‘Las mujeres están a salvo por ahora’: suspenden licencia de ginecólogo-obstetra de LV

Se suspendió la licencia del doctor George Chambers por no cumplir las condiciones impuestas por la junta médica tras descubrir que mantenía una conducta de dudosa reputación con pacientes.

Un comité de la junta médica estatal ha suspendido la licencia de un obstetra-ginecólogo de Las Vegas que no cumplió con las condiciones de la junta después de que encontró que había participado en una conducta de dudosa reputación con los pacientes.

El comité de investigación de la Junta Estatal de Examinadores Médicos de Nevada suspendió sumariamente a principios de este mes la licencia del doctor George Chambers. En septiembre, la junta médica determinó que había infringido la Ley de Práctica Médica al ofrecer a dos pacientes mil dólares a cada una por posar desnudas.

La suspensión se debió a que no completó la capacitación obligatoria sobre ética y límites profesionales, ni pagó una multa de seis mil dólares y 54 mil dólares en costos procesales. Chambers había “violado deliberadamente y a sabiendas una orden de la Junta y queda suspendido de inmediato del ejercicio de la medicina en el Estado de Nevada”, dice la orden de suspensión fechada el 1° de julio.

Un antiguo paciente que había presentado una denuncia elogió la medida.

“La suspensión significa que no puede ejercer, que no puede ver pacientes. Es algo por ahora”, dijo Angela, una de las dos pacientes a las que Chambers pidió que posaran desnudas para fotografías que, según él, se usarían para publicitar su subespecialidad de cirugía estética ginecológica, según las conclusiones de la junta. Ninguna de las pacientes se sometió a la operación.

“Las mujeres están a salvo por ahora, las pacientes”, dijo Angela, que quiere que se revoque permanentemente la licencia del médico. Habló con el Review-Journal con la condición de que solo se usara su nombre de pila. La junta no incluyó en su denuncia los nombres de los tres antiguos pacientes cuyas reclamaciones constituyeron la base de la denuncia.

El abogado de Chambers, Libo Agwara, declinó hacer comentarios sobre la suspensión.

La consulta del médico ‘diezmada’

En septiembre, la junta determinó que Chambers había cometido infracciones de la Ley de Práctica Médica, incluidos dos cargos de conducta que viola la confianza de un paciente y explota la relación con el paciente para obtener beneficios económicos u otros beneficios personales; un cargo de incumplimiento continuado de la práctica de la medicina de forma adecuada; y un cargo de conducta de dudosa reputación.

Consideró que la preponderancia de las pruebas no apoyaba los cargos relacionados con las acusaciones de un examen inapropiado con un tercer paciente, que lo describió como doloroso y humillante.

La junta revocó la licencia de Chambers durante dos años, pero suspendió la revocación siempre que completara la capacitación obligatoria y pagara la multa y los costos del proceso. También le exigió que siguiera contando con la presencia de un acompañante aprobado por la junta y que se abstuviera de fotografiar a los pacientes.

El 15 de marzo, fecha límite para el cumplimiento, solicitó una prórroga de tres meses. La petición afirma que la consulta de Chambers ha quedado “diezmada”.

“Ha intentado buscar trabajo, pero otros proveedores no lo contratan debido a las condiciones impuestas por la Junta”, dice la petición. “El efecto neto de estas restricciones es que no ha podido ganar dinero suficiente para vivir, y mucho menos para pagar los costos asociados con los requisitos de la Junta”.

El médico ha perdido su casa y ha acumulado 15 mil dólares en facturas legales, afirma la petición.

La petición también afirma que Chambers había completado uno de los dos cursos de capacitación obligatorios antes de que fuera asignado por la junta.

El 7 de junio, en una reunión de la junta a la que no asistieron ni Chambers ni su abogado, la junta se negó a ampliar aún más el plazo de cumplimiento.

La suspensión entró en vigor el 3 de julio, dijo Sarah Bradley, subdirectora ejecutiva de la junta.

El 18 de julio se celebró en Reno una audiencia ante el consejero auditor Paul Lipparelli para determinar si la suspensión podía continuar. Lipparelli hará una recomendación formal en las próximas semanas sobre la idoneidad de la suspensión, dijo Bradley, señalando que describió la suspensión como apropiada en la audiencia.

En última instancia, el asunto se someterá a la junta médica, quizá en su reunión de septiembre. Entre las opciones de la junta estarían mantener o levantar la suspensión y revocar la licencia.

Señaló que Chambers, que obtuvo su licencia en Nevada en 2003, no ha tenido ninguna acción disciplinaria previa.

“No es anormal que una junta dé a una persona la oportunidad de volver a las buenas costumbres… de volver a un buen camino, y esperemos que su conducta no sea la misma”, dijo.

La comisión de investigación presentó una nueva denuncia contra Chambers el 9 de julio tanto por incumplimiento de las condiciones de la junta como por no informar a la junta de su cambio de domicilio.

“La Junta no sabe dónde está ejerciendo la medicina el demandado, y la Junta no es capaz de llegar al demandado por correo y no es capaz de entregar personalmente los documentos al demandado”, dice la denuncia.

‘Merezco que se haga justicia’

El Review-Journal entrevistó a dos de las tres mujeres cuyas reclamaciones se incluyeron en la denuncia original del comité de investigación contra Chambers, incluida la que dijo que Chambers había realizado un examen doloroso y humillante.

Otras antiguas pacientes también han hablado con el Review-Journal sobre las denuncias que presentaron ante la junta contra Chambers. Una de estas pacientes, Nicolette Matthews, presentó hace un año una demanda en la que acusaba a Chambers de agresión sexual y lesiones.

Está previsto que el 23 de agosto se lleve a cabo un control del cumplimiento de las normas. El abogado de Matthews había presentado una petición para obligar a Chambers a responder a las preguntas, presentar los documentos solicitados y solicitar sanciones.

Una queja que Matthews presentó ante la junta en agosto de 2022 no ha dado lugar a que la junta presente una nueva queja contra Chambers.

“Que ni siquiera se escuche mi caso es repugnante”, dijo. “Yo también merezco que se haga justicia, solo como cualquiera de las otras víctimas que se presentaron ante la junta”.

Y añadió: “Cuando por fin escuché que lo habían suspendido, fue una de las mejores cosas que había escuchado en mucho tiempo”.

Bradley dijo que no podía hacer comentarios sobre una denuncia pendiente por parte del público.

“Son casos difíciles”, dijo. “Nos esforzamos mucho por seguir nuestros pasos”.