Immunize Nevada se unió a Cox Communications para llevar a cabo ferias presenciales

Cox Communications estuvo dando regalitos y recuerdos a los presentes, de igual forma, virtieron informaron de cómo las familias de escasos recursos pueden recibir el servicio de internet a un precio más bajo. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

El joven estudiante Benjamín Navor recibió su vacuna, y se reporta listo para el regreso a clases. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

Familia pidiendo información sobre las vacunas que necesitan sus hijos dentro de la feria de regreso a clases. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

Organizaciones comunitarias -no lucrativas- estuvieron presentes en la feria; como la organización para prevención que los jóvenes vivan en las calles. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

La enfermera y vocera de Immunize Nevada, Natalie Rodríguez, aquí con una de sus colaboradoras. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

El sargento Juan Wibowo estuvo presente en la feria de salud para informar a la comunidad sobre la seguridad escolar. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

La familia Sandoval fue a la feria para recibir informaciones de los diferentes grupos y clubs en las escuelas para sus hijos. El sábado 23 de julio de 2022 en The Boulevard. [Foto Karina Múñiz / Contribuidora]

El regreso a las aulas escolares “está a la vuelta de la esquina”, y son muchos los padres que esperan las ferias de regreso a clases para llevar a vacunar a sus hijos; y también en busca de información importante, así como valiosas herramientas y ayuda para iniciar un nuevo ciclo escolar.

Debido a la pandemia, en los pasados dos años solo se habían realizado ferias de vacunación, pero este año, Immunize Nevada se unió a Cox Communications para llevar a cabo las ferias presenciales de regreso a clases.

Una de ellas, aconteció en The Boulevard, el sábado 23 de julio, en donde no solo estuvieron presentes más de 30 organizaciones comunitarias -no lucrativas-, sino que también acudieron representantes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), la Policía Escolar y, por supuesto, los organizadores.

En el caso de Immunize Nevada, el personal estuvo laborando junto a empleados del Distrito de Salud del Sur de Nevada para revisar cuáles vacunas necesitaban los niños y de esa manera poder aplicarlas. No hubo costo por los servicios, incluso tampoco para las familias que no contaban con seguro médico.

“Mis hijos no necesitaban vacunas, pero decidimos venir para conocer un poco más sobre los programas de las escuelas”, comentó a este medio de comunicación la señora Guadalupe Sandoval, agregando que “siempre he asistido a este tipo de ferias, pero desde la pandemia no habían hecho más, y me da gusto que ya están de regreso, porque así podemos recibir información importante para nuestros hijos en un solo lugar y sin costo alguno”.

En la feria también estuvo presente la Policía Escolar del CCSD; su vocero, el sargento Juan Wibowo comentó que “para nosotros es de suma importancia participar en este tipo de eventos, para poder conocer a los padres y dejarles saber que estamos listos para el regreso a clases”.

Este año la policía escolar –destacó- ha estado recibiendo entrenamiento extra para estar preparados para el nuevo ciclo. De igual forma, también en este periodo escolar, les han incluido equipo canino (K9) anti drogas y para detectar posibles armas en las escuelas. Por otro lado, Wibowo indicó que “la seguridad de las escuelas también necesita la ayuda de los padres, que hablen con sus hijos, que revisen que no lleven ningún tipo de arma a la escuela, porque tendremos ‘cero tolerancia’ para ese tipo de cosas”.

De parte de las autoridades sanitarias y de Immunize Nevada, la enfermera (y vocera) Natalie Rodríguez indicó que el fin de semana del 30 de julio se llevará a cabo otro evento similar en el Meadows Mall.