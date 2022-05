La profesora que reportó los cateos al desnudo regresa a trabajar, se enfrenta a suspensión

abril 25, 2022 - 10:20 am

Shushan Sadjadi, profesora de matemáticas de Garside Junior High School, y su abogado Brian Berman, son entrevistados en su despacho de abogados de Las Vegas el 15 de marzo de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Garside Junior High School en 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Shushan Sadjadi, profesora de matemáticas de Garside Junior High School, y su abogado Brian Berman, son entrevistados en su despacho de abogados de Las Vegas el 15 de marzo de 2022. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La profesora de Garside Junior High School que fue puesta de baja administrativa remunerada tras reportar supuestos cateos inapropiados a estudiantes ha vuelto al trabajo.

Pero los administradores de la escuela recomiendan una suspensión de cinco días para Shushan Sadjadi por varias violaciones de la política escolar, incluidos los intentos de conseguir que dos de sus alumnos hablaran con los periodistas para corroborar las denuncias de los cateos, según muestra un reporte disciplinario obtenido por el Review-Journal.

Sadjadi, que alega que los administradores de la escuela están tomando represalias contra ella, dijo que reanudó sus tareas docentes el jueves y que planea apelar la suspensión sin goce de sueldo en virtud del acuerdo de negociación colectiva con el sindicato de profesores.

La profesora de matemáticas fue enviada a casa el 25 de marzo mientras los administradores de la escuela investigaban su conducta. Se ha enfrentado a al menos 24 infracciones de la política desde que planteó su preocupación por los supuestos cateos en febrero.

“Estoy sorprendida”, dijo el sábado. “Cuanto más tiempo pasa, más me horroriza que los cateos hayan ocurrido. Le dije a la directora que pudo haber dicho simplemente que gracias por informarme de esto y que ya nos encargaríamos nosotros. Pero en lugar de eso, eligió convertirme en el objetivo de sus investigaciones”.

Sadjadi dijo que los administradores de la escuela han estado quitando a los alumnos un valioso tiempo de instrucción al interrogarlos sobre ella.

“Están aprovechando ese tiempo para ver si pueden encontrar algo sobre mí que les permita encontrar un delito punible”, dijo.

Su abogado, Brian Berman, añadió: “Estaría absolutamente encantado de que invirtieran la misma cantidad de tiempo y energía en investigar las acusaciones de cateos al desnudo que en investigar a la señorita Shushan”.

El portavoz del Distrito Escolar del Condado Clark, Tod Nota, dijo que, debido a cuestiones de personal, no podía comentar el regreso de Sadjadi a las aulas ni el último acto administrativo.

En el reporte del 19 de abril en el que se sugería la suspensión, la directora de Garside, Marbella Alfonzo, dijo que la investigación interna descubrió que Sadjadi entrevistó a los alumnos y realizó inspecciones en su aula más allá del ámbito de su autoridad al tratar de encontrar unos “AirPods perdidos”.

Sadjadi también mantuvo “conversaciones poco profesionales” con los alumnos sobre algunos de sus compañeros y sobre “asuntos personales de los empleados”, según el reporte. Supuestamente dijo a los alumnos que algunos de los profesores de la escuela eran “raros”.

Los alumnos reportaron durante la investigación administrativa que Sadjadi también hizo comentarios despectivos sobre Alfonzo y les dijo que la directora estaba tratando de despedirla.

Profesora refuta acusaciones

Sadjadi dijo que las acusaciones contra ella no son ciertas.

“De muchos de los asuntos más recientes, no tengo ni idea de lo que están hablando”, dijo. “Muchos de los asuntos de los que me acusan no están fundamentados”.

Los administradores de Garside, la policía del distrito escolar y los Servicios de Protección de Menores del Condado Clark dicen que no han podido corroborar las acusaciones de cateos al desnudo.

Sadjadi fue puesta bajo licencia administrativa un día después de que el Review-Journal publicara un reportaje en la que acusaba por primera vez a los administradores de Garside de tomar represalias contra ella.

Dijo el mes pasado que tanto los alumnos como las alumnas le informaron voluntariamente de los incómodos cateos realizados por los administradores y los miembros del personal que sospechaban del uso de marihuana en la escuela.

Sadjadi dijo que reportó las preocupaciones de registro a los administradores de Garside la mañana del 11 de febrero, pero Alfonzo y el vicedirector Matthew Spurk fueron inicialmente lentos en responder a sus preocupaciones.

Las normas del distrito escolar dicen que los cateos al desnudo solo pueden realizarse en “circunstancias extraordinarias, cuando sean necesarios para evitar una amenaza o un peligro inmediato para la seguridad, el bienestar o la salud, y no resulten prácticos medios menos intrusivos”.

Otros dos profesores de Garside han dicho que los alumnos les dijeron que habían experimentado cateos “incómodos”. Uno de ellos reportó un incidente a las autoridades. La otra le informó al Review-Journal, pero no lo reportó por temor a las represalias de los administradores de la escuela.

Sadjadi y su abogado han dicho que no había cometido ninguna infracción docente antes de reportar sus preocupaciones.

Anteriormente, se la acusó de llegar tarde al trabajo, de dar su número de teléfono personal a los alumnos y de no seguir las políticas adecuadas con los fondos bancarios de su club de emprendedores, según documentos.

La supuesta mala conducta anterior incluía entrevistar a los alumnos sobre las acusaciones de cateos antes de hablar con los administradores de Garside y no proporcionar los nombres a los administradores de los alumnos que decían tener conocimiento de los cateos.

También se acusó a Sadjadi de interferir en los asuntos de la Scholar Success Office de la escuela, la unidad disciplinaria de los estudiantes en la que supuestamente se les cateaba al desnudo.

Los funcionarios de Garside la habían multado anteriormente por negarse a retirar las cámaras que había instalado en su aula. Pero esa supuesta infracción se retiró después de que ella accediera a retirar las cámaras el mes pasado.

Desde entonces, el distrito escolar anunció nuevos protocolos y medidas de seguridad en respuesta al violento ataque a un profesor en la preparatoria Eldorado el 7 de abril y a otros incidentes en todo el distrito.

El distrito está planeando actualizar los sistemas de cámaras y las comunicaciones en las aulas con alertas, similares a un botón de pánico, en las que los profesores y el personal podrían ponerse en contacto con los administradores y los primeros auxilios desde su ubicación.

El CCSD, el quinto distrito escolar más grande del país, ha recibido 5,700 llamadas de servicio relacionados con peleas, altercados o agresiones y 1,300 incidentes combinados en los que se han emitido arrestos y sanciones en los campus escolares desde el comienzo del año escolar.