Director financiero fuera del CCSD mientras distrito enfrenta crisis presupuestaria

Jason Goudie ya no es superintendente adjunto de administración corporativa y director financiero del distrito, según una declaración proporcionada al RJ.

septiembre 20, 2024 - 9:01 am

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) se separó de su director financiero.

Jason Goudie ya no trabaja como superintendente adjunto de administración corporativa y director financiero del distrito, según una declaración del distrito facilitada al Review-Journal el jueves por la tarde. La subdirectora financiera Diane Bartholomew fungirá como interina.

“Los esfuerzos inmediatos se centrarán en aumentar la colaboración, la comunicación y los sistemas eficaces para proporcionar apoyo a las escuelas durante su proceso de presupuestación”, dice el comunicado.

Goudie, que ocupaba el cargo desde 2017, fue uno de los administradores que recibió un aumento de sueldo de última hora por parte del exsuperintendente Jesús Jara. El aumento del 24 % de $51,000 elevó su salario a $265,000, según una investigación del Review-Journal.

La declaración se produce días después de que el distrito enviara un mensaje a las escuelas de que no había tenido en cuenta en su presupuesto el aumento salarial acordado para los profesionales con licencia, lo que significaba que muchas escuelas tienen costos operativos más altos de lo que permiten sus presupuestos.

El presidente de la Clark County Education Association (CCEA), John Vellardita, dijo al Review- Journal que las escuelas recibieron memorandos del distrito esta semana indicando que el distrito no había tenido en cuenta el aumento salarial del 8 por ciento para los profesionales licenciados, lo que significa que los costos operativos ahora serían más altos de lo que se pensaba.

“¿Cómo se ha producido un error de tales proporciones?”, preguntó Vellardita al Review-Journal.

La magnitud del error no estaba clara. El CCSD no proporcionó detalles específicos de su impacto financiero.

Vellardita dijo que lo peor es que las escuelas se vean obligadas a reducir su personal docente debido a las nuevas necesidades presupuestarias, dado que el año escolar ya comenzó con mil vacantes de maestros.

El distrito acordó el aumento salarial con la CCEA en diciembre de 2023 tras un proceso contencioso de 10 meses, que incluyó una huelga de maestros. Incluía un aumento salarial del 10 % el primer año y del 8 % el segundo. También se establecía un pago adicional de $5,000 para los maestros de educación especial y los educadores en las escuelas del Título I con altas tasas de vacantes. El costo total de los cambios asciende a unos $524 millones.

Dado que los presupuestos suelen fijarse entre enero y marzo, según Vellardita, el aumento salarial ya estaba decidido. Las escuelas, dijo, tomaron decisiones basándose en lo que el distrito les proporcionaba, algo que se acaban de enterar que era incorrecto.

La responsabilidad de cubrir los costos debería recaer en el distrito, que dispone de amplias fuentes de dinero para paliar estos problemas, dijo Vellardita.

Señaló los $258 millones de remanentes –dólares no utilizados del año anterior–, así como los $150 millones del saldo final de fondos no asignados, la mitad de los cuales el distrito puede usar. También citó el dinero reservado para puestos de profesionales con licencia que aún no se han cubierto.