Centro psiquiátrico para jóvenes no se presentó a la reunión de la comisión estatal

Un centro de tratamiento psiquiátrico -objeto de una reciente investigación del Las Vegas Review-Journal sobre acusaciones de abusos a menores- se negó el jueves a darle información actualizada a una comisión estatal de supervisión.

Desde septiembre, se leha pedido al Never Give Up Youth Healing Center, ubicado en Amargosa Valley, que dé información actualizada durante las reuniones de la Comisión de Salud Mental de Nevada sobre las condiciones del centro residencial.

La instalación se enfrenta a más de 350 mil dólares en multas del departamento de salud del estado sobre las denuncias de que el personal innecesariamente inmovilizó a los niños y no abordó otros problemas en curso.

La Comisión de Salud del Comportamiento, que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tiene la tarea de revisar los datos sobre el uso de la reclusión y las medidas de contención en las instalaciones a través de Nevada, de acuerdo con las agendas de las reuniones anteriores de la comisión.

“El año pasado nos habíamos fijado el objetivo de que Never Give Up viniera cada dos meses y nos pusiera al día de su situación y de lo que está pasando”, dijo el presidente de la comisión, Braden Schrag, durante la reunión del jueves. “Nos pusimos en contacto con ellos. Por el momento se han negado”.

Una empresa de relaciones públicas que representa a Never Give Up, un abogado que representa al centro en casos civiles y David Levin, director ejecutivo de Never Give Up, no respondieron el jueves a las peticiones de comentarios del Review-Journal.

La agenda de la reunión de la comisión del jueves incluía este punto: “Actualización de las preocupaciones del comisionado sobre los reportes de aislamiento y medidas de contención de Never Give Up Youth Healing Center Facility”.

Uso de medidas de contención como ‘último recurso’

Un abogado de Nevada Disability Advocacy and Law Center ha declarado al Review-Journal que las medidas de contención solo deben usarse como “último recurso” para evitar que los niños se hagan daño a sí mismos o a otros pacientes. Sin embargo, los inspectores estatales que investigaron Never Give Up el año pasado corroboraron los reportes de que el personal sujetaba a los niños como castigo, incluso para evitar que salieran de las habitaciones o dañaran la propiedad.

Algunos pacientes fueron sujetados contra las paredes, según los reportes de incidentes obtenidos por el Review-Journal, y el personal de Nevada Disability Advocacy and Law Center que investigó el centro reportó haber visto a niños con cortes y moretones causados por las inmovilizaciones.

La doctora Lisa Durette, miembro de la Comisión de Salud Mental, declaró anteriormente al Review-Journal que le preocupaba que “no se cumplieran los estándares mínimos” en Never Give Up. Dijo que el centro no estaba tratando a los niños con los medios menos restrictivos posibles, incluido el hecho de no dar de alta a los pacientes durante meses o años.

Durante la reunión del jueves, Schrag reconoció la investigación del Review-Journal y dijo que, dado que el centro está inmerso en un litigio, no cree que vuelva a reportar a la comisión hasta principios del próximo año.

Además de las multas del departamento de salud, Never Give Up también se enfrenta a múltiples demandas de antiguos pacientes que alegan haber sufrido agresiones sexuales en el centro, ya sea por parte de miembros del personal o de otros niños. Hasta cuatro adultos relacionados con el centro se enfrentan a cargos penales en el Condado Nye por acusaciones que van desde abusos a menores hasta agresiones sexuales.

‘Muy inquietante’

El doctor Gregory Giron preguntó el jueves cómo iba a supervisar la comisión el uso de la reclusión y la inmovilización en el centro, y Schrag dijo que tendría que estudiar la inusual situación.

“En el peor de los casos, esos reportes de aislamiento eran falsos, y tal vez alguien más podría asegurarse de que estamos recibiendo información precisa de ellos”, dijo Giron. “Todo esto de Never Give Up fue muy desconcertante, y no quiero seguir revisando reportes que no tienen sentido”.

Giron no quiso dar más detalles cuando el Review-Journal se puso en contacto con él tras la reunión. Schrag no respondió a una solicitud de comentarios el jueves.

A lo largo de 2022, Never Give Up usó medidas de contención contra los niños más de 300 veces inmovilizándolos por periodos que duraban entre 20 segundos y 70 minutos, según los documentos que el centro envió a Nevada Medicaid, que cubría a muchos de los niños de Never Give Up.

En enero, Nevada Medicaid envió una carta a Never Give Up en la que le comunicaba que rescindía el contrato con el centro porque había incumplido el plan de medidas correctivas del departamento de salud. Los padres fueron notificados en una carta enviada por el departamento de salud que Never Give Up tuvo que retirar a todos los niños bajo Medicaid de la instalación antes del 5 de abril debido a la terminación del contrato.

El futuro del centro sigue sin estar claro. Never Give Up ha dicho previamente que está apelando la decisión de terminar su contrato.