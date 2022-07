Continúa la “alarmante” tendencia de que muertes por calor alcancen el máximo de la década

julio 1, 2022 - 9:47 am

El director de respuesta a los desamparados de HELP del Sur de Nevada, Louis Lacey, a la izquierda, ofrece agua a un hombre durante el primer aviso de calor excesivo del año en la región, en Las Vegas, el 9 de junio de 2022. HELP distribuye regularmente suministros a los desamparados para protegerlos del calor. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Denise López y Tracy Alen Morrison se rocían con agua a la sombra bajo la Autopista U.S. 95 en el centro de Las Vegas el 16 de junio de 2022. Los dos desamparados dijeron que su amiga murió de calor a una manzana de distancia de donde se sentaron en 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Carlos Lucero, de 45 años, sujeta una botella de agua de plástico que recibió de HELP of Southern Nevada en Boulder Highway, en Las Vegas, el 9 de junio de 2022. La organización sin ánimo de lucro distribuye regularmente suministros a los desamparados para protegerlos del calor. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Denise López llora mientras describe cómo murió su amiga por exposición al calor en 2020. López se refugiaba bajo la Autopista U.S. 95 en el centro de Las Vegas el 16 de junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El director de respuesta a los desamparados de HELP of Southern Nevada, Louis Lacey, entrega agua embotellada a las personas que duermen detrás de un negocio en Boulder Highway, en Las Vegas, el 9 de junio de 2022. La organización sin ánimo de lucro distribuye regularmente suministros a los desamparados para protegerlos del calor. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Carlos Lucero, de 45 años, a la izquierda, habla con el director de respuesta a los desamparados de HELP of Southern Nevada, Louis Lacey, en Boulder Highway, en Las Vegas, el 9 de junio de 2022. La organización sin ánimo de lucro distribuye regularmente suministros a los desamparados para protegerlos del calor. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Jacob Coronado, de HELP of Southern Nevada, habla con un desamparado en Boulder Highway, en Las Vegas, el 9 de junio de 2022. La organización sin ánimo de lucro distribuye regularmente suministros a los desamparados para protegerlos del calor. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Abdul Hamdard, de HELP of Southern Nevada, ofrece agua a una persona refugiada en una tienda de campaña en Boulder Highway, en Las Vegas, el 9 de junio de 2022. La organización sin ánimo de lucro distribuye regularmente suministros a los desamparados para protegerlos del calor. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

M.J. Douglas, de 34 años, Felicks O'Brien, de 31, y su perro, Waffles, se refugian en la sombra junto a Mojave Road en Las Vegas el 9 de junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tracy Alen Morrison se limpia las lágrimas de los ojos mientras describe cómo murió su amiga a causa del calor en 2020. Morrison estaba refugiado bajo la Autopista U.S. 95 en el centro de Las Vegas el 16 de junio de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La policía ya se había reunido cuando Denise López entró en la calle sin salida del centro de Las Vegas.

Una mujer, vencida por el calor, yacía muerta en la calle agrietada y llena de basura. Alguien había colocado un cartón sobre ella.

Los agentes preguntaron a López si podía identificar el cadáver en descomposición, dijo.

“Era una amiga mía, y no se parecía a ella. No pude hacerlo”, dijo López de 41 años, desamparada desde que se mudó a la ciudad hace 13 años. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar la escena desde la sombra bajo un paso elevado de la Autopista U.S. 95, a solo una manzana de distancia de donde ocurrió.

Desde que la amiga de López murió en mayo de 2020, el calor del sur de Nevada solo ha sido más mortífero.

Las muertes relacionadas con el calor casi se duplicaron en 2021, con un total de 245 personas, según la oficina forense del Condado Clark. Las muertes anuales entre residentes y visitantes también se dispararon en la última década, multiplicándose por más de cinco, según un análisis del Review-Journal.

La situación es alarmante, según expertos, ya que los veranos son cada vez más calurosos.

Es “un reflejo del hecho de que todavía no sabemos cómo afrontar esta amenaza”, dijo Rachel Licker, científica principal del clima de la Unión de Científicos Preocupados.

La exposición al calor puede matar a alguien directamente o puede agravar otros problemas de salud hasta hacerlos mortales. La oficina forense incluye ambas cosas en su recuento de muertes relacionadas con el calor.

La mayoría de las muertes de la última década se produjeron entre personas mayores de 50 años, muchas de las cuales tenían problemas de salud subyacentes, como enfermedades cardíacas, según los datos forenses. El abuso de sustancias, que puede dificultar la capacidad del cuerpo para enfriarse, también es preocupante. La metanfetamina desempeñó un papel en más de un tercio de las muertes del año pasado.

A pesar del creciente número de víctimas -las muertes relacionadas con el calor superaron el año pasado a las muertes por accidentes en autos en el condado-, los funcionarios del Distrito de Salud del Sur de Nevada dicen que no están seguros de qué es lo que está provocando el aumento. El vicepresidente Brian Knudsen dijo que culpa a muchos sistemas por fallarles a los residentes de Las Vegas.

“No tenemos una vivienda adecuada (asequible). No tenemos un sistema de transporte adecuado. No tenemos una atención a la salud adecuada”, dijo. “Y así, para nuestras poblaciones más desatendidas, vamos a seguir viendo cambios en su estado de salud a causa del clima”.

Proporcionando ayuda a los desamparados

A la sombra de un árbol junto a Algonquin Drive, un hombre yacía retorcido en la acera, tumbado sobre una camiseta blanca que le protegía la piel del caluroso pavimento. Hacía ya 90º F, apenas dos horas después del amanecer de principios de junio.

Louis Lacey se acercó corriendo con un puñado de botellas de agua de plástico. Se agachó y vio rápidamente la pulsera blanca de identificación que llevaba el hombre en la muñeca.

Ese día se produjo el primer aviso de calor excesivo del año en la región, con temperaturas que superaron ampliamente los 105º durante todo el fin de semana. Un equipo de respuesta de la organización sin ánimo de lucro HELP of Southern Nevada, dirigido por Lacey, lo pasaría prestando ayuda a los desamparados, una de las poblaciones más vulnerables al clima extremo.

Lacey volvió a su vehículo unos minutos después, exasperado.

“Acaba de salir del hospital”, dijo. “Por una insolación”.

Lacey dijo que ve los peligros de la exposición al calor todos los días, especialmente durante los meses de verano, que son cada vez más calurosos.

Este año, Las Vegas ha sido coronada como la segunda ciudad que más rápido se calienta del país, solo por detrás de Reno, según Climate Central. La ciudad alcanzó los 117º en julio de 2021, empatando su récord histórico de temperatura.

De junio a agosto, cuando se producen la mayoría de las muertes relacionadas con el calor, los días que superan los 100º han aumentado modestamente desde la década de 1990, según los datos meteorológicos federales.

Pero las noches con mínimas por debajo de los 80º fueron solo 27 el verano pasado, lo que proporciona poco respiro incluso durante las horas más frescas. En la década de 1990, la mayoría de los años registraban más de 60 noches de este tipo.

“En los dos últimos años hemos visto olas de calor más intensas de lo que la mayoría de nosotros esperábamos”, dijo Steph McAfee, climatóloga del estado de Nevada.

Mientras el equipo de Lacey serpenteaba por el centro de la ciudad en SUVs blancos, hizo su segunda parada en un rincón a la sombra de Mojave Road, donde un hombre y una mujer se acurrucaban con su perro, Waffles.

M.J. Douglas, de 34 años, dijo que el calor del verano se ha vuelto abrumador durante sus tres años de vida en la calle.

Ella y su pareja, Felicks O’Brien, de 31 años, se rocían con agua a lo largo del día para mantenerse frescos. Pero algunas tiendas se niegan a darles agua helada, y muchas personas cierran con llave sus grifos exteriores. Visitan parques con piscinas de chapoteo, dice Douglas, pero en los días especialmente calurosos se quedan quietos, porque el pavimento quema las patas de Waffles.

Los vecindarios de bajos ingresos sufren

Las muertes fueron más frecuentes en los vecindarios de bajos ingresos que rodean el centro de Las Vegas, según los datos forenses.

En junio, las imágenes por satélite mostraron que el centro de la ciudad tenía unos 14º más de calor que los suburbios del valle de Las Vegas. Los científicos lo achacan al efecto de “isla de calor urbana”, en el que la falta de vegetación, la densa urbanización y la abundancia de pavimento atrapan el calor en el suelo y lo devuelven al aire por la noche.

Desde 2010, más de 130 fallecidos estuvieron expuestos al calor extremo en el código postal 89101 del centro de la ciudad, donde se encontró a la amiga de López.

La zona tiene la mayor concentración de muertes del condado, solo superada por el código postal adyacente 89104. La oficina forense calcula que los desamparados son responsables de la mitad de las muertes en estos dos vecindarios. Los vecindarios más calurosos suelen tener menos recursos para protegerse, dijo Nancy Brune, miembro mayor del Centro Kenny Guinn para las Prioridades Políticas.

En todo el condado, la mayoría de las muertes se produjeron en códigos postales con ingresos promedio inferiores a 45 mil dólares. En estos vecindarios, los residentes están expuestos a temperaturas extremas en el trabajo, en el transporte e incluso dentro de sus casas, dijo Brune.

El aire acondicionado puede tener un costo prohibitivo, lo que hace que el calor sea ineludible.

“Tienen que elegir entre pagar la cuenta del aire acondicionado… o comprar comida”, dijo a los legisladores este mes de junio en una reunión intermedia entre dos comisiones legislativas estatales, la de Recursos Naturales y la de Salud y Servicios Humanos, en la que se debatió el impacto del cambio climático.

Penina Ohayon dijo que a menudo renuncia al aire acondicionado para llegar a fin de mes.

Esta mujer de 72 años se mudó aquí desde Los Ángeles a finales de 2020. Limpia casas para pagar sus cuentas, pero solo gana unos 400 dólares a la semana. Muchos días, un pequeño ventilador de caja es todo lo que enfría su modesto apartamento del noroeste de Las Vegas.

Las noches son las peores. El verano pasado, Ohayon se despertaba cada dos horas para rociar su cuerpo con una botella de spray.

“Acabas despertándote porque no puedes respirar”, dijo.

Decenas de personas murieron dentro de las casas a causa del calor el año pasado, según los registros forenses.

Muchas se encontraron en lugares donde el aire acondicionado estaba apagado o no funcionaba. El remolque de un hombre tenía una medición más de 120º cuando se encontró su cuerpo.

Las consecuencias económicas provocadas por el COVID-19 probablemente intensificaron la situación de muchos. El condado ha pagado a NV Energy más de 28 millones de dólares en concepto de ayuda federal por la pandemia para los servicios públicos de más de 57 mil hogares.

La Comisión de Servicios Públicos de Nevada no lleva la cuenta de cuántos hogares tienen la luz cortada por haberse retrasado en el pago de las cuentas de los servicios públicos.

Lo que están haciendo los funcionarios

Los funcionarios locales han empleado múltiples estrategias para combatir el calor extremo.

Eso incluye abrir estaciones de refrigeración durante las olas de calor, repartir agua y cubrir las paradas de autobús.

La Comisión Regional de Transporte analizó el año pasado qué zonas del sur de Nevada corren mayor riesgo de sufrir calor extremo. La ciudad de Las Vegas también se ha comprometido a plantar 60 mil árboles para 2050 en sus vecindarios más calurosos.

En junio, la Administración de Seguridad y Salud Laboral de Nevada puso en marcha un programa de inspección mejorado para reducir las lesiones de los trabajadores relacionadas con el calor.

Pero todavía hay muchas lagunas en las políticas públicas sobre el tema, según Brune, del Centro Guinn.

Un reporte de 2021 del centro de estudios pedía añadir fuentes de agua y sistemas de nebulización en las paradas de autobús. También pedía al Condado Clark a explorar la adopción de una ordenanza que exija de forma más explícita que las casas y apartamentos tengan aire acondicionado.

“Nos ha llevado un tiempo asumir realmente todas las implicaciones y el modo en que el calor extremo nos está afectando”, dijo Brune.

El año pasado, la forense del condado, Melanie Rouse, dijo que su oficina adoptó nuevas directrices de investigación para identificar mejor cuándo el calor mata. Hacerlo, dijo, era fundamental para captar todo el alcance de los impactos del calor en la salud pública.

Esta semana, un nuevo equipo estatal de planificación para el calor publicó una lista de recursos para el calor extremo recopilados por organismos locales y federales. El gobernador Steve Sisolak reunió al equipo esta primavera para hacer frente al aumento de las temperaturas.

Hasta ahora, la asesora climática mayor de Nevada, Kristen Averyt, dijo que el equipo ha estado recopilando cómo los gobiernos locales y otras organizaciones ya están respondiendo a la amenaza de la salud pública. Averyt dijo que es demasiado pronto para que el equipo haya elaborado recomendaciones políticas para reducir las muertes relacionadas con el calor.

“Una parte importante de esto es asegurarnos de que averiguamos lo que no se está haciendo para poder llenar también esas lagunas”, dijo.

Calor sofocante en las calles

El convoy de HELP se detuvo frente a un terreno desolado al otro lado de la calle de Casino Boulder Station. Se agacharon cerca de la abertura de una tienda de campaña montada en la grava junto a la carretera, donde una mujer yacía sudando dentro.

Aún no eran las 10 a.m., pero ya había unos sofocantes 97º.

Al otro lado del terreno vacío, dos hombres estaban sentados en un muro bajo a la sombra de un centro comercial vacío. Carlos Lucero, de 45 años, dijo que este era su primer verano como desamparado. No tiene un plan para soportar el calor y le preocupa caer enfermo.

Él y su novia han estado refrescándose en los casinos durante breves periodos de tiempo, saliendo antes de que los agentes de seguridad se den cuenta. Lacey dijo que HELP está trabajando para encontrarles alojamiento y empleo.

Lucero, con el torso expuesto y bronceado por el sol, se aferró a una botella de agua de plástico mientras recordaba cómo un amigo fue hospitalizado recientemente tras desmayarse bajo el sol.

“Nos está matando los últimos días”, dijo. “No sé hasta qué punto va a empeorar”.