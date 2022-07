CCSD, desesperado por profesores, suspende el incentivo de la jubilación anticipada

julio 5, 2022 - 11:18 am

La profesora de la Nevada Learning Academy Carmen Andrews posa para un retrato en su casa el jueves 30 de junio de 2022, en Henderson. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La profesora de español Carmen Andrews tenía previsto jubilarse en 2025, pero hace poco empezó a considerar si podría jubilarse un año antes.

Pero entonces el Distrito Escolar del Condado Clark anunció el mes pasado que suspenderá durante dos años, a partir de julio de 2023, un incentivo de jubilación anticipada para los educadores con experiencia.

Andrews, que trabaja para el distrito desde 1996, dijo que cree que la mayoría de los educadores “simplemente quieren retirarse”.

“Nunca pensé que querría terminar, pero dados los últimos tres años, simplemente quiero irme”, dijo.

El movimiento para suspender una estipulación conocida como Artículo 18-9 forma parte de un acuerdo de negociación colectiva con la Asociación de Educación del Condado Clark, el sindicato de profesores. El Consejo de Administración del distrito aprobó los cambios el 9 de junio.

Los críticos dicen que este movimiento castiga a los profesores que llevan muchos años dedicados a la educación de los niños en el distrito. Pero son pocos los que cumplen los criterios intensivos para poder optar al incentivo. Además, el distrito se enfrenta a una creciente escasez de profesores, con más de 1,500 vacantes que solicitan licencia/certificación en su sitio web de contratación.

El distrito le dijo al Review-Journal que el número de participantes en el incentivo de jubilación anticipada de este año no está disponible porque la ventana de solicitud no se abrió hasta el 1º de julio, pero hubo 49 el curso pasado.

El Artículo 18-9 dice que los educadores que hayan acumulado al menos 29 años, pero menos de 30, en el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Nevada (PERS, por su sigla en inglés) y que hayan sido profesores del distrito escolar durante al menos 15 años tienen la opción de un incentivo de jubilación anticipada.

El distrito adquiere hasta un año de servicio en el PERS y el empleado debe tener al menos 100 días de baja por enfermedad acumulada.

El mes pasado, el Consejo Escolar votó por cuatro a dos -con la oposición de las fideicomisarias Linda Cavazos y Danielle Ford, y la abstención de Lisa Guzmán- para aprobar los acuerdos con los cinco sindicatos de empleados para ofrecer primas de retención a la mayoría de los empleados fijos a tiempo completo.

El acuerdo con el sindicato de profesores también incluye otras estipulaciones, como un aumento de siete mil dólares en el salario inicial de los profesores y la suspensión del incentivo por jubilación anticipada.

El director del sindicato: Nadie saldrá perjudicado

John Vellardita, director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark, le dijo al Review-Journal que el sindicato se sentará a la mesa de negociaciones con el distrito escolar por estas fechas el año próximo. Dijo que confía en que la cuestión del artículo 18-9 se resolverá y nadie saldrá perjudicado.

La estipulación se negoció hace años y da al empleador la opción de retirarla, dijo Vellardita, añadiendo que es un incentivo o recompensa para quien acumula días de enfermedad en lugar de quemarlos.

“El distrito necesita urgentemente educadores para las aulas, así que dijeron que querían eliminarlo”, dijo.

Además, pocas personas pueden optar al incentivo, dijo Vellardita, porque los criterios son “bastante importantes”.

Este año, 72 empleados con licencia, de los más de 18 mil que hay, han cumplido 29 años, dijo. De ellos, muy pocos cumplen los demás criterios para tener derecho a la compra, añadió.

Además, el perfil típico de un educador está cambiando. La mayoría de los “baby boomers” han abandonado el distrito, dijo Vellardita, y la gente generalmente no permanece en la profesión tanto tiempo como antes.

Y hay un número creciente de profesores que llegaron a la profesión como segunda carrera a través de una vía alternativa a la licencia, por lo que no van a alcanzar la marca de 29 años, dijo.

Dos profesores que podrían verse afectados

La profesora de preparatoria Paula Mellino terminó recientemente su 24º año en el distrito escolar y tenía previsto usar el incentivo de la jubilación anticipada en 2023 o 2024.

Mellino dijo que tiene dos años más de crédito PERS, la mayor parte de los cuales compró el distrito, ya que trabajaba en una escuela de riesgo y ella misma compró una pequeña parte restante. Y que estaba analizando la posibilidad de comprar el resto del crédito que necesitaría para jubilarse.

Cuando Mellino escuchó la noticia de la suspensión del incentivo para el retiro anticipado, “lo primero que sentí fue un enfado increíble”, dijo.

Mellino se ha pasado cuatro años acumulando bajas por enfermedad para asegurarse de que podría alcanzar el mínimo para tener derecho a ella.

“Había hecho planes que me fueron arrebatados por completo”, dijo.

Mellino dijo que la suspensión del incentivo por retiro anticipado está castigando a quienes han tenido una larga carrera en el distrito. Le cuesta 37 mil dólares adquirir un año de crédito PERS, añadió.

“He dado mi vida y mi alma por ser profesora, y por cambiar el futuro”, dijo. “En lugar de recompensarnos, nos están quitando cosas”.

Mellino comenzó su carrera en Durango High School, luego pasó 20 años en Rancho High School y ahora se muda a la Nevada Learning Academy, la escuela en línea del distrito, este año escolar.

Si no puede usar el incentivo de la jubilación anticipada, dijo que no está segura de lo que hará. “Sinceramente, no lo sé”, dijo.

Andrews, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Educación del Sur de Nevada, dijo que no sabe con certeza si califica al incentivo de la jubilación anticipada. Dijo que recibió un año más de crédito PERS a principios de la década del 2000 y no está segura de cómo entraría en juego.

Andrews dijo que cree que la suspensión de la estipulación es un paso para eliminarla, pero también entiende que el distrito no quiere que los empleados se marchen antes de tiempo, ya que hay escasez de profesores.

Andrews enseñó en un aula tradicional antes de hacer el cambio en 2013 para trabajar en la Nevada Learning Academy.

A principios del COVID-19 en 2020, Andrews se ofreció como voluntaria para responder a preguntas, organizar capacitaciones y reunirse virtualmente con educadores sobre cómo usar Canvas -la plataforma de aprendizaje en línea del distrito- en preparación para el inicio de un nuevo año escolar con aprendizaje 100 por ciento a distancia. Ayudó a decenas de profesores.

En cuanto al ambiente de trabajo en el Condado Clark, “el distrito no es un gran lugar para trabajar”, dijo, señalando que parece estar empeorando y que da la sensación de que los educadores son tratados, en el mejor de los casos, con desdén por la dirección.

Andrews dijo que podría ser una de las primeras profesoras en sufrir las consecuencias de la suspensión del incentivo por retiro anticipado y que está cerca de tener 100 días de enfermedad sin usar.

Sin embargo, si no puede usar el incentivo para el retiro, seguirá trabajando. “Es una de esas cosas, no me va a arruinar la vida”.

Fideicomisarias divididas

Durante una reunión de fideicomisarios celebrada el 9 de junio, Ford dijo que la suspensión del incentivo es un gran problema, y que si dependiera de ella, volvería a la mesa de negociaciones.

Dijo que le parece algo que no se hace a los empleados que han trabajado para el distrito durante décadas, incluyendo durante la pandemia del COVID-19.

Durante el periodo de comentarios públicos, Todd Taylor dijo que fue profesor del distrito durante 29 años antes de retirarse hace dos años. “No tienen un problema de escasez de profesores”, le dijo al Consejo Escolar. “Tienen un problema de moral de los profesores”.

Suspender el incentivo de la jubilación anticipada perjudicará a los profesores que han sido más leales al distrito, dijo Taylor.

La vicepresidenta de la Junta, Evelyn García Morales, dijo que hay que hacer más para apoyar a la plantilla del distrito.

El distrito está entre la espada y la pared, dijo, y señaló que todo el mundo está experimentando una tremenda “escasez de personal” y falta de asistencia. Es una decisión difícil suspender la compra de la jubilación anticipada, dijo García Morales, y un sacrificio para los educadores que tenían planes de usarla.

García Morales dijo que el distrito tiene que ser fiscalmente responsable y que espera que en el futuro pueda contribuir como “agradecimiento” para los que quieran retirarse anticipadamente.