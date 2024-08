En bicicleta a la escuela: Nuevo puente hace más seguro el trayecto de estudiantes

Rayan Kim iba a sexto de primaria en su bicicleta eléctrica cuando fue atropellado por un camión.

“Yo iba montado, y él solo me dijo: ‘pum, pégame’. Y me atropelló”, declaró el niño de 12 años al Review-Journal.

Kim ha tenido que someterse a muchas operaciones desde el accidente del 30 de enero, entre ellas cirugía cerebral y extirpación de grasa, cuya cicatriz en la pierna mostró al Las Vegas Review-Journal.

Las continuas operaciones y los problemas de concentración derivados del traumatismo le han impedido volver a Gunderson Middle School desde entonces.

Con la finalización del puente Rush Channel Bridge en Mountain’s Edge, funcionarios del Condado Clark esperan que ningún otro estudiante pase por lo mismo que Kim.

El puente para peatones y bicicletas recién terminado conecta uno de los pocos caminos de la zona que no está conectado a una calle, lo que facilita el camino a los estudiantes que van andando o en bicicleta a Gunderson Middle School, según el director de Seguridad Vial, Andrew Bennett.

“Hay muchos niños que, antes, no se sentían seguros montando en bicicleta”, dijo el comisionado del Condado Clark, Justin Jones. “Así que creo que ahora, si vives en esta comunidad de aquí, si eres padre, me voy a sentir seguro de que mi hijo monte [en bicicleta] por aquí y vaya directo a la escuela, mientras que antes esto no se sentía seguro”.

Antes del puente, los estudiantes tenían que ir en bicicleta por la calle con los carros. El accidente de Kim se produjo en Cactus y Cliff Lake, a solo unos minutos de la escuela.

Kim es uno de los 138 estudiantes del CCSD atropellados por vehículos en su camino hacia o desde la escuela el año pasado, dijo el teniente Bryan Zink en una reunión de la policía comunitaria el martes. El número es el doble que el año anterior.

“Ese número representa a muchos 138”, dijo Zink.

El puente costó 1.3 millones de dólares, según Jimmy Floyd, gerente de Construcción de Obras Públicas del Condado Clark. Después de algunos contratiempos de diseño en el camino, Jones se siente aliviado de que el proyecto de años de duración se haya completado antes de que los niños vuelvan a la escuela este lunes.

“Yo solía ir a la escuela en bicicleta cuando era niño, y poder tener esa libertad cuando sales de la escuela para ir en skateboard, ir en bicicleta a la escuela, y que tu madre o tu padre no te avergüencen yendo a dejarte, creo que es estupendo para los niños”, dijo Jones.

Kim, con vendajes en la cara, cortó el listón del puente en su inauguración oficial el viernes por la mañana. Después pudo conservar el listón y declaró al Review-Journal que estaba entusiasmado con el nuevo puente.

“Solo quiero que haya más niños seguros”, dijo.

Además del puente, el Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) unió fuerzas con dependencias policiales participantes en una iniciativa de seguridad para los peatones. Como la escuela está por comenzar de nuevo, Bennett recordó a los conductores que tengan cuidado.

“Pedimos a la gente que se tome su tiempo, reduzca la velocidad, tenga cuidado con los niños y tenga un poco más de paciencia y bondad en sus corazones estas próximas semanas”, dijo al Review-Journal.