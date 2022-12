¿Empezar la preparatoria más tarde? El estado podría explorar opciones

Los estudiantes salen de Foothill High School después del primer día de clases el 8 de agosto de 2022, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El tema de los horarios de inicio más tarde para las preparatorias podría llegar a los funcionarios de educación del estado este mes.

La Junta de Educación del Estado de Nevada planea “discutir la posible implementación de regulaciones para requerir horarios de inicio más tarde para los estudiantes de preparatoria”, de acuerdo con la agenda de su reunión del 15 de diciembre.

Es un tema solo de información, por lo que la junta no está programada para tomar ninguna decisión.

El ímpetu detrás de la idea está 100 por ciento basado en la investigación que muestra mejores resultados de los estudiantes con tiempos de inicio más tarde, dijo la presidenta de la junta, Felicia Ortiz.

“Hay suficientes estudios para justificar el cambio”, dijo.

Los estudios de investigación han demostrado que el inicio temprano de la escuela está asociado con menos horas de sueño para los estudiantes, lo que puede afectar a los niños en áreas como la salud, la seguridad y en lo académico.

Ortiz dijo que una regulación estatal existente requiere que los distritos escolares presenten sus horarios al estado para su aprobación.

El plan sería incluir una valla de seguridad en eso para asegurar que las horas de inicio de las preparatorias sean más tarde de las 8 a.m., agregó.

Ortiz dijo que primero quiere que su equipo se comprometa. El siguiente paso sería la celebración de talleres para que el público pueda dar su opinión, dijo, entonces se consideraría el lenguaje de la regulación.

En el mejor de los casos, el reglamento se aplicaría durante el curso escolar 2024-25, dijo Ortiz.

Ella dijo que quiere que los miembros del público aporten información para saber si hay algo relacionado con los resultados de los estudiantes que les preocupa.

“No estoy súper interesada en escuchar las excusas de los adultos de por qué no lo hemos hecho”, dijo.

Los horarios tempranos de la preparatoria del Distrito Escolar del Condado Clark – con muchos planteles comenzando las clases alrededor de las 7 a.m. – son una preocupación frecuente expresada por estudiantes y padres.

Este año escolar, el distrito ajustó sus horarios de inicio y finalización para más de la mitad de sus aproximadamente 360 campus en un esfuerzo por mejorar el servicio de autobuses escolares.

La mayoría de los cambios fueron de 30 minutos o menos, pero en algunos campus se produjeron cambios más drásticos.

Este año, una ley de California entró en vigor – la primera de su tipo en la nación – diciendo que las preparatorias no pueden comenzar antes de las 8:30 a.m. Las secundarias no pueden comenzar antes de las 8 a.m.

Ortiz dijo que no sabía de la regulación de California, por lo que el momento de considerar una medida similar en Nevada “no es intencional en absoluto”.

La reunión del 15 de diciembre está programada para las 2 p.m. en las oficinas del Departamento de Educación en Las Vegas y Carson City, y será transmitida en vivo por internet.