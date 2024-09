Gobernador de Nevada investigará presupuesto del CCSD en medio de déficit potencial

septiembre 23, 2024 - 8:13 am

El gobernador Joe Lombardo investigará el presupuesto del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) a raíz de los problemas presupuestarios que pudieran dar lugar a recortes de maestros y hacinamiento en las aulas.

“El gobernador Lombardo está preocupado por los recientes problemas operativos y fiscales en el Distrito Escolar del Condado Clark y la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado Clark. Para hacer frente a estas preocupaciones, el gobernador Lombardo usará toda la autoridad del Estado para investigar el presupuesto del distrito escolar y ayudar a determinar los próximos pasos correctivos”, dijo un portavoz de Lombardo en un comunicado el viernes por la tarde.

La Clark County Education Association (CCEA) llamó al Estado a investigar lo que el sindicato llamó un problema sistémico de mala gestión en el CCSD en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

La CCEA criticó al distrito por su mensaje a las escuelas a principios de esta semana advirtiendo de un posible déficit presupuestario, así como el fracaso de los administradores del distrito para dar cuenta de un previamente acordado aumento salarial del 8 % para los profesionales con licencia en su presupuesto. El sindicato dijo que muchas escuelas enfrentan ahora costos de operación más altos de lo que permitían sus presupuestos.

“Una vez más nos encontramos ante ustedes debido al liderazgo fallido del CCSD”, dijo la presidenta de la CCEA, Marie Neisses.

El director ejecutivo John Vellardita dijo que pidió al Estado que proporcione más supervisión al CCSD. Dijo que ha hablado tanto con Lombardo como con el superintendente de Instrucción Pública, Jhone M. Ebert, de quienes dijo que se están tomando el asunto muy en serio. Vellardita dijo que está dejando al gobernador decidir cómo intervenir exactamente.

Ebert no pudo ser localizado a tiempo para la publicación.

Déficit presupuestario

El distrito no ha respondido a las repetidas peticiones de detalles sobre el déficit previsto.

Pero Jason Goudie, que dijo que fue despedido sin explicación como director financiero del distrito el jueves, dijo al Review-Journal que el déficit presupuestario potencial era un asunto separado de los aumentos salariales.

Cuando el distrito envió información a los directores sobre la finalización de sus presupuestos estratégicos como suelen hacer en el otoño, el distrito dijo que el proceso se retrasaría debido a la identificación de un déficit potencial. Incluso sin un déficit, declaró que los directores verían cambios debido al aumento de $5,700 del salario promedio de los empleados con licencia, que no se reflejó en la asignación del presupuesto estratégico de primavera 2024-2025, según los documentos proporcionados por el CCSD.

Goudie dijo que el exsuperintendente Jesús Jara había anticipado un posible déficit presupuestario para este año fiscal durante su mandato. Ni él ni el distrito revelaron el tamaño del déficit potencial. Goudie dijo que el distrito todavía está preparando el presupuesto general.

En un mensaje al personal el viernes por la tarde, la superintendente interina Brenda Larsen-Mitchell confirmó que, si bien el distrito había identificado un posible déficit presupuestario, era “incapaz de confirmar si existe un déficit presupuestario central”. Pidió disculpas al personal por la confusión causada.

La mañana del 18 de septiembre, el distrito envió un mensaje indicando que la nómina no se había actualizado a partir del 17 de septiembre. El costo anterior para cada educador con licencia, incluyendo el salario y los beneficios, era en promedio alrededor de $115,000. El aumento lo elevó en promedio a alrededor de $120,700, según documentos del CCSD.

Goudie, quien dijo que, si bien los aumentos no tendrían ningún efecto sobre el déficit presupuestario proyectado inicialmente, significaría que las escuelas enfrentarían un aumento de los costos de operación mientras buscaban ajustar los presupuestos para hacer frente al déficit.

El distrito no ha respondido a preguntas sobre escuelas concretas, y Goudie dijo que el nivel de impacto dependería de la escuela. Las escuelas con más maestros, por ejemplo, tendrían mayores costos de operación.

Goudie, que ocupó el cargo de director financiero y superintendente adjunto de administración corporativa, fue contratado en 2017 y fue uno de los administradores que recibió un aumento de sueldo de última hora de Jara antes de que dejara el distrito. El aumento del 24 % de $51,000 elevó su salario a $265,000, según una investigación del Review-Journal.

El distrito no ha revelado detalles sobre el posible paquete de indemnización que pudiera haber recibido Goudie tras su despido.

Llamado a favor de una investigación

Vellardita acusó al CCSD de encubrir la mala gestión enmarcándola como parte de sus operaciones típicas. Cuestionó por qué habría un déficit en absoluto, dado el hecho de que el CCSD obtuvo más fondos en el último periodo de sesiones legislativas. Vellardita dijo que el Estado podría ser reacio a financiar el distrito escolar en el futuro dada la mala gestión que ve. Auditores han señalado anteriormente la mala gestión generalizada en todo el distrito, según una investigación realizada por el Review-Journal.

La CCEA dijo que Goudie es un chivo expiatorio para lo que llamó un problema sistemático de incompetencia y mala gestión. El sindicato culpó a la superintendente interina Brenda Larsen-Mitchell y a la presidenta de la Junta Directiva, Evelyn García Morales, del problema.

“La doctora Brenda Larsen-Mitchell fracasó en su primera prueba, y este es otro ejemplo más de por qué necesitamos y debemos tener un liderazgo más fuerte. Reconfirmó por qué creemos que la doctora Larsen-Mitchell no está calificada para ser la próxima superintendente”, dijo Neisses.

Ni el distrito ni García Morales respondieron a una solicitud de comentarios a tiempo para esta publicación.

Vellardita dijo que el distrito sabía de los aumentos salariales después de su acuerdo con la CCEA en diciembre de 2023, lo que significa que el hecho de que no se incluyeran en el presupuesto elaborado en los meses anteriores es un “error de cálculo de proporciones enormes”. Goudie, por su parte, dijo que el distrito empezó a trabajar en el presupuesto antes del acuerdo y usó cifras preliminares. Dijo que es típico ajustar las cifras reales más tarde.

Vellardita ha llamado al distrito a cubrir los costos de cualquier déficit por sí mismo usando su dinero en lugar de dejar que la carga recaiga en las escuelas individuales, lo que dijo que sin duda significará recortes de personal docente y aulas sobrepobladas.

Señaló los $258 millones de remanentes –dólares no utilizados del año anterior–, así como los $150 millones del saldo final de fondos no asignados, la mitad de los cuales el distrito puede usar. También citó el dinero reservado para puestos profesionales con licencia que aún no se han cubierto.

“Ninguna escuela debe tener que encontrar y tomar decisiones si tienen un déficit como resultado del error por parte del distrito escolar cuando hay estos recursos disponibles”, dijo Vellardita.

Larsen-Mitchell dijo al personal que la ley estatal prohíbe al distrito dirigir los fondos escolares, pero que el distrito se ha comunicado con los directores y hará todo lo posible para proporcionar asistencia a las escuelas que no puedan absorber los costos.

Vellardita alentó a los padres a llamar a los administradores y preguntar cómo sucedió esto, y dijo que estaba orgulloso de los directores que hicieron del conocimiento público este problema, teniendo en cuenta la historia del CCSD de tratar de encubrir los problemas.

“Felicitaciones a los denunciantes en las líneas del frente”, dijo.