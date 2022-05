Su hijo fue atacado en un autobús escolar. Quiere respuestas

abril 8, 2022 - 9:41 am

Jasmen Jackson, a la izquierda, y su hijo Amir, de 12 años, en el despacho jurídico de Harry Peetris el lunes 4 de abril de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Amir Jackson dijo que estaba esperando para subir al autobús escolar a la salida del Lawrence Junior High School el 25 de agosto cuando se acercó un chico mucho más grande.

“Se acercó a nuestro autobús y, por alguna razón, empezó a meterse conmigo y a decir cosas sobre mi ropa y mi forma de vestir”, dijo el chico. “Le respondí cosas”.

Amir, que tenía 11 años en ese momento, dijo que el chico más grande lo amenazó con agredirlo sexualmente antes de que todos subieran al autobús. Momentos después, dijo Amir, fue atacado.

“Me senté y empezó a golpearme de la nada”, recordó Amir. “No paraba de golpearme y golpearme. Quedé inconsciente durante una fracción de segundo. De repente, el conductor del autobús empezó a apartarlo de mí, y entonces mi amigo me dijo: ‘Amir, te está sangrando la nariz’”.

Amir, que ahora tiene 12 años, contó la historia poco después de que el Distrito Escolar del Condado Clark anunciara recientemente que estaba adoptando un nuevo enfoque para combatir la violencia en los campus escolares. El distrito dijo que está aplicando nuevas medidas disciplinarias, incluida la posible expulsión de los alumnos que participen en peleas, y un punto único de entrada a las escuelas.

Al anunciar las medidas, el distrito dijo que había registrado más de mil sanciones y arrestos desde enero y más de tres mil agresiones y casos de peleas desde el inicio del curso escolar.

“Sabemos que nuestros chicos están luchando por el estrés, la ansiedad y el aislamiento de la pandemia, pero la violencia no es ni será nunca la respuesta”, dijo el superintendente Jesús Jara. “Si los estudiantes y los adultos llegan a la violencia en nuestro campus, los desalojaremos y los haremos responsables de acuerdo con nuestro código de conducta disciplinario”.

La madre dice que no se llamó a la policía

La madre de Amir, Jasmen Jackson, de 38 años, de Las Vegas, dijo que es necesario un enfoque más estricto de la violencia escolar. Afirma que después de que su hijo fuera agredido, los administradores de la escuela no llamaron a la policía y que las fuerzas del orden solo intervinieron cuando ella les llamó desde el campus de la escuela al día siguiente.

“Les pedí que llamaran a la policía, y el director me dijo que yo podía llamar a la policía si quería”, dijo Jackson.

La mujer también dijo que se enteró de la agresión por Amir. Fue a la escuela esa tarde y encontró a su hijo cubierto de sangre. Afirma que los administradores parecían “desentenderse como si fuera una pelea más”.

Dice que entonces se encontró con el otro chico en el campus e intercambió brevemente palabras con él sobre la agresión antes de llevar a su hijo a urgencias. Su hijo sufrió una fractura de nariz que requirió cirugía.

Jackson dijo que esa noche fue a una subestación del Departamento de Policía Metropolitana para presentar un reporte, solo para que le dijeran que el reporte debía ser presentado ante la policía escolar. A la mañana siguiente, Jackson volvió a presentarse en la escuela e hizo el llamado.

“El agente me dijo que debí haber llamado a la policía el mismo día del incidente”, dijo.

Amir recibe ahora educación en casa

Jackson dijo que le comentó a los administradores que quería garantías de que el otro chico y su hijo no tuvieran más contacto, pero que no podían asegurar esas garantías y que no proporcionaban información sobre ninguna medida disciplinaria adoptada. Entonces preguntó si podía cambiar a su hijo a otra escuela del distrito.

“Me dijeron que si quería sacarlo de la escuela, tenía derecho a hacerlo, pero que yo sería responsable de su transporte”, dijo.

Al final, Jackson sacó a su hijo de la escuela y lo puso a estudiar en casa por internet. Más de siete meses después, dice que no ha podido obtener una copia del reporte policial que originalmente presentó a la policía, a pesar de haber ido a la oficina de policía del distrito escolar para hacerlo. También pidió una copia de cualquier video que muestre la agresión en el autobús ese día, pero no ha recibido respuesta.

La madre dijo que en octubre se puso en contacto con ella un activista de víctimas-testigos de la Fiscalía del Condado Clark, que le dijo que el otro chico había sido procesado por un cargo de agresión con daños corporales importantes. Nadie llamó a Amir para que declarara en el proceso judicial, y Jackson dijo que nadie le dijo lo que posteriormente supo el Las Vegas Review-Journal: El chico que agredió a Amir fue puesto en libertad condicional por el Tribunal de Menores, y el caso se considera cerrado.

“No hay información”, dijo. “La escuela me dice que están haciendo su investigación y que la policía tiene un video. Dije: ‘¿Puedo ver el video?’ ‘No, es una prueba’”.

El distrito escolar no quiso responder a preguntas concretas sobre lo sucedido a Amir ni sobre la respuesta de los administradores. El Review-Journal preguntó a la oficina de comunicaciones del distrito escolar sobre los detalles del caso y recibió la siguiente respuesta en un correo electrónico:

“El CCSD investiga las denuncias según las políticas y procedimientos del distrito. La disciplina de los estudiantes se maneja de acuerdo con el código de conducta de los estudiantes. El Distrito no puede proporcionar información sobre alumnos concretos debido a la ley federal de privacidad”.

Se necesitan “expectativas claras de comportamiento”

El doctor Ronald Stephens, director ejecutivo del National School Safety Center, dijo que las escuelas están “atravesando un periodo difícil” debido al cierre de escuelas y a la enseñanza a distancia provocada por la pandemia del COVID-19. Dijo que abordar la violencia escolar es un acto de equilibrio constante para los administradores que se enfrentan a la responsabilidad de apoyar a los niños al mismo tiempo que aplican la disciplina para lo que describió como el “pequeño número de estudiantes que son perturbadores”.

“Cuando trato con los mejores administradores, tienen expectativas de comportamiento claras”, dijo. “Hacen cumplir sistemáticamente el código de conducta de los alumnos, y hacen todo lo posible por ser justos”. Las tres F de la administración: Ser firme. Ser amable. Ser justa. Y hazlo en ese orden”.

Stephens dijo que los administradores también tienen que ser proactivos a la hora de tratar con los alumnos que graban las agresiones en video y las publican en internet. La difusión de esas agresiones en internet y en los medios de comunicación hace que, en última instancia, la víctima sea “victimizada una y otra vez”.

Cuando hay una agresión en un campus, dijo, hay poco debate sobre si se debe llamar a la policía.

“Hay un punto en el que las cuestiones disciplinarias y las infracciones disciplinarias cruzan la línea y se convierten en un delito”, dijo. “Siempre que el comportamiento disciplinario cruza la fila, lo que incluye la agresión y el asalto, entonces se convierte en un delito. Las fuerzas del orden deben intervenir absolutamente”.

Jackson dijo que contrató a dos abogados, Harry Peetris y Eric Blank, para averiguar los hechos. Tanto Peetris como Blank dijeron que, en su opinión, el distrito escolar tiene que ser más transparente en cuanto a los delitos en el campus.

“Sí, tenemos un gran distrito escolar”, dijo Blank. “Todos lo entendemos. Pero ese no es el problema de ningún padre que envíe a su hijo allí”.

Peetris dijo que le escribió al distrito escolar hace meses solicitando el reporte policial y el video. Todavía no lo han recibido.

“La administración puede ciertamente hacer las cosas de una mejor manera”, dijo Peetris. “Tienen el dinero de nuestros impuestos, y se les confía a los niños”.