Estos funcionarios abusaron de la prima de estacionamiento del aeropuerto

julio 11, 2022 - 10:07 am

Un letrero muestra los espacios de estacionamiento público disponibles en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista del estacionamiento público del Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los autos llenan el piso superior del estacionamiento de largo plazo en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los autos llenan el piso superior del estacionamiento de largo plazo en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los autos llenan el piso superior del estacionamiento de largo plazo en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista de las tarifas del estacionamiento público en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una vista del estacionamiento público del Aeropuerto Internacional Harry Reid el miércoles 29 de junio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Kevin Schiller, subdirector del condado Clark, devolvió más de 400 dólares en concepto de estacionamiento personal en el aeropuerto después de que el Review-Journal empezara a hacer preguntas. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El forense del Condado Clark, John Fudenberg, que se retiró en 2020, usó su pase de estacionamiento en el aeropuerto para viajes personales más que nadie en los últimos dos años, según muestran los registros. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El comisionado del Condado Clark, Jim Gibson, dijo que siempre había planeado pagar su estacionamiento personal en el aeropuerto, pero se le pasó por alto hasta que el Review-Journal empezó a hacer preguntas. Pidió al aeropuerto que le proporcionara una impresión de su estacionamiento para poder pagar en el futuro. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Algunos funcionarios del Condado Clark seguían obteniendo estacionamiento gratuito el año pasado en el Aeropuerto Internacional Harry Reid para uso personal, a pesar de que los funcionarios del aeropuerto estaban enterados de que ya se habían suscitado abusos anteriormente, según muestran nuevos datos.

Se creía que el uso indebido de las tarjetas de acceso emitidas por el aeropuerto, revelado en reportajes del Review-Journal de 1997 y 2005, había finalizado hace años, después de que el personal del aeropuerto redujera el número de tarjetas entregadas de cientos a una docena. Ahora las tarjetas se entregan solo a los empleados del condado y a los agentes de la ley que tienen negocios regulares en las instalaciones.

Aunque los datos recientes muestran que solo tres funcionarios hacen un uso indebido de las tarjetas, el aeropuerto no ha hecho un seguimiento regular de los posibles abusos durante más de una década.

En un principio, la portavoz del aeropuerto, Christine Crews, le dijo al Review-Journal que no “existen registros que reporten las entradas y salidas del estacionamiento de estas personas”.

Pero después de que el periódico solicitara una búsqueda de datos borrados, la agencia presentó hojas de cálculo con los datos de entrada y salida de 36 tarjetas emitidas a departamentos y empleados actuales y antiguos durante un periodo de dos años. La agencia, que se negó a presentar las tarjetas de las fuerzas de seguridad por supuestas razones de seguridad, dijo que hay 12 tarjetas activas proporcionadas a personas que no trabajan en el aeropuerto.

Los registros recién obtenidos muestran que el subdirector del Condado Clark, Kevin Schiller, el comisionado del Condado Clark, Jim Gibson, y el entonces forense del Condado Clark, John Fudenberg, se estacionaban repetidamente de forma gratuita los fines de semana, o cuando sus calendarios y registros de vacaciones indicaban que no estaban en alguna misión oficial.

Schiller y Gibson devolvieron, en conjunto, casi 700 dólares en concepto de gastos de estacionamiento personal en marzo, después de que se les presentaran los datos que obtuvo la organización de noticias. El personal del aeropuerto facilitó los recibos de los reembolsos a petición del Review-Journal.

Fudenberg, que se jubiló en 2020, habría tenido que pagar entre 280 y 830 dólares, dependiendo de dónde se hubiera estacionado, si no hubiera usado la tarjeta de estacionamiento del condado. No respondió a las peticiones de comentarios.

Preocupación por la transparencia

El personal del aeropuerto dijo que dejó de sacar reportes mensuales de uso que podrían haber identificado el estacionamiento personal en algún momento después de 2005. No pudieron especificar cuándo dejaron de emitir los reportes.

Los “reportes mensuales que se citaron en el reportaje de 2005 que adjuntaron ya no se generan”, escribió Crews en un correo electrónico de diciembre de 2021.

Chris Jones, jefe de marketing del aeropuerto que supervisa las quejas sobre el estacionamiento, dijo que no tenía sentido financiero monitorear los abusos después de que el aeropuerto redujera significativamente el número de tarjetas de estacionamiento.

“Si observas el rendimiento de la inversión de sacar algo con regularidad, no es el mejor uso de nuestro tiempo estar controlando con regularidad cuando el potencial de uso indebido es tan pequeño”, dijo. “No es como si 300 personas tuvieran las tarjetas que no deberían tener”.

Pero el director ejecutivo de la Asociación de Prensa de Nevada, Richard Karpel, dijo que el aeropuerto debería comprobar el posible uso indebido.

“El Departamento de Aviación o bien decidió ignorar para permitir que floreciera el mal uso de las tarjetas, o decidió que no había razón para monitorear el uso de las tarjetas”, dijo en un intercambio de correos electrónicos. “Pero, independientemente de si se trató de una mala acción o de una mala administración, el resultado es el mismo: malas prácticas de gestión que conducen a una inaceptable falta de control institucional”.

Jones admite que el estacionamiento es muy caro en el octavo aeropuerto más concurrido del país, pero dijo que unos pocos casos potenciales de abuso por parte de los funcionarios no tendrían un impacto significativo en la disponibilidad.

“Necesitamos que la gente se dé cuenta de lo ocupados que estamos”, dijo. “Hay opciones (de estacionamiento), pero su primera opción podría no serlo”.

Descubren previos abusos

Las tarjetas de estacionamiento gratuito se remontan a la época en que Bob Broadbent dirigía el aeropuerto, a finales de la década de 1980. Proporcionó estacionamiento de cortesía a un gran número de funcionarios, entre ellos legisladores, otros cargos electos, líderes religiosos, ejecutivos del sector del juego y empleados de las ligas menores de béisbol. En el reportaje de 2005, el reporte reveló que los titulares de las tarjetas hicieron un mal uso del estacionamiento gratuito con un costo estimado de más de 60 mil dólares.

El estacionamiento en el aeropuerto ha sido un problema durante años, ya que los pasajeros se quejaban de que no podían encontrar espacios en el antiguo garaje de la Terminal 1 o de que tenían que tomar transportes desde la Terminal 3 o los estacionamientos económicos.

El costo del estacionamiento de larga duración ha aumentado de 12 dólares al día en 2005 a 18 dólares al día tanto en la Terminal 1 como en la 3, según el sitio web del aeropuerto. El estacionamiento económico cuesta 12 dólares al día; en 2005 costaba seis dólares. El aeropuerto tiene unos 15 mil espacios de estacionamiento disponibles para el público, pero está intentando añadir más estacionamiento públicos que ahora usan los empleados.

El aeropuerto prevé que el estacionamiento le reportará 123 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2022, unos 32.7 millones de dólares más que los costos de mantenimiento del garaje y los estacionamientos, según los registros. El excedente se usará para operar y mantener el aeródromo y la terminal.

Linda Jablon, de 72 años, que fue residente de Las Vegas durante 43 años antes de mudarse a Reno el año pasado, envió un correo electrónico al aeropuerto en 2020 para quejarse del estacionamiento.

Dijo que era “espantoso” que los funcionarios hicieran un mal uso del beneficio y afirmó que el sistema de estacionamiento del aeropuerto es una carga para las personas mayores y los discapacitados, que tienen que usar transportes aparte o estacionarse lejos de la terminal.

“Me parece horrible, pero siempre ha sido así”, dijo.

Estacionamiento en vacaciones y días festivos

Jones dijo que el actual sistema informático de estacionamiento, instalado hace más de una década, solo guarda unos 800 días de datos. Para obtener una tarjeta de acceso, el empleado tiene que firmar una declaración que dice que la tarjeta solo puede usarse para asuntos oficiales.

Los registros recién obtenidos mostraron que Fudenberg, Schiller y Gibson se estacionaron repetidamente de forma gratuita los fines de semana o cuando los calendarios y registros de vacaciones mostraban que no estaban en asuntos gubernamentales.

Schiller pagó al aeropuerto 432 dólares por una docena de casos de estacionamiento personal entre noviembre de 2019 y el pasado noviembre, incluido el estacionamiento en Thanksgiving y otros días libres, según los registros.

No respondió a llamadas, correos electrónicos ni a una solicitud de comentarios a través del portavoz del condado, Dan Kulin.

“Hubo ocasiones en las que usó la tarjeta para fechas que no coincidían con viajes de trabajo, y en esas circunstancias, reembolsó al aeropuerto la tarifa de estacionamiento”, escribió Kulin en un comunicado.

Gibson devolvió 255 dólares por tres casos de estacionamiento personal, según los registros.

Gibson dijo que supuso que el aeropuerto le enviaría reportes trimestrales para que pudiera pagar su estacionamiento personal, pero que el asunto se le escapó hasta que vio las solicitudes de registros. Pidió que el aeropuerto le enviara reportes trimestrales de su uso en adelante para que pudiera reembolsar a la agencia el estacionamiento personal.

“Esto es importante”, dijo en una entrevista telefónica. “El dinero no es lo que importa. Quiero ser digno de confianza. Creo que soy digno de confianza. Ojalá hubiera sido diferente. Ojalá me hubiera ocupado de ello antes. No volverá a ocurrir”.

Jones confirmó que el aeropuerto vuelve a reportar a petición de Gibson.

Exforense obtuvo más beneficios

El uso aparentemente más frecuente de las tarjetas de acceso fue el de Fudenberg, que ha sido objeto de varias investigaciones del Review-Journal sobre una conducta cuestionable durante su mandato.

Fudenberg registró más de 23 días de estacionamiento en solo tres meses, entre octubre y diciembre de 2019, cuando su calendario o sus registros de vacaciones mostraban que no estaba en una misión oficial.

Hubo nueve días en los que se tomó vacaciones y su calendario indicaba que estaba en Bahréin; cuatro días en los que su calendario mostraba que estaba viajando con su novia a Tampa, Florida; y otros cuatro días en los que se tomó vacaciones sin revelar a dónde iba.

El 14 de diciembre de 2019, un sábado, su calendario señala que su novia llegaba al aeropuerto a las 4:30 p.m.. Los datos de la Keycard muestran que entró al estacionamiento a las 4:42 p.m. y que se marchó 28 minutos después.

El aeropuerto no se ha puesto en contacto con Fudenberg para que le reembolse los gastos de estacionamiento, y los funcionarios de aviación no han podido encontrar su acuerdo de tarjeta de estacionamiento firmado, dijo Jones.