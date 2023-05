El sindicato de maestros pide la renuncia del superintendente del CCSD

La Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA) anunció el jueves que había aprobado por unanimidad una resolución pidiéndole renunciar al superintendente Jesús Jara.

El sindicato de maestros, que representa a más de 18 mil empleados con licencia en el distrito escolar, hizo el anuncio en una publicación de Twitter.

El concejo representativo del sindicato – su órgano legislativo y de formulación de políticas – tomó su decisión el martes por la noche, según el mensaje.

NEWS: This past Tuesday evening, the CCEA Association Representative Council unanimously passed a resolution calling on @SuptJaraCCSD to resign

— Clark County Education Association (@cceanv) May 18, 2023