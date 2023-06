‘Me rompió el corazón’: Anuario excluye a estudiantes con necesidades especiales

Después de comprar un anuario de Northwest Career and Technical Academy, Mariela Azarpira notó que faltaba algo: el nombre y la foto de su hijo.

junio 5, 2023 - 8:47 am

Mariela Azarpira habla con su hijo Samir, de 22 años, en su casa el jueves 1° de junio de 2023, en Las Vegas. Samir y otros estudiantes con necesidades especiales fueron excluidos del anuario de Northwest Career and Technical Academy. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Mariela Azarpira sostiene un anuario de Northwest Career and Technical Academy en su casa el jueves, 1° de junio de 2023, en Las Vegas. El hijo de Azarpira, Samir, y otros estudiantes con necesidades especiales fueron excluidos del anuario. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Samir Azarpira, de 22 años, revisa su teléfono celular mientras mira la televisión en su casa el jueves 1° de junio de 2023, en Las Vegas. La madre de Azarpira, Mariela se enteró de que Samir y otros estudiantes con necesidades especiales fueron excluidos del anuario de Northwest Career and Technical Academy, y se sintió decepcionada. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Mariela Azarpira sostiene un anuario de Northwest Career and Technical Academy en su casa el jueves 1° de junio de 2023, en Las Vegas. El hijo de Azarpira, Samir, y otros estudiantes con necesidades especiales fueron excluidos del anuario. (Chitose Suzuki/Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Northwest Career and Technical Academy. (nwctahawks.net)

Después de comprar un anuario de Northwest Career and Technical Academy, Mariela Azarpira notó que faltaba algo: el nombre y la foto de su hijo.

La exclusión fue tan dolorosa, dijo, y ella estaba llorando después de hojear el anuario.

“Sinceramente, me rompió el corazón”, dijo.

Su hijo de 22 años, Samir Azarpira, está inscrito en el Programa de Acercamiento al Empleo Profesional, conocido como PACE. Se trata de un programa de transición para jóvenes adultos con necesidades especiales que ya han obtenido un título de preparatoria adaptado.

Nadie en su clase de PACE, que tiene alrededor de 10 estudiantes, fue incluido en el anuario, dijo Mariela Azarpira.

“Fui página por página”, dijo. “Ni siquiera una foto. Ni siquiera un reconocimiento”.

Para Samir Azarpira – que tenía una enfermedad de nacimiento llamada hidrocefalia, una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro – es su último año en el Distrito Escolar del Condado Clark.

El distrito dijo en un comunicado a Las Vegas Review-Journal que el anuario escolar ha presentado históricamente a los estudiantes de noveno a duodécimo grado.

“La escuela está revisando el diseño del anuario para los próximos años para considerar la adición de los miembros de la comunidad escolar inscritos en programas de pre o post-graduación en el campus”, escribió el distrito.

No hay excusas, solo un error humano

La directora de la escuela Laura Willis se disculpó en un correo electrónico a Mariela Azarpira por la omisión de los estudiantes de PACE en el anuario. Ella proporcionó una copia del correo electrónico al Review-Journal.

“Es lamentable que no hayamos podido representar todo lo que hacen y aportan a nuestro campus”, escribió Willis. “No hay excusas, solo un error humano. Me aseguraré de que esto no ocurra en el futuro”.

Willis ofreció un reembolso y escribió: “Tenga en cuenta que amamos a todos nuestros niños, especialmente a nuestros jóvenes adultos”.

Mariela Azarpira dijo al Review-Journal que se pregunta por qué se le dijo que era un “error humano” cuando los estudiantes de PACE nunca han sido incluidos en el anuario.

Ella dijo que Northwest Career and Technical Academy es una escuela maravillosa, pero se equivocó con el anuario.

Ella dijo que se negó a un reembolso – el anuario costo casi 90 dólares – y el daño ya está hecho. “No quiero el dinero”.

Una declaración emitida el sábado por los activistas de la educación Lori y Sig Rogich criticó el Distrito Escolar del Condado Clark por lo que alegaron fue la “cruel indiferencia de los estudiantes con necesidades especiales que parece impregnar el distrito”.

Los Rogich también llamaron a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos a investigar el distrito escolar. Esta oficina se encarga de proteger los derechos de los alumnos en virtud de la ley federal sobre discapacidades.

“El panorama que se perfila es uno en el que los estudiantes con necesidades especiales fueron intencionalmente apartados y ocultados”, dijo Lori Rogich en el comunicado. “Estos estudiantes trabajan duro para recibir una educación y forman parte de nuestra comunidad. La indiferencia del distrito hacia su existencia es solo difícil de comprender”.

Samir Azarpira ha asistido a Northwest Career and Technical Academy desde octubre de 2021. La familia se mudó a Las Vegas desde el área de Los Ángeles.

Los estudiantes de PACE son parte de la escuela, dijo Mariela Azarpira. Por ejemplo, sirven café a los maestros y recogen el reciclaje.

Su hijo está ahora en la escuela de verano. Cuando termine, habrá terminado el programa PACE.

En cuanto al futuro, Mariela Azarpira dice que espera que su hijo pueda trabajar en una biblioteca porque le encanta leerles cuentos a los niños.

Describió a su hijo -el menor de cinco hermanos en la familia- como sociable y un “chico muy adorable”.

“Él lo es todo para mí”, dijo.