que venir aquí y tratar con él’”.

Janie Osuzik, que trabajó como asistente ejecutiva de cuatro administradores públicos durante más de 30 años, dijo que se retiró en abril porque se sintió frustrada por el ambiente hostil.

“Siempre tenías que estar en guardia, y eso hacía que la oficina fuera incómoda porque sabías que había ciertas personas que acudían a (Telles) para todo, incluso con mentiras, y él lo aceptaba como cierto”, dijo. “Irrumpía en mi despacho y me acusaba de cosas y nunca se tomaba el tiempo de investigar nada”.

Dijo que en una ocasión se estresó tanto que tuvo que pedir una baja para atender sus migrañas.

“Los que no estábamos a su favor sentíamos que no se nos apreciaba, incluso después de todos esos años de trabajo en la oficina”, dijo. “Era un lugar miserable para trabajar”.

Reid dijo que ha padecido dolores de cabeza, de estómago y depresión por lo que llamó una constante intimidación por parte de Telles.

“Cuando se golpea a la gente, solo hay un límite de energía y servicios que pueden proporcionar”, dijo. “Pasas tanto tiempo combatiendo estos desafíos y acusaciones y reprimendas, que te pega en las entrañas. Es como ‘aquí vamos de nuevo, otra mentira’, y tienes que intentar protegerte”.

Reid también está convencida de que la relación entre Telles y Lee-Kennett es la responsable del conflicto en la oficina y ha contribuido a los esfuerzos de Telles por despojarla de gran parte de sus funciones administrativas.

“Su relación con ella es perjudicial para el funcionamiento de la oficina”, dijo Reid. “Se ha hecho cada vez más poderosa y notoria. Si a ella no le gustara algo, pum, marcha a su despacho y provoca algún cambio”.

Telles refuta las afirmaciones de hostilidad de Reid y de los demás empleados veteranos.

“Esas acusaciones de que he encadenado a la gente a la pared, o algo así, son falsas”, dijo. “Hacen que parezca que todos son desgraciados en esta oficina. He hecho todo lo posible por tratar de ser lo más agradable y amistoso posible durante todo este tiempo. Por la razón que sea, parece que quieren que las cosas vuelvan a ser como antes, al servicio de los intereses de unos pocos. Antes de que yo llegara, esta oficina estaba en un estado horrible, horrible”.

Entre los cambios que Telles afirma haber realizado están el cierre más rápido de los casos de patrimonio y la reducción de las grandes cantidades de tiempo extra financiadas por los impuestos que los empleados recibían con Cahill.

Proporcionó un documento que mostraba que un empleado veterano recibió más de 140 mil dólares en horas extra entre 2017 y 2018. Eso fue además del salario regular combinado de 150 mil dólares del empleado en esos años. Según el documento, las horas extra del empleado se redujeron a unos 13,500 dólares en 2020 con Telles.

Lee-Kennett, que se sienta en un cubículo similar al de otros coordinadores y empleados del estado, dijo que los empleados descontentos son los responsables de crear el drama.

“Rob está andando con pies de plomo por culpa de todos ellos. Todos lo estamos”, dijo. “No hay responsabilidad por su parte”.

Nichole Lofton, coordinadora del estado desde hace un año, dijo que la vieja guardia actúa como “una pequeña pandilla y ha intentado aislarla”. Lofton dijo que ha sufrido migrañas por estrés.

“Me dijeron desde el principio que eligiera un bando”, dijo, y añadió que Telles hace todo lo que puede para ayudarla a tener éxito, mientras que el otro grupo quiere que fracase.

Ariana Payne, otra leal a Telles que trabaja como asistente de oficina a tiempo completo, dijo que ha visto el aumento de la producción de la oficina. “La oficina funciona mucho mejor”, dijo. “Estamos cerrando muchos casos”.

Pero dijo que también ha visto una “clara división”. Se habla de ellos contra nosotros y no debería ser así. Tenemos un deber que cumplir”.

Aleisha Goodwin ofrece detalles en su denuncia por represalias de lo que los empleados afirman haber visto cuando observaron a Telles y Lee-Kennett en el estacionado de Premium Outlets entre febrero y marzo.

“Pudimos entonces tomar fotos y video desde lejos”, escribe Goodwin. “También pudimos asegurar varios casos en los que se encontraron en un estacionamiento, conduciendo por separado en sus vehículos individuales y permaneciendo de 1½ a 2½ horas en cada visita”.

En un video, las imágenes muestran a Telles y a Lee-Kennett en el asiento trasero de su Nissan Rogue. El video parece mostrar dos cabezas a través de la ventanilla trasera tintada que se unen antes de que la pareja abandone el asiento trasero. Telles sale primero, alejándose sin mirar atrás. Lee-Kennett sale del auto segundos después y se sube al asiento delantero. Ninguna de las dos personas reconoce a la otra fuera del auto.

“Nos hacen pasar por todo esto porque él tiene algo privado”, dijo un empleado. “No creo que se le deba permitir dirigir un departamento del condado. Ha gestionado mal muchas cosas. Es un horrible abuso de la confianza pública”.