Un grupo educativo pide que se revoque la financiación del estadio propuesto por los A’s

Esta representación digital proporcionada por los Oakland Athletics el 26 de mayo de 2023, muestra una vista de su nuevo estadio de béisbol propuesto en el sitio de Tropicana en Las Vegas. (Cortesía de Oakland Athletics vía AP, Archivo)

Un grupo vinculado a la Asociación de Educación del Estado de Nevada presentó una petición de referendo para revocar la financiación del estadio de béisbol de los Athletics en Las Vegas.

“Schools Over Stadiums se ha comprometido a buscar todas las vías posibles para detener el uso de fondos públicos para subvencionar el estadio de un multimillonario y eso siempre ha incluido plantear la cuestión a los votantes de Nevada, que fueron efectivamente excluidos del proceso”, dijo Dawn Etcheverry, profesora de música y presidenta de NSEA y Schools Over Stadiums, en un comunicado. “Las prioridades de Nevada están equivocadas y cuando lanzamos Schools Over Stadiums en junio, nuestro objetivo era asegurar que los fondos públicos vayan a los servicios de los que dependen los nevadenses como nuestras escuelas públicas, no a un multimillonario de California para un estadio”.

Los Athletics superaron uno de los mayores obstáculos para conseguir hasta 380 millones de dólares de financiación pública para el proyectado del estadio de Las Vegas del equipo durante una sesión especial 82 de la Legislatura.