Just One Project abre su primer mercado en un campus del CCSD

Proyecto Just One abrió un mercado comunitario el viernes dentro de Garside Junior High School, su primer mercado en un campus del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD).

enero 9, 2023 - 9:12 am

Brooke Neubauer, a la izquierda, fundadora y directora ejecutiva de The Just One Project, acepta una proclama del concejal Brian Knudsen, a la derecha, mientras pronuncia unas palabras durante la ceremonia de corte de listón para la apertura de un nuevo mercado comunitario en Garside Junior High School el viernes 6 de enero de 2023, en Las Vegas. (Amaya Edwards/Las Vegas Review-Journal) @amayaedw5

“Community Market at Garside” estará abierto a las familias de Garside durante el horario escolar de lunes a viernes solo con cita previa.

El mercado del tamaño de un salón de clase – que tiene un gerente para la atención de casos – ofrecerá a las familias artículos sin costo como comestibles, recetas, productos para el hogar y útiles escolares.

Just One Project es la mayor despensa móvil de alimentos del sur de Nevada y atiende a más de 20 mil personas al mes. La organización sin fines de lucro espera abrir más mercados en los campus de los distritos escolares en el futuro.

“Este es el primero de lo que esperamos que sean muchos en el CCSD”, dijo Brooke Neubauer, fundadora y directora ejecutiva de The Just One Project, a los asistentes a la ceremonia de corte del listón.

A las familias y a los niños les encantará el espacio que ha creado el equipo, dijo Neubauer, señalando que el equipo quiere que las familias accedan a los comestibles como lo harían en una tienda de comestibles.

Cuando los estudiantes vieron el mercado el jueves, comentaron: “Vaya, esto es como una tienda de comestibles”, dijo.

El mercado incluye productos frescos, lácteos, proteínas, alimentos básicos y verduras congeladas, “cualquier cosa que necesiten desde el punto de vista nutricional”, le dijo Samantha Picazo, portavoz de The Just One Project, a Las Vegas Review-Journal.

La organización sin fines de lucro compra alimentos y también colabora con el banco de alimentos Three Square.

También puede ayudar a las familias con necesidades como vivienda estable, ayuda para la renta y cuidado de niños, y puede ponerlas en contacto con otras organizaciones comunitarias.

Just One Project -fundada en 2014- ha crecido rápidamente, pasando de tener siete empleados hace dos años a unos 50 en la actualidad. Tiene más de 40 mercados comunitarios móviles, así como un mercado en North Rancho Drive.

Se asoció con el Distrito Escolar del Condado Clark desde 2016.

La organización ofrece mercados comunitarios para “disminuir la carga de tener que viajar para obtener productos de primera necesidad”, dijo Picazo.

El concejal de Las Vegas Brian Knudsen, quien presentó una proclamación de la ciudad, dijo que está impresionado de que la organización sin fines de lucro haya crecido tan rápidamente y que haya creado oportunidades para conectarse con aquellos que más lo necesitan.