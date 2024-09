¿Qué quiere el Condado Clark en su nuevo superintendente?

En su búsqueda para encontrar un superintendente para el quinto distrito escolar más grande del país, los miembros de la junta del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) pidieron a la comunidad que diera su opinión. Ahora, después de 51 grupos de discusión y 13 mil 749 encuestados, estos son los resultados.

Dos prioridades parecen claras. La gente quiere un superintendente que dé la máxima prioridad a la contratación y retención de personal y al fomento de un “clima unificador, positivo y profesional de confianza y respeto mutuos entre los maestros, el personal y la administración”, según Hazard Young Attea Associates, la empresa contratada para llevar a cabo la búsqueda.

También quieren ver una planificación y gestión eficaces de la salud financiera a largo plazo del CCSD, una comunicación transparente, una cultura de altas expectativas para los estudiantes y el personal, y una comprensión de la investigación educativa.

Falta de confianza

La encuesta y los grupos de discusión revelaron una frustración generalizada y una falta de confianza en el distrito. Las respuestas mostraron “una necesidad expresa de un superintendente que pueda reconstruir la moral, dar prioridad al bienestar de los estudiantes y los maestros, apoyar a los administradores a nivel de edificios y reducir las cargas burocráticas”, afirma la presentación.

La gente quiere a alguien que pueda unificar el distrito y a la vez respetar la diversidad y la autonomía de cada escuela, y aunque muchos valoran a las personas con un conocimiento de las complejidades del CCSD, otros llamaron a una perspectiva fresca y externa, según la presentación.

“La falta de alineación, los cambios constantes en la programación, el razonamiento vago y el uso desestructurado de los recursos fueron palabras usadas para describir la realidad actual en el CCSD”, decía la presentación de HYA.

El anterior superintendente, Jesús Jara, renunció este año. En el interinato, Brenda Larsen-Mitchell ocupa el cargo. Antes de su salida, Jara dio nuevos contratos a sus principales administradores con beneficios adicionales que pudieran costar a los contribuyentes 3 millones de dólares, según encontró un análisis del Review-Journal de los registros públicos.

En la encuesta, solo uno de cada cinco encuestados estuvo de acuerdo en que el CCSD es financieramente responsable, el 27 por ciento piensa que hay una comunicación transparente de parte del distrito, y una cuarta parte de los encuestados piensa que las decisiones del distrito se basan en datos e investigación.

Existió una brecha considerable entre las opiniones de los administradores sobre el distrito y otros grupos; un hecho que HYA dijo que no es inusual.

Mientras que el 35 por ciento de los administradores dieron la máxima calificación a la calidad general de la educación en el CCSD, solo el 15 por ciento de los maestros y profesionales con licencia dieron esa calificación.

Los padres comparten sus preocupaciones

Los grupos de discusión mostraron su preocupación por la falta de confianza entre los diferentes niveles de liderazgo. Miembros del personal dijeron que no tienen claro cómo se toman las decisiones y no están seguros de cómo se seleccionan e implementan los recursos curriculares.

“Los padres quieren que se les considere socios, pero se sienten apartados y no implicados en la toma de decisiones”, añade la presentación de HYA.

Durante un grupo de discusión para padres celebrado el martes en Clark High School, los padres que respondieron a la primera pregunta sobre los puntos fuertes del distrito tuvieron dificultades para encontrar algo positivo.

“Casi no tengo comentarios positivos para la junta”, dijo Dennis Tyson, padre de dos hijos.

Los padres citaron varios problemas, incluyendo el hacinamiento en las aulas y que los maestros no se ocupan de las necesidades individuales. La madre Melissa Tucker dijo que cuando dijo a la escuela que su hijo no estaba al día con la lectura y quizá necesitara ayuda adicional, le aseguraron: “se pondrá al día”.

Tucker dijo que le gustaba la forma en que las escuelas incorporaban la tecnología en el aula, aunque figuraba como un punto fuerte común en los datos presentados por HYA.

La madre Yunita Ross dijo que pensaba que el superintendente debería ser alguien del mundo de los negocios. Varios asistentes se mostraron en desacuerdo, afirmando que la persona debía tener formación en educación. En los datos generales de HYA, muchas personas querían que el superintendente tuviera un gran conocimiento de finanzas y educación.

Kristi Sichri se acercó repetidamente al micrófono para llamar a la importancia de la supervisión de las escuelas que malversan fondos.

Muchos padres mencionaron los bajos niveles de éxito de los estudiantes. Un reporte de 2021 clasificó al área de Las Vegas como la segunda peor en calidad de escuelas entre las 50 áreas metropolitanas más grandes de la nación.

Un padre presentó al moderador una lista escrita de peticiones.

Tyson no estaba tan seguro de por qué se pedía la participación de los padres.

“Si la junta no sabe lo que quiere en un superintendente, ¿qué hacen preguntándonos a nosotros? Eso es un gran fracaso de liderazgo, y me parece absolutamente detestable. No es profesional y me avergüenzo de ellos”, dijo.

La junta ha pasado varias reuniones debatiendo los detalles de su fase de participación comunitaria, preguntándose si estaban ofreciendo suficientes oportunidades. En la reunión del 9 de septiembre, HYA dijo que aproximadamente la mitad de las personas que se apuntan a los grupos de discusión acaban asistiendo. Pero en la reunión del martes solo acudieron 11 de las 59 personas inscritas.

Los resultados de la encuesta muestran el mayor nivel de compromiso por parte de los padres, que representan casi la mitad de los encuestados. Solo una cuarta parte eran profesionales licenciados y un 11 por ciento estudiantes, según la presentación.

Habrá otros dos grupos de discusión virtuales y siete presenciales. La junta presentará la versión final del perfil de liderazgo el 26 de septiembre, y el plazo para solicitar el puesto finaliza el 30 de septiembre. Está previsto que las entrevistas con los candidatos tengan lugar a lo largo de octubre, antes de que se seleccione a una persona en noviembre.