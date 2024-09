Estado llama al CCSD a pagar por déficit presupuestario

El Distrito Escolar del Condado Clark citó la ley estatal como la razón por la que dijo a los directores que reajustaran los presupuestos de sus escuelas mientras se avecina un potencial déficit.

Pero el jefe del Departamento de Educación de Nevada dijo que la responsabilidad debe recaer en el propio distrito, no en escuelas individuales.

“Antes de pedir a los directores que rehagan sus presupuestos y pedirles que hagan recortes, el Distrito Escolar del Condado Clark necesita asegurarse de que han agotado todas las demás alternativas, incluyendo usar fondos no restringidos y revisar los gastos centrales”, escribió el superintendente estatal, Jhone Ebert, en un comunicado el martes.

Desde que el CCSD envió varios mensajes la semana del 16 de septiembre advirtiendo de un posible déficit presupuestario, directores de todo el distrito se han visto obligados a reevaluar y ajustar sus planes presupuestarios estratégicos, recortando personal, programación y financiación de suministros.

El distrito dijo en el mensaje que no había tenido en cuenta un aumento salarial acordado del 8 % para los profesionales con licencia en su presupuesto, lo que resultó en que muchas escuelas tienen costos de operación más altos de lo que permitirían sus presupuestos.

En una carta el miércoles, Ebert pidió a la superintendente interina del CCSD, Brenda Larsen-Mitchell, que responda a preguntas sobre el déficit potencial, incluyendo si existe y por cuánto, antes del 3 de octubre.

CCSD cita la ley estatal

Larsen-Mitchell, por su parte, dijo en su mensaje del 20 de septiembre al personal que la ley estatal diseñada para dar a las escuelas más autonomía es la razón por la que pidió a los directores hacer cambios y recortes presupuestarios.

“La ley del Estado de Nevada prohíbe al Distrito retener o dirigir los fondos acumulados de las escuelas”, escribió Larsen-Mitchell en el mensaje al personal. “Hemos comunicado constantemente a los directores que no puedan absorber los cambios que se hará todo lo posible para proporcionar asistencia a esas escuelas”.

El Proyecto de Ley 469 de la Asamblea, aprobado en 2007, concedió a las escuelas una mayor autonomía sobre sus presupuestos. Las escuelas tienen “presupuestos estratégicos”, lo que significa que cada escuela puede tomar sus propias decisiones sobre el gasto. Por ejemplo, una escuela puede destinar más dinero a maestros y otra a material escolar.

En una entrevista concedida el miércoles al Review-Journal, la presidenta de la Junta Escolar, Evelyn García Morales, describió el proceso presupuestario como un “pequeño baile” entre el distrito y las escuelas.

¿Quién paga?

La CCEA, el sindicato de educadores, criticó al distrito y dijo que ningún maestro debería verse afectado por lo que el sindicato ha llamado la mala gestión del distrito.

El director ejecutivo John Vellardita dijo que cree que el distrito tiene dinero que puede usar para evitar los recortes. Dijo que el distrito tiene $258 millones en dólares acumulados –dólares no utilizados del año anterior–, así como los $150 millones en el saldo final de fondos no asignados, la mitad de los cuales el distrito tiene permitido usar. También citó el dinero reservado para puestos profesionales con licencia que aún no se han cubierto.

En una conferencia de prensa el 20 de septiembre, Vellardita dijo que el problema presupuestario es la razón por la que Larsen-Mitchell no debe ser nombrada superintendente permanente del distrito. Larsen-Mitchell ha sido superintendente interina del distrito desde que el exsuperintendente Jesús Jara renunció a principios de 2024.

García Morales instó al público a no escuchar lo que ella llamó la “narrativa unilateral” del sindicato.

“Pudiera estar haciendo una suposición aquí, pero no creo que los líderes sindicales estén bien versados en presupuestos a nivel de distrito escolar, especialmente, no creo que alguna vez hayan dirigido un departamento financiero en un distrito escolar”, dijo García Morales al Review-Journal.

García Morales dijo que no tenía una imagen completa para responder cómo exactamente el distrito llegó al punto de un potencial déficit presupuestario.

Jason Goudie, el director financiero del distrito que fue despedido la semana pasada, no dio una respuesta clara sobre lo sucedido en una entrevista el 20 de septiembre con el Review-Journal.

Y el CCSD no ha respondido a varias peticiones de comentarios sobre el posible déficit.

Experiencia de una directora

Momentos después de que Leigh Todd, maestra de preescolar en Tate Elementary School, fuera nombrada Educadora de Educación Temprana del Año de Nevada el martes, la directora de la escuela dijo al Review-Journal que no estaba segura de cuánto tiempo más la escuela pudiera financiar el programa.

“Si llega ese día, me sentiré desconsolada, porque se reducirán las oportunidades para nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes en situación de riesgo que más lo necesitan”, dijo la directora Sarah Popek.

Popek recuerda lo a menudo que tenía que gastar su propio dinero para los suministros que necesitaba cuando era maestra; y, como directora, dice que se ha asegurado de que la escuela financie todo lo que los maestros necesitan. Pero con los recortes, dijo que probablemente tendrá que reducir la definición de lo que la gente “necesita” para enseñar, y recortar la financiación de los suministros.

“Sabía que este precipicio llegaría en algún momento. Pero no tan pronto”, dijo Popek.

En una reunión de directores de distrito celebrada el 20 de septiembre, Popek dijo haber visto muchas lágrimas. Muchos de sus colegas ya han tenido que recortar personal y programas enteros, dijo.

“Es duro”, dijo. “Hacemos lo que hacemos porque nos importan los niños, y es triste cuando el dinero influye en las decisiones que tomamos”.