La junta estatal explora la opción de retrasar la hora de inicio en preparatorias

Los estudiantes llegan a Eldorado High School en Las Vegas el lunes 8 de agosto de 2022. Los miembros del Consejo de Educación del Estado de Nevada expresaron el jueves su apoyo a la búsqueda de opciones para retrasar las horas de inicio de la preparatoria. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los miembros de la Junta de Educación del Estado de Nevada expresaron su apoyo el jueves a la búsqueda de opciones para retrasar los horarios de inicio de las preparatorias.

La junta discutió la posibilidad de implementar regulaciones, pero no tomó ninguna acción.

La investigación ha demostrado que las horas de inicio más tarde conducen a mejores resultados de los estudiantes, dijo la presidenta de la Junta, Felicia Ortiz.

Al final de la discusión, Ortiz dijo que un próximo paso relevante podría ser hacer un taller para proponer ideas.

La junta quiere escuchar a las familias acerca de cuáles son sus prioridades y lo que es importante para sus hijos, dijo. “Queremos hacer de esto un esfuerzo comunitario”.

Muchas preparatorias del Distrito Escolar del Condado Clark inician clases a las 7 a.m., lo que ha generado preocupación entre estudiantes y padres de familia.

Y en California, una ley entró en vigor recientemente -la primera de su tipo en la nación- diciendo que las preparatorias no pueden comenzar antes de las 8:30 a.m. y las escuelas secundarias no pueden comenzar antes de las 8 a.m.

El vicepresidente de la Junta, Mark Newburn, dijo que espera que la conversación se puede usar como una oportunidad para innovar y ver qué opciones podrían darles a las familias.

El estado no tiene que buscar una hora de inicio para todos los estudiantes en el sistema o resolver el problema para todos de inmediato, pero debe esforzarse por tener algunos logros anticipados y construir evidencia local, dijo Newburn.

“Si podemos hacer algo por algunos niños, es una victoria”, dijo.

Katherine Dockweiler, psicóloga escolar y miembro de la Junta Directiva, dijo que las investigaciones sobre el retraso de la hora de inicio de las clases muestran no solo beneficios académicos, sino también una disminución de la violencia y de los incidentes de comportamiento en los campus, lo que mejora la seguridad escolar.

Ella dijo que podría mejorar las condiciones de trabajo para los empleados también.

Impacto potencial en el Condado Clark

Malia Poblete, representante estudiantil de la junta, estudiante de tercer año en Durango High School de Las Vegas, dijo que empieza las clases a las 7 a.m., por lo que se levanta a las 5:30 a.m.

Dice que ella es solo una estudiante, pero que ha hablado con compañeros de todo el estado a los que les pasa lo mismo.

Lo ideal sería empezar más tarde, dijo Poblete, señalando que, por ejemplo, empezar a las 8 a.m. le daría una hora más de sueño.

Poblete dijo que también es miembro del equipo de organización escolar de Durango y que el equipo observó recientemente los datos sobre las tasas de absentismo.

Muchos de los terrenos en los que se producen las ausencias son durante las clases del primer y segundo periodo, dijo, señalando que lo más probable es que los alumnos estén durmiendo o que sus padres no estén disponibles para cuidar de sus hermanos pequeños, por lo que ellos desempeñan ese papel.

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesus Jara, le dijo a la junta que el tema de los horarios de inicio más tarde en la preparatoria es una gran discusión de la comunidad y la investigación es “muy clara”.

Las barreras incluyen el transporte y los reglamentos de servicio de alimentos, dijo. También está la cuestión de “quién llega más temprano y quién se queda más tarde”.

El distrito escolar comenzó el curso pasado con unas 250 vacantes de conductores de autobús escolar, dijo Jara. Luego de aumentar los salarios, ahora tiene menos de 80.

El distrito también se asoció con la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada para que los estudiantes de algunas preparatorias tomen autobuses urbanos en lugar del transporte proporcionado por el distrito.

Los superintendentes rurales opinan

La representante del superintendente de la junta, Summer Stephens del Distrito Escolar del Condado Churchill en Fallon, dijo que, si hay una regulación, debe hablar de flexibilidad y opciones.

En las comunidades rurales, dijo, hay estudiantes que viajan en autobús durante una hora o más y muchos niños están haciendo actividades que continúan en las horas de la noche.

Pero dijo que no quiere que las preocupaciones de los adultos frenen la oportunidad de hacer “lo que sabemos que es mejor para los niños”.

Adam Young, superintendente del Distrito Escolar del Condado White Pine en Ely, dijo que su distrito tiene una semana escolar de cuatro días. Las clases comienzan alrededor de las 8 a.m. y terminan cerca de las 4 p.m.

Young dijo que no hay resistencia a empezar más tarde, pero añadió que “el transporte es una barrera enorme” y señaló que es un reto contratar conductores.

Otro problema es que solo hay un gimnasio de preparatoria en su distrito. Si la hora de inicio es más tarde de las 8 a.m., afectaría al momento en que los estudiantes podrían usar las instalaciones para actividades extraescolares y “también haría que los niños estuvieran en el campus hasta tarde por la noche”, dijo.

Comentarios del público

Durante un periodo de comentarios públicos, Ed González -un miembro de la comunidad en el equipo de organización escolar de Hickey Elementary en Las Vegas- dijo que la Legislatura estatal consideró proyectos de ley en 2017 para requerir horarios de inicio de clases más tarde.

En un comentario público por escrito -que fue leído por el personal durante la reunión- Tiffany Thomas dijo que su hijo asiste a Green Valley High School en Henderson, donde hay una hora de inicio a las 7 a.m.

Thomas dijo que su hijo no duerme lo suficiente y está constantemente cansado.

Una hora de inicio a las 8 a.m. o más tarde les permitiría a los estudiantes obtener el descanso que necesitan, dijo.

En un comentario público por escrito, la experta en política y madre, Nancy Brune -también recién elegida concejal de Las Vegas- expresó su apoyo a una hora de inicio de las clases más tardía, afirmando que el debate debió haberse iniciado hace tiempo y que se trata de un tema oportuno.