Familia de LV demanda año extra de preparatoria para su hijo

Los padres de un estudiante de preparatoria presentaron una demanda para que sea clasificado como estudiante de penúltimo y no de último grado, permitiéndole tener otro año de preparatoria.

La demanda y quienes la presentaron narran una historia de educación en el hogar durante la pandemia, una desconexión entre el plan de estudios del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) y las clasificaciones de nivel de grado, y su frustración por la burocracia del distrito.

Les preocupa que la falta de créditos y educación suficiente en la preparatoria afecte su capacidad para graduarse y tener éxito en la universidad. “Es como si intentaran robarle a mi hijo la oportunidad de recibir una educación”, dijo Kenneth Goodwin, padre del estudiante Kenneth Goodwin, Jr., sobre el distrito.

El vocero del CCSD, Mauricio Marín, dijo que el distrito no comenta sobre litigios pendientes.

La cadena de eventos que llevó a la demanda comenzó en el verano de 2020, cuando Goodwin y Unique Chappell decidieron educar en casa a su hijo debido a la pandemia de COVID-19 y su preocupación por su rendimiento académico. Tenía problemas de comportamiento y con la escritura, dijo Goodwin.

En ese momento, Goodwin Jr., quien cumplirá 18 años el 1° de julio, estaba en octavo grado. Durante los dos años en que fue educado en casa permaneció en octavo grado, según la demanda. Goodwin dijo que su hijo se quedó en octavo grado porque su tutor no pensaba que fuera un estudiante lo suficientemente fuerte como para ir a la preparatoria.

El distrito había reconocido que Goodwin Jr. iba a ser educado en casa, pero aun así lo inscribió como estudiante de noveno grado en la Legacy High School para el año 2020-21, según la demanda.

“Goodwin Jr. no asistió un solo día a la Legacy High School”, dice la demanda. “Sin embargo, esta supuesta inscripción ha sido usada incorrectamente por los demandados para negar el apoyo solicitado por los demandantes”.

Para 2022, había mejorado académicamente y su comportamiento era mejor, dijo Goodwin, por lo que la familia lo envió de vuelta a la escuela presencial.

Sus padres lo inscribieron en Desert Pines High School, donde se le proporcionó un plan de estudios de noveno grado. Sin embargo, según la demanda, en realidad fue designado como estudiante de décimo grado, y nadie obtuvo el permiso de sus padres para el cambio. Goodwin dijo que ni siquiera su hijo lo sabía; la familia se enteró por un boletín de calificaciones que listaba a Goodwin Jr. como estudiante de décimo grado.

Completó el plan de estudios de noveno grado durante el año 2022-23, pero fue clasificado como estudiante de undécimo grado el año siguiente. Aunque estaba registrado en undécimo grado, tomó clases de décimo grado, dijo Goodwin.

Esto significa que cuando Goodwin Jr. comience la escuela en el otoño, será considerado un estudiante de último año de preparatoria, pero la demanda dice que solo tendría un nivel educativo de undécimo grado en el momento en que esté programado para graduarse.

En busca de un año extra

Gus Flangas, el abogado que representa a la familia, dijo que Goodwin Jr. es un atleta talentoso que juega fútbol americano y ha recibido ofertas no oficiales de becas. Flangas dijo que Goodwin Jr. y sus padres quieren que tenga una educación para estar listo para la universidad.

Goodwin dijo que su hijo no podrá obtener esas becas universitarias sin un año extra porque no tendrá suficientes créditos.

El distrito escolar le dijo a la familia que Goodwin Jr. puede tomar cursos de verano, según la demanda. Goodwin dijo que, si su hijo no toma clases de verano y nocturnas, además de las clases básicas de undécimo y duodécimo grado durante el año académico, o si las toma y no obtiene los créditos, no podrá graduarse.

“Eso en última instancia le quita la oportunidad de ser un joven, por tratar de cargar todo a la vez debido a su error”, dijo.

La demanda dice que los padres del estudiante, junto con su asesor legal, intentaron solucionar la situación durante casi un año, “solo para ser bloqueados en cada etapa por el distrito escolar”.

‘De un lado a otro durante meses’

Los demandantes dijeron que lucharon para ponerse en contacto con alguien del distrito, y cuando lo hicieron, finalmente les dijeron que su hijo no sería reclasificado.

“Fui enviado de un departamento a otro durante meses”, dijo Flangas. “Parece que nadie quiere asumir la responsabilidad de nada”.

El distrito escolar les dijo a los padres en una carta que Goodwin Jr. había cumplido con los requisitos para comenzar la preparatoria el año en que comenzó la educación en casa y que ser educado en casa no cambia la expectativa de que un estudiante progrese al siguiente año, según la demanda.

Flangas dijo que el CCSD dijo que Goodwin Jr. no podía ser reclasificado debido a las políticas del distrito y del estado. Dijo que había hecho su propia investigación y no pudo encontrar ninguna política de ese tipo.