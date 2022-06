El CCSD aumentará el salario inicial de los profesores en $7,000

junio 1, 2022 - 10:49 am

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, a la izquierda, habla con John Vellardita, director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark, antes de anunciar el aumento de los salarios de los profesores durante una rueda de prensa en Desert Pines High School de Las Vegas el martes 31 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark, Jesús Jara, anuncia un aumento de los salarios de los profesores durante una conferencia de prensa en Desert Pines High School en Las Vegas el martes 31 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La profesora de jardín de niños de Schorr Elementary School, Kristan Nigro, durante una rueda de prensa en Desert Pines High School de Las Vegas para anunciar el aumento de sueldo de los profesores el martes 31 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La presidenta del Consejo Escolar del Condado Clark, Irene Cepeda, responde a las preguntas durante una rueda de prensa en Desert Pines High School de Las Vegas para anunciar el aumento de los salarios de los profesores el martes 31 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El Distrito Escolar del Condado Clark aumentará el salario inicial de los profesores de 43,011 dólares a 50,115 dólares en un intento de retener y atraer a los profesores en medio de la escasez de profesores que se produce desde hace años en todo el estado.

Los funcionarios del distrito y los líderes de los sindicatos de profesores y personal de apoyo anunciaron el martes los aumentos salariales como parte de las negociaciones del contrato.

Los aumentos se aplicarán a los profesores actuales del distrito que ganen menos de 50,115 dólares, lo que afectará a 4,166 educadores, según el director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA, por su sigla en inglés), John Vellardita.

El superintendente del CCSD, Jesús Jara, dijo que el distrito también autorizó bonos de retención de 4,500 dólares para el personal de apoyo y bonos de cinco mil dólares para los administradores, profesores y policías.

El distrito, que es el quinto más grande del país, no ha contado con todo el personal desde el inicio del curso escolar de 1994, dijo Jara.

“Los distritos escolares de toda América esperan y experimentan escasez de profesores…”, dijo Jara. “Nuestros niños merecen la oportunidad de tener un educador altamente cualificado y bien compensado”.

Algunos profesores se preguntaron qué significaría el nuevo nivel salarial para los profesores que llevan mucho tiempo ganando poco más de 50 mil dólares después de varios años en el distrito.

“Una bofetada en la cara”

Ryan Fromoltz, profesor de Las Vegas High School que lleva 10 años trabajando en el distrito, dijo que el anuncio del distrito era una bofetada a los profesores veteranos y que no abordaba sus problemas.

Fromoltz dijo que gana 55 mil dólares y que no se beneficiará de los aumentos anunciados el martes.

“Está claramente orientado a intentar conseguir nuevos profesores”, dijo. “No aborda los problemas a los que se enfrentan los profesores veteranos; cinco mil dólares está bien, pero no va a cubrir los gastos del aumento del seguro, de la inflación”.

Según el actual esquema salarial del distrito, los profesores empiezan ganando 43,011 dólares y pueden llegar a ganar hasta 95,569 dólares, dependiendo de sus diferentes certificaciones y años de servicio.

Vellardita dijo que el esquema salarial alcanza ahora un máximo de más de 101 mil dólares, lo que llamó “uno de los esquemas salariales más altos del oeste de Estados Unidos”.

¿De dónde sale el dinero?

Jara dijo que el aumento marca el primer incremento salarial inicial para los profesores desde 2015, pero las cifras muestran que el salario inicial de los profesores aumentó al menos dos veces entre 2018 y 2021.

Según Jara, el aumento de los salarios costará 165 millones de dólares para operar y el dinero del estímulo federal.

Parte de ese dinero será de una sola vez, procedente de un impuesto minero aprobado durante la última sesión legislativa, que obligaba al estado a reservar 200 millones de dólares en fondos federales de ayuda que irían directamente a los distritos escolares para aumentos salariales, dijo Vellardita.

En 2014, había 10 mil vacantes de profesores en el oeste de Estados Unidos, y el salario inicial del Condado Clark, de 37 mil dólares, era el más bajo entre los estados vecinos, dijo Vellardita el martes.

Al año siguiente, el entonces gobernador Brian Sandoval consiguió que la Legislatura aprobara un aumento de impuestos que recaudaría más de mil millones de dólares para la educación, lo que permitió al Distrito Escolar del Condado Clark aumentar el salario inicial de los profesores a 41 mil dólares y conceder una prima de contratación de cinco mil dólares a los nuevos empleados, según Vellardita.

Vellardita dijo que el distrito pasó de 1,500 vacantes a menos de 400 el siguiente año escolar como resultado del aumento del salario inicial y de la aplicación de la prima de contratación.

“Esto sí funciona”, dijo. “Es un intento de intentar retener a la gente que tenemos, pero también de ser competitivos, porque todos están contratando ahora mismo. Es un mercado de profesores”.

Pero Fromoltz dijo que la diferencia en 2015 fue que todos, a excepción de los profesores veteranos, recibieron un aumento salarial.

También cuestionó la falta de participación de los educadores en las negociaciones del sindicato, y dijo que los profesores estaban dispuestos a dejar de pertenecer al sindicato y abandonar el distrito porque se sentían menospreciados en múltiples frentes.

“No terminaré mi carrera docente en el CCSD”, dijo Fromoltz. “A menos que algo cambie mágicamente, no creo que deba permanecer en el CCSD mucho más tiempo porque, sinceramente, no me siento respetado”.