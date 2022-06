Demandas y quejas de los Raiders desde 2013

El número de acusaciones no es inusual para un equipo de la NFL de 3,400 millones de dólares, pero los casos muestran un patrón de acusaciones de discriminación y violación de las leyes laborales estatales. A continuación se ofrece una sinopsis de cada caso.

El número de acusaciones no es inusual para un equipo de la NFL de 3,400 millones de dólares, pero los casos muestran un patrón de acusaciones de discriminación y violación de las leyes laborales estatales. A continuación se ofrece una sinopsis de cada caso:

Junio de 2013: Bruce Kebric y Jon Kingdon, dos antiguos ojeadores de larga duración, presentaron una demanda contra los Raiders alegando discriminación por edad e incumplimiento de contrato por sus despidos. Un jurado civil se puso de parte de los Raiders.

2014: A partir de enero de 2014, varias animadoras demandaron al equipo, sobre todo por supuestas infracciones laborales. Una animadora identificada como Lacy T. (ahora Lacy Fields), que fue Raiderette durante la temporada 2013, fue la primera en presentar una demanda, alegando que el equipo no pagó el salario mínimo por todas las horas trabajadas ni la compensación por horas extras que se les debía. Noventa mujeres que trabajaron para el equipo de 2010 a 2013 se repartieron un acuerdo de 1.25 millones de dólares.

Noviembre de 2018: Rebecca Castillo presentó una demanda en California por discriminación. Castillo solicitó la desestimación del caso en abril de 2019, y los registros muestran que el secretario de esa ciudad se la concedió de forma rutinaria.

Noviembre de 2019: El excazatalentos de fútbol americano Bradley Kaplan presentó una demanda en la que alegaba que había sido degradado tras comunicar al equipo que él y su esposa estaban esperando un bebé durante la temporada. Su nuevo puesto requería viajar, y cuando Kaplan solicitó un permiso familiar para cuidar de su recién nacido y de su esposa, fue despedido, según su demanda. Kaplan también alegó en su demanda que los Raiders exigieron a algunos miembros del personal de operaciones de fútbol americano que firmaran acuerdos ilegales de confidencialidad y no separación, que, según él, impedían a los empleados hablar de asuntos relacionados con su empleo o plantear problemas sobre las condiciones de trabajo. Los Raiders negaron estas reclamaciones, pero aceptaron un acuerdo de 25 mil dólares en 2021 que cubría a los 65 empleados anteriores o actuales que firmaron contratos con dichas disposiciones de confidencialidad entre julio de 2018 y septiembre de 2021.

Enero de 2020: La ex empleada de los Raiders, Nicolle Reeder, alegó en una demanda que los Raiders violaron las leyes laborales al no concederle a ella y a otros empleados un salario “premium” y negarles los periodos de descanso necesarios y las pausas para comer adecuadas. El caso se resolvió el año pasado por 325 mil dólares y se repartió entre más de 400 empleados.

Junio de 2020: Tom Shaw, ex entrenador asistente de fútbol americano de los Raiders, presentó una demanda contra los Raiders por discriminación por edad e incumplimiento de contrato. Afirmaba que lo habían despedido sin causa justificada y que el equipo le debía un millón de dólares por los dos años restantes de su contrato de tres años. Un juez aprobó un árbitro en el caso el año pasado.

Noviembre de 2020: Nicole Adams, ex empleada de recursos humanos durante casi seis años, presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos de Igualdad de Nevada, en la que acusaba al equipo de discriminarla por su raza y de tomar represalias contra ella después de que reportara su preocupación por la disparidad salarial y la desigualdad de trato. Sus quejas aún se están investigando.

Noviembre de 2021: El ex entrenador de los Raiders, Jon Gruden, presentó una demanda por “interferencia agraviante”, alegando que la NFL y el comisionado Roger Goodell filtraron selectivamente los correos electrónicos de Gruden para forzar su destitución el 11 de octubre. El 25 de mayo, un juez de Las Vegas denegó una petición para desestimar el caso. La demanda continuará en litigio.

Abril de 2022: Matthew Proscia, antiguo empleado de The Raider Image, presentó una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark alegando que las tiendas de ropa del equipo mantenían una “política ilegal” de no pagar a los empleados de Nevada que trabajaban más de ocho horas al día el salario completo de las horas extra. Raider Image aún no ha respondido a la demanda.